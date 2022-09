Monument schließt Bohrprogramm der Phase 2 ab

French German

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntzugeben, dass die Ergebnisse der Diamantbohrungen der Phase 2 („DD“) eingegangen sind und die Erweiterung der Goldmineralisierung, einschließlich hoher Gehalte von bis zu 17,8 g/t Gold, über eine vertikale Tiefe von mehr als 150 m unterhalb der aktuellen Mineralressource in der Lagerstättengruppe North of Alliance („NOA“) (NOA 1 bis NOA 7/8, NOA9) bestätigt haben, was das Potenzial für eine beträchtliche zukünftige Erweiterung der Mineralressourcenbasis bietet.



Die Arbeiten vor Ort und die Datenvalidierung zum Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms wurden am Standort Burnakura nun abgeschlossen. Zusammen mit dem Phase-1-Bohrprogramm hat das Unternehmen Greenfield-Ziele und Erweiterungen bekannter mineralisierter Strukturen getestet und erreichte mit der Entdeckung des Phase-1-Junction-Ziels und der Bestätigung der Goldmineralisierungserweiterungen in der Tiefe der NOA-Lagerstättengruppe durch Phase-2-Bohrungen erfolgreich erste Ziele, was die Möglichkeit eines organischen Wachstums des Murchison-Projekts unterstreicht.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument, kommentierte dies wie folgt: „Diese neuesten Bohrergebnisse demonstrieren weiterhin das Potenzial des Murchison-Projekts und unterstützen unsere Strategie, die bestehende Mineralressourcenbasis zu erweitern, die das Murchison-Projekt zu einem Eckpfeilerprojekt des Unternehmens machen könnte.

Wir sehen erhebliches Potenzial für Erweiterungen in der Nähe von Minen bei den Lagerstätten der NOA-Gruppe und auf unserem gesamten Landpaket in Burnakura und Gabanintha. Das Murchison-Projekt bietet auch einzigartige Möglichkeiten für Greenfield-Targeting und Potenzial für zusätzliche Entdeckungen in dieser mineralreichen geologischen Umgebung. Wir werden weiterhin alle Optionen und Gelegenheiten untersuchen, indem wir systematische Explorationstechniken anwenden, die auf das Landpaket von Monument angewendet werden.“

HIGHLIGHTS DER BOHRERGEBNISSE IN BURNAKURA

Die Bohrergebnisse der Phase 2

Das Phase-2-Bohrprogramm ist Teil des zweijährigen Explorationsprogramms des Unternehmens, das Erweiterungen der bekannten Mineralisierung neigungsabwärts der Burnakura-Liegenschaften erprobt, wodurch das potenzielle längerfristige Produktionsprofil erhöht wird.

Ergebnisse der Phase-2-Diamantbohrungen

Die Bohrergebnisse bestätigen die Erweiterung der Goldmineralisierung, einschließlich hoher Gehalte von bis zu 17,8 g/t Gold , über mehr als 150 m vertikale Tiefe unterhalb der aktuellen Mineralressource bei der NOA-Lagerstättengruppe, was das Potenzial für eine erhebliche zukünftige Erweiterung der Mineralressourcenbasis bietet.

, über mehr als 150 m vertikale Tiefe unterhalb der aktuellen Mineralressource bei der NOA-Lagerstättengruppe, was das Potenzial für eine erhebliche zukünftige Erweiterung der Mineralressourcenbasis bietet. Die Bohrungen zeigen eine Zunahme der Breite, des Gehalts und der damit verbundenen Alteration des mineralisierten Pakets (Minensequenz*) in der Tiefe, was bestätigt, dass die Erschließung des Potenzials der NOA-Lagerstättengruppe auf einem gezielten Explorationsprogramm beruht, um zusätzliche Mineralressourcen unterhalb der historischen Tagebaue für die unterirdische Ausbeutung abzugrenzen.

