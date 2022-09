Arcoma vinner upphandling på 10 miljoner SEK till Tjeckien (MAR)

Swedish English

2022-09-26

PRESSRELEASE

Arcoma vinner upphandling på 10 miljoner SEK till Tjeckien

Arcoma AB har vunnit en upphandling på 5 Arcoma Precision i5-system till "Prague University Hospital in Motol" och "Prague University Hospital Vinohrady" i Prag, Tjeckien.

Upphandlingen vanns av AURA Medical, som är Arcomas distributör och partner i Tjeckien. Tre av systemen kommer att installeras under Q4 2022 och de resterande två under Q1 2023. Det totala ordervärdet är cirka 10 miljoner kronor beroende på tillval.

"Vi är mycket glada över att ha vunnit denna upphandling tillsammans med Arcoma. AURA Medical installerade första Arcoma Precision i5 i januari i år på ”Military University Hospital” i Prag. På bara ett år har vi sålt sex system till de tre största och de mest prestigefyllda sjukhusen i Prag.”, säger Hynek Bures, försäljning- och produktspecialist, AURA Medical.

"Vi är mycket glada över att ha fått dessa fantastiska nyheter och vi ser fram emot installationerna av dessa system samt den fortsatta utvecklingen av vår installerade bas av Arcoma Precision i5", säger Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma AB .

Om AURA Medical

Företaget AURA Medical s.r.o. är en tjeckisk leverantör av medicinsk utrustning. De fokuserar främst på avancerade enheter för radiologi, operationssalar och mammografi. De samarbetar med stora globala tillverkare av avancerad medicinsk utrustning, bland annat Canon Medical, Arcoma AB, Ziehm Imaging och Barco systems.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 september 2022 kl. 13.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



