La Croix-Rouge canadienne amasse des dons en réponse à l’ouragan Fiona

English French

OTTAWA, 24 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne lance le Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada afin de venir en aide aux personnes touchées par l’ouragan dévastateur qui a frappé l’est du pays. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge d’apporter des secours, d’accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement, de réduire les risques de catastrophes et de renforcer la résilience individuelle et communautaire.



Fiona a touché terre le matin du samedi 24 septembre, provoquant des inondations graves, obstruant les voies de circulation et endommageant des résidences, des bâtiments et des infrastructures. Depuis, des centaines de milliers de personnes sont privées d’électricité.

« L’ouragan a causé des dommages sans précédent dans l’est du pays. Des centaines de milliers de personnes sont touchées », explique Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne. « Sans avoir un portrait complet de la situation, nous savons déjà que les besoins seront immenses. C’est pourquoi la Croix-Rouge sera présente aux côtés des personnes sinistrées afin de les aider à se rétablir dans les jours, les semaines et les mois à venir. ».

En prévision de l’ouragan, la Croix-Rouge canadienne a placé des réserves de fournitures dans les provinces de l’Atlantique et dans l’est du Québec. Actuellement, ses équipes apportent leur soutien en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec. De plus, la Croix-Rouge collabore étroitement avec les autorités provinciales et locales ainsi que les dirigeant(e)s autochtones afin de déterminer la meilleure façon de venir en aide aux personnes touchées.

Les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent faire un don peuvent contribuer au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada sur le site www.croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en textant FIONA au numéro 45678 (10 $ par texto envoyé).

« L’ouragan Fiona a causé des dommages sans précédent dans l’est du pays. Des centaines de milliers de personnes sont touchées. Sans avoir pris la pleine mesure de la situation, nous savons déjà que les besoins seront immenses. C’est pourquoi la Croix-Rouge sera présente aux côtés des personnes sinistrées afin de les aider à se rétablir dans les jours, les semaines et les mois à venir. »

– Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne.



Ressources supplémentaires

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RENSEIGNEMENTS

En français : 1 888 418-9111

En anglais : 1 877 599-9602