Die Bohrungen unterstreichen das Potenzial, historische Gruben tiefer auszubeuten und zum Untertageabbau überzugehen.

Darüber hinaus schafft das Bohrprogramm mehr Vertrauen in die Erweiterung der Mineralressourcen über die aktuelle Streichengrenze von 1,6 km hinaus unmittelbar südlich der Grube NOA 1 und nördlich der Lagerstätten NOA 7/8 und bietet die Möglichkeit, weitere bedeutende Entdeckungen entlang der aussichtsreichen NOA-Scherzone zu liefern.

Zu den bedeutenden Abschnitten des ausstehenden DD-Teils des Phase-2-Bohrprogramms gehören: 4 m mit 12,0 g/t Gold aus 392,6 m in 21BNRD057 am Ziel NOA 7/8. 1 m mit 1,2 g/t Gold aus 260 m, 1,6 m mit 1,6 g/t Gold aus 267,8 m und 2 m mit 17,8 g/t Gold aus 293 m in 22BNRD006 am Ziel 4-6. 2,2 m mit 1,6 g/t Gold aus 441 m in 21BNRD055 am Ziel NOA 7/8.



Rückblick auf die Reverse-Circulate-Bohrergebnisse der Phase 2 :

Bedeutende RC-Abschnitte (Zuvor in der Pressemitteilung vom 30. Mai 2022 berichtet):

4 m mit 32,0 g/t Gold aus 218 m (inkl. 1 m mit 71,8 g/t Gold aus 219 m), 1 m mit 1,1 g/t Gold aus 226 m, 1 m mit 4,2 g/t Gold aus 229 m und 1 m mit 1,1 g/t Gold in 21BNRC050 am Ziel NOA 1.

aus 218 m (inkl. aus 219 m), aus 226 m, aus 229 m und in 21BNRC050 am Ziel NOA 1. 2 m mit 5,3 g/t Gold aus 140 m in 21BNRC047 am Ziel NOA 1.

Rückblick auf die Bohrergebnisse der Phase 1

Die Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen wurden bereits am 19. Januar 2022 gemeldet, womit das zweijährige Explorationsprogramm des Unternehmens eingeleitet wurde, um unbekannte Greenfield-Ziele in den Burnakura-Liegenschaften mit dem Ziel zu testen, das potenzielle längerfristige Produktionsprofil zu erhöhen.

Wie bereits am 19. Januar 2022 angekündigt, ist das Unternehmen durch die Entdeckung eines oberflächennahen hochgradigen Mineralisierungssystems beim Junction-Ziel mit Abschnitten von bis zu 3 m mit 10,2 g/t Gold , die durch Tagebauverfahren schnell in Richtung Produktion voranschreiten könnten, ebenfalls zunehmend ermutigt.

, die durch Tagebauverfahren schnell in Richtung Produktion voranschreiten könnten, ebenfalls zunehmend ermutigt. Die frühen vielversprechenden Ergebnisse beim Junction-Ziel, insbesondere angesichts der hohen Gehalte nahe der Oberfläche, bestärken die Entschlossenheit des Unternehmens, dass das Gebiet Burnakura mit mehreren unerprobten Gebieten, die eine weitere bedeutende Goldentdeckung liefern könnten, weiterhin sehr aussichtsreich ist.

Folgearbeiten

In den Projektgebieten Burnakura und Gabanintha werden derzeit eine kritische technische Bewertung, Verfeinerung und Einstufung aller bekannten Ziele unter Einbeziehung aller Daten aus dem umfangreichen Konzessionspaket durchgeführt, um sicherzustellen, dass zukünftige Explorationsbemühungen die langfristige Strategie des Unternehmens, das Murchison-Projekt zu einem Eckpfeilerprojekt zu machen, fortsetzen.

