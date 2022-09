Selskabsmeddelelse Nr. 15/2022

København, 26. september 2022





Delårsrapport for 1. halvår 2022, ny CFO og udstedelse af warrants

Bestyrelsen for Conferize A/S har d.d. godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2022. Rapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen kan samtidigt meddele, at Mads Nørgaard tiltræder som CFO fra 1. oktober 2022.

Bestyrelsen har desuden i dag besluttet at tildele 2.000.000 warrants til medarbejdere i selskabet.





***

Delårsrapport for 1. halvår 2022.

Selskabets drift udviser i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022 et negativt resultat på 3.055 t.kr.

Dette er en forbedring på godt 2,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og lever op til ledelsens strategiske tiltag om minimering og målretning af omkostningerne.

Opkøb af SUUBZ ApS

Conferize A/S opkøbte den 30. maj 2022 virksomheden Suubz ApS. Opkøbet af Suubz ApS skete ved apportindskud af anparterne i Suubz ApS mod udstedelse af nye aktier i Conferize A/S. Conferizes aktiekapital blev ved opkøbet forhøjet med 80.000.000 nye aktier a nominelt 0,10 kr. mod apportindskuddet.

Suubz ApS har en nyudviklet abonnementsplatform, der både teknisk og markedsmæssigt supplerer Conferize A/S strategi.

Siden Suubz ApS lancering i februar 2022 er der indgået flere strategiske partnerskaber med bla. Gorm’s Pizza, Otto Suenson og Phillipson Wine, m.f. Der er således +50 forskellige abonnements aftaler på suubz.com.

Suubz ApS har siden lanceringen i februar realiseret en omsætning på +100.000 kr., hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende, set i lyset af den korte driftsperiode - og et tydeligt tegn på ”Proof of Concept”.

Abonnementsstrategi

I forlængelse af opkøbet af Suubz og hermed øget fokus på abonnementsmarkedet, har ledelsen valgt at ændre Conferize A/S platform til at være abonnement-baseret salg fremfor individuel case salg.

Forventet udvikling

Selskabets ledelse forventer et markant forbedret resultat i 2022 end de foregående år.

Med fokus på virksomhedens cash flow, vurderes at Conferize A/S gennem opkøbet af Suubz ApS og målrettet omkostningsfokus, vil opnå et positivt cash flow uden behov for yderligere kapital.

***

Ny CFO

Selskabet kan i dag meddele, at Mads Nørgaard fra 1. oktober 2022 er ansat som Chief Financial Officer (CFO) i Conferize.

Mads Nørgaard har gennem de sidste 10 år arbejdet som CFO i virksomheder med stor vækstfremgang. Senest har Mads Nørgaard arbejdet som CFO for Autobutler, hvor han har været med til at sikre en profitabel forretning.

***

Conferize udsteder warrants til ansatte

Bestyrelsen i Conferize A/S har i dag besluttet at tildele 2.000.000 warrants til medarbejdere i selskabet.

Tildelingen sker for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, ledelse og aktionærer – og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,10. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,10 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,06 baseret på en rentesats på 2,02% og en volatilitet af Conferize A/S' aktier beregnet til 173,25%.

De tildelte warrants vester lineært frem til ultimo april 2024.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 12. maj 2021 bemyndiget til at udstede op til i alt 11.595.685 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til d. 11. maj 2026. Der er nu i alt udstedt 7.560.498 warrants under denne bemyndigelse, så der resterer 4.035.187 warrants af bemyndigelsen.





Hovedtal for 2022 H1 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

01.01.2022- 01.01.2021- 30.06.2022 30.06.2021 DKK DKK Nettoomsætning 18.303 - Andre driftsindtægter 390.616 510.226 Vareforbrug (98.258) (96.729) Andre eksterne omkostninger (1.058.860) (2.695.484) Bruttoresultat (748.200) (2.281.987) Personaleomkostninger (543.412) (1.582.559) Af- og nedskrivninger (1.695.457) (1.564.601) Driftsresultat (2.987.069) (5.429.147) Resultat af tilknyttede virksomheder (178.828) Andre finansielle omkostninger - - Andre finansielle omkostninger (43.345) (30.043) Resultat før skat (3.209.241) (5.459.190) Skat af periodens resultat 154.688 168.323 Periodens resultat (3.054.553) (5.290.867)

Balancen: Aktiver

30.06.2022 30.06.2021 DKK DKK Immaterielle anlægsaktiver 8.819.293 10.678.689 Materielle anlægsaktiver 9.562 31.405 Finansielle anlægsaktiver 7.855.070 159.548 Anlægsaktiver 16.683.925 10.869.642 Tilgodehavender 911.802 2.084.659 Likvide beholdninger 6.459.188 14.117.613 Omsætningsaktiver 7.370.990 16.202.272 Aktiver i alt 24.054.915 27.071.914

Balancen: Passiver

30.06.2022 30.06.2021 DKK DKK Egenkapital 22.746.748 23.961.856 Hensatte forpligtelser - - Gældsforpligtelser 1.308.167 3.110.058 Passiver i alt 24.054.915 27.071.914

Egenkapitalopgørelse

30.06.2022 30.06.2021 DKK DKK Egenkapital primo 17.801.301 12.996.418 Kapitalforhøjelse 8.000.000 17.007.005 Egenkapitalomkostninger - (750.699) Overført til reserver - - Periodens resultat (3.054.553) (5.290.867 Egenkapital ultimo 22.746.748 23.961.856

Pengestrømsopgørelse

01.01.2022- 01.01.2021- 30.06.2022 30.06.2021 DKK DKK Pengestrømme vedr. primær drift (3.783.297) (4.867.872) Pengestrømme vedr. drift (3.826.641) (4.897.915) Pengestrømme vedr. investeringer (703.128) (721.678) Pengestrømme vedr. finansiering - 16.256.306 Ændring i likvider (4.529.770) 10.636.713 Likvider primo 10.988.957 3.480.900 Likvider ultimo 6.459.188 14.117.613

Aktierelaterede nøgletal

31.06.2022 31.06.2021 Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,12 0,21 Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,02) (0,05) Antal aktier, ultimo 195.956.855 115.956.855 Antal aktier, gns. over perioden 129.290.188 51.536.380

Den fulde delårsrapport er vedlagt meddelelsen og kan også findes på siden: conferize.com/investor

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2022 d. 31. marts 2023.





Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 4061 0006, ir@conferize.com

