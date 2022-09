EGIDE : Succès de la levée de fonds obligataire d’1 M€

English French

Bollène, le 26 septembre 2022 – 07 :00 (CET)

Succès de la levée de fonds obligataire d’1 M€

Le Groupe Egide annonce ce jour le succès de la levée de fonds obligataire pour un montant de 1 000 000,00€, destiné à compléter le financement des investissements de modernisation de l'usine de Bollène ( au-delà des subventions du plan France Relance) et à démarrer le déploiement de certaines solutions aux Etats-Unis, notamment à Cambridge (Maryland).

Cette levée de fonds a été réalisée avec Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital.

Les obligations souscrites affichent un taux d’intérêt annuel de 8%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1000€ à un versement mensuel brut de 24,41 € pendant 4 ans

Point d’étape sur la situation aux Etats-Unis

D’autre part, le Groupe Egide a demandé à Banc of California un report de 3 mois de l’échéance de tous les encours d’Egide USA Inc. et Santier Inc., afin de permettre de finaliser les négociations avec Gibraltar Capital. Dans le même temps, les discussions se poursuivent avec d'autres prêteurs sur actifs afin de s'assurer que la transaction puisse avoir lieu avant la fin de l'année.

Aussi le Groupe Egide tiendra informé le marché de la situation.

Calendrier Financier

25 octobre 2022 : Publication Résultats semestriels au 30 juin 2022 (avant bourse).

Réunion SFAF– En visioconférence – les informations de connexion seront transmises ultérieurement.

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