Folgende Programme wurden in Gabanintha durchgeführt: Durchführung von Bohrungen, die auf eine Mineralisierung entlang des Streichens bestehender Mineralisierungstrends aus den offenen Gruben sowie auf parallele und verlaufende mineralisierte Strukturtrends abzielen, die durch weiträumige Explorationsbohrungen identifiziert wurden. Durchführung von Bohrungen unterhalb der historischen Gruben Terrells und Canterbury, um Mineralisierungserweiterungen in der Tiefe zu testen, die nicht abgesperrt wurden.

Zu den weiteren Programmen, die in Zukunft in Burnakura durchgeführt werden könnten, gehören unter anderem auch: Eine Folgebohrungsphase, um die Lagerstätten der NOA-Gruppe abzudecken und nach einem mineralisierten Paket zu suchen, das tiefer als etwa 300 m unter der Oberfläche liegt, und dann Infill-Bohrungen, um Vertrauen zu schaffen, die Mineralressourcen zu erweitern, wenn die Schätzung das nächste Mal abgeschlossen ist. Systematische Prüfung auf Streichenkontinuität entlang der mineralisierten NOA-Struktur, um weitere potenzielle Tagebau- und Untertage-Mineralressourcen über die aktuelle Streichengrenze von 1,6 km hinaus abzugrenzen. Weiterverfolgung der neuen oberflächennahen hochgradigen Junction-Entdeckung durch Bohrtests für Erweiterungen mittels RC-Bohrungen, um möglicherweise rasch zu einer Mineralressourcenschätzung zu gelangen.



1Pressemitteilung vom 18. Juli 2018 mit dem Titel „Monument gibt NI43-101-Mineralressourcen-Update auf dem Konzessionsgebiet Burnakura, Westaustralien, bekannt.“ Monument bestätigt, dass dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Ankündigung vom 18. Juli 2018 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Mineralressourcenschätzung in der Ankündigung vom 18. Juli 2018 zugrunde liegen, sich nicht wesentlich geändert haben und weiterhin gelten.

2Armstrong, B. 2007, „NOA 2 Gold Project Resource Statement as at 1 January 2007“, Seite 10, Tectonic Resources NL. Zitiert im „Independent Technical Report – NI 43-101 on the Mineral and Mining Assets within the Burnakura Project held by Tectonic Resources NL, Extract Resources NL im Murchison Mineral Field of Western Australia für ATW Venture Corp“, gültig ab 22. November 2007 .

3Wells, L. 2013, „Due Diligence Report on Burnakura and Gabanintha Gold Prospects of Kentor Gold Limited Final“, Seite 9.

*Das stark deformierte und umgewandelte Gesteinspaket innerhalb der BTZ ist lokal als Minensequenz bekannt. Die ursprünglichen Lithologien bestehen überwiegend aus umgewandeltem mafischem Gestein mit einem geringen Anteil an feinkörnigem felsischem Gestein.

BOHRPROGRAMM DER PHASE 1 UND 2 IN BURNAKURA

Monument begann im Juli 2021 mit Phase 1 eines zweijährigen Explorationsbohrprogramms und schloss diese im August 2021 ab (siehe Pressemitteilungen vom 15. Dezember 2021 und 19. Januar 2022). Im November 2021 begann das Unternehmen mit Phase-2-Bohrungen (abgeschlossen im April 2022) und gab im Mai 2022 die Ergebnisse des RC-Teils des Programms bekannt (siehe Pressemitteilung vom 30. Mai 2022).

