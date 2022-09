Aramis Group - Evolution de la gouvernance

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 26 septembre 2022

Évolution de la gouvernance

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour des évolutions au sein de sa gouvernance, avec d’une part le remplacement de deux administrateurs représentant Stellantis à la demande de ce dernier, et d’autre part le remplacement du CEO de CarSupermaket, filiale du Groupe au Royaume-Uni, désireux de poursuivre un nouveau projet personnel.

Cooptation de deux nouveaux administrateurs représentant Stellantis

Lors de sa réunion en date du 26 septembre 2022, le Conseil d’administration d’Aramis Group a coopté :

Madame Sophie le Roi en qualité d’Administrateur consécutivement à la démission de Madame Lucie Vigier avec effet le 26 juillet 2022 ;

Monsieur Xavier Duchemin en qualité d’Administrateur consécutivement à la démission de Monsieur Marc Lechantre avec effet le 26 juillet 2022.

Leurs mandats se poursuivront jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes clos au 30 septembre 2024.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation, par le Conseil d’administration, des deux nouveaux administrateurs sera ensuite soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

La composition du Conseil d’administration reste inchangée, avec 4 administrateurs représentant Stellantis, 3 administrateurs indépendants et les 2 fondateurs d’Aramis Group. Le taux d’indépendance s’établit toujours à 33% et celui de féminisation à 44%.

La composition du Comité d’audit et du Comité RSE est désormais la suivante, étant entendu que celle du Comité des nominations et rémunérations reste inchangée :

COMITÉ D’AUDIT

Patrick Bataillard (Président et administrateur indépendant)

Delphine Mousseau (Administratrice indépendante)

Sophie le Roi (Administratrice représentant Stellantis)

COMITÉ RSE

Céline Vuillequez (Présidente et administratrice indépendante)

Guillaume Paoli (Co-fondateur d’Aramis Group)

Xavier Duchemin (Administrateur représentant Stellantis)

Sophie le Roi, 47 ans, diplômée de l’ESLSCA en finance de marché, a débuté sa carrière en 1998 au sein du Groupe PSA Peugeot Citroën à la Direction financière. Entre 2004 et 2014, elle a occupé différentes fonctions financières sur le périmètre recherche et développement, notamment en projet véhicules. En 2014 elle a occupé le poste de Vice-Présidente en tant que Directrice de la gestion économique et industrielle de l’usine de Sochaux. En 2018, elle a rejoint le réseau de distribution du Groupe pour occuper le poste de Directrice de succursales. En 2021, elle est devenue Directrice administrative et financière de Peugeot France et depuis le 1er juillet 2022 occupe le poste de Vice-Présidente Directrice financière de l’économie circulaire de Stellantis.

Xavier Duchemin, 56 ans, diplômé d’HEC, a débuté sa carrière en 1991 chez Citroën où il a occupé différents postes dans le domaine de la vente et du marketing, en France comme à l’international. De 2003 à 2005 il a notamment été Managing Director de Citroën en Autriche, puis de 2005 à 2008 de Citroën au Royaume-Uni. Il est ensuite devenu Directeur marketing de Citroën entre 2009 et 2012, puis entre 2012 et 2017 Directeur général de Peugeot France. De 2017 à 2018 Xavier Duchemin a été en charge de PSA Retail en Europe avant de rejoindre Opel Vauxhall en mars 2018 en tant que Senior Vice President en charge du marketing et des ventes. Depuis janvier 2021 il est Senior Vice President de Stellantis Eurasia et depuis l’été 2022 Senior Vice President de la division véhicules d’occasion de Stellantis.

Remplacement du CEO de CarSupermarket.com, filiale d’Aramis Group au Royaume-Uni

Stephen Butterley, CEO de CarSupermaket.com, filiale d’Aramis Group au Royaume-Uni, a annoncé sa volonté de poursuivre un nouveau projet après près de dix ans passés au sein de la société. Matt Barrick, qui a effectué l’ensemble de sa carrière dans la société, prend sa succession. Il aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre du plan d’intégration de CarSupermarket.com au sein d’Aramis Group initié par son prédécesseur, ainsi que de renforcer ses positions sur le marché britannique.

Matt Barrick, 37 ans, a débuté sa carrière chez Motor Depot (devenu depuis CarSupermarket.com) en 2006 en tant que Responsable des ventes, avant de devenir Directeur des ventes puis Directeur de branche en 2011. En 2013, Matt devient Directeur des achats et du remarketing, où il s’est notamment occupé du pricing et de l’approvisionnement des véhicules via les canaux B2B, ainsi que du commerce de pièces détachées. En 2014, Matt est devenu Directeur commercial de la société, poste auquel il a joué un rôle majeur dans son expansion géographique au Royaume-Uni. En 2016, il a été promu Directeur commercial et des opérations, accélérant encore la dynamique de développement de CarSupermarket.com. En particulier, la forte croissance de la société nécessitant de maintenir de hauts standards de qualité et d’approvisionner toujours plus de véhicules, Matt a pu apporter toute son expérience dans l’achat et la vente de véhicules et s’est fortement impliqué dans l’amélioration des opérations du centre de reconditionnement de Goole. Il a également été moteur dans la conduite du projet de développement de celui de Hull, qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année calendaire 2022, et dont la capacité nominale annuelle s’établira à 25 000 véhicules.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

Pièce jointe