Die Zielgebiete für die Bohrungen der Phasen 1 und 2 liegen im Projektgebiet Burnakura des Unternehmens und sind in Abbildung 1 dargestellt. Das Gebiet Burnakura gilt als äußerst aussichtsreich für die Entdeckung wirtschaftlicher Goldmineralisierungen in Verbindung mit der produktiven Burnakura Thrust Zone („BTZ“). Dieses regionale, nach Nordosten verlaufende Lineament dominiert das Gebiet und steht in Zusammenhang mit mindestens 15 Lagerstätten mit einer historischen Goldproduktion vor 2005 aus 15 Tagebaubetrieben und zwei Untertagebetrieben in Höhe von 1,8 Mio. Tonnen mit 3,7 g/t Gold (insgesamt 216.000 Unzen2). In den Jahren 2005 bis 2007 wurden bei NOA 2 weitere Untertagebaukampagnen durchgeführt (185.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 7,1 g/t Gold für 42.289 Unzen3) und im Jahr 2009 (81.150 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 5,81 g/t Gold für 13.462 Unzen3).

Abbildung 1: Murchison Exploration Phase 1 und Phase 2 – Zielgebiete

Während unten eine detaillierte Erörterung des Bohrprogramms der Phase 2 zu sehen ist, wird dem Leser empfohlen, sich für die Erörterung des Bohrprogramms der Phase 1 auf die Pressemitteilung vom 19. Januar 2022 zu beziehen.

ERÖRTERUNG DES BOHRPLANS FÜR PHASE 2

Das Phase-2-Programm konzentrierte sich auf die Lagerstättengruppe New Alliance und NOA, die zusammen über eine angezeigte Mineralressource1 von 289.000 Unzen und eine abgeleitete Mineralressource1 von 52.000 Unzen verfügen, um mineralisierte Erweiterungen zu identifizieren, die darauf abzielen, die Größe der zuvor abgebauten Tagebau- und Untertagelagerstätten zu vergrößern.

Im Rahmen des Phase-2-Programms wurden insgesamt 18 RC- und DD-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.595,1 m gebohrt, gegenüber den geplanten 18 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.546 m. Die Aufschlüsselung der abgeschlossenen Bohrungen ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Bohrstandorte und Ergebnisse, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, sind in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt; interpretierte Längsschnitte und Querschnitte sind in den Abbildungen 4, 6, 8 und 9 zu sehen; alle Bohrungen sind in den Anhängen 1 bis 2 aufgelistet.

Tabelle 1: Abgeschlossene RC- und DD-Bohrungen für Phase 2

Target



Number of holes Drill metres RC RCDD Total RC DD Total NOA 1 4 3 7 1,559.8 385.5 1,945.3 NOA 2 1 1 2 510.0 49.7 559.7 NOA 4-6 1 1 2 525.0 71.0 596.0 NOA 7/8 1 5 6 1,740.2 588.9 2,329.1 New Alliance 1 - 1 165.0 - 165.0 Total 8 10 18 4,500.0 1,095.1 5,595.1



Alle Bohrsäulen werden mithilfe von DGPS-Techniken (Differential Global Positioning System) genau vermessen. Koordinaten und Azimut sind in MGA 94 Zone 50 angegeben. Die Vermessung des Bohrlochs wurde mit der gyroskopischen Methode in regelmäßigen Abständen durchgeführt.

Die geologische Protokollierung wurde für alle Bohrlöcher und repräsentativ für alle Lagerstätten abgeschlossen. Die Lithologie, die Alteration, die Mineralogie und die strukturellen Merkmale der Bohrkerne wurden direkt in einem digitalen Format aufgezeichnet, wobei die Verfahren und die geologischen Codes von Monument Mining verwendet wurden. Alle Daten wurden in eine zentrale geologische SQL-Datenbank importiert.

Das Monument Murchison Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprotokoll (QAQC) gilt als Industriestandard mit zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), das regelmäßig mit den Routineproben eingereicht wird, um eine laufende Qualitätskontrolle zu gewährleisten. ZRMs und Leerproben werden mit einer Mindesthäufigkeit von 5 % eingesetzt.

Ein unabhängiges kommerzielles Labor, ALS Geochemistry, führte die gesamte Probenaufbereitung und Goldanalyse der Primärproben in Kalgoorlie, Westaustralien, durch. Die Proben wurden mittels einer Bleisammel-Brandprobe einer 50-g-Charge mit AAS-Abschluss auf Gold analysiert.

Abbildung 2: Phase-2-Bohrungen für die NOA-Gruppe abgeschlossen, die anomale Abschnitte in DD (gelbe Kästchen) und zuvor gemeldete RC-Ergebnisse (weiße Kästchen) zeigen. Alle Abschnitte sind Bohrlochbreiten.





Abbildung 3: Phase-2-Bohrungen für das New Alliance-Projekt abgeschlossen, die anomale RC-Abschnitte zeigen, über die zuvor berichtet wurde.

Die Phase 2-DD-Bohrungen in der NOA-Gruppe

Die NOA-Goldlagerstätten umfassen NOA 1 im Süden und NOA 7/8 im Norden und befinden sich in einem flachen Schwemmlandgebiet, das von felsischem bis intermediärem Vulkangestein und damit verbundenen Sedimenten innerhalb von mafischem Intrusiv- und Vulkangestein unterlagert ist. Fünf der bekannten Lagerstätten, NOA 2, NOA 4-6 und NOA 7/8, liegen kolinear innerhalb einer nach Norden verlaufenden Dilatationsstruktur (NOA-Scherzone), die von der regionalen BTZ abzweigt und mit einer Neigung von etwa 30°-60° nach Osten verläuft (Abbildung 1). NOA 1 ist in Richtung Osten um etwa 200 m auf einer anderen, aber verwandten Struktur versetzt. Die NOA-Scherzone durchschneidet eine Doleritschwelle, von der man annimmt, dass sie entlang einer Abfolge von felsischen pyroklastischen Strömen und zugehörigen Sedimenten intrudiert ist. Sie ist das dominierende Merkmal in den NOA-Lagerstätten, das die wirtschaftliche Goldmineralisierung in der Tiefe innerhalb einer stark gescherten und veränderten Abfolge von Schluffstein, felsischem Vulkangestein und intrusivem mafischem Gestein einschränkt und kontrolliert (Abbildungen 1 und 2). Der Großteil der Mineralisierung kommt in massiven Quarzadern und Quarzbrekzien innerhalb eines großen unregelmäßigen Siliziumdioxid-Karbonat-Serizit-Pyrit (Kaliumdioxid)-Alterationshalos vor.

Die Lagerstätten NOA 1 bis NOA 4-6 befinden sich in der Bergbaupacht M51/116 und NOA 7/8 liegen zwischen den Bergbaupachten M51/116 und M51/177. Das Oberflächen-RL in diesem Gebiet beträgt etwa 460 m, wobei der tiefste Teil der Grube NOA 2 etwa 80 m unter der Oberfläche liegt (Abbildung 4). Der Abbau der NOA-Lagerstättengruppe begann 1995 mit Untertage-Erz, das ausschließlich aus der Lagerstätte NOA 2 stammt. Derzeit belaufen sich die nicht abgebauten Mineralressourcen für das NOA-Gebiet auf insgesamt 1,81 Mio. Tonnen mit 3,1 g/t Gold (182.000 Unzen Gold) (angezeigt) und 0,64 Mio. Tonnen mit 2,3 g/t Gold (48.000 Unzen Gold) (abgeleitet)1.

Der Schwerpunkt der Phase-2-Bohrungen in der NOA-Lagerstättengruppe lag auf der Identifizierung von Erweiterungen der bestehenden Mineralressourcen und der Vergrößerung der bestehenden Tagebau- und Untertagelagerstätten in Burnakura.

17 Bohrlöcher wurden gebohrt, um die Erweiterungen der potenziell wirtschaftlichen Mineralisierung neigungsabwärts und in der Tiefe zu erproben. Vierzehn der gebohrten Löcher durchschnitten den aussichtsreichen Horizont der Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration (Minensequenz) und ergaben eine bedeutende Goldmineralisierung, einschließlich hoher Gehalte von bis zu 17,8 g/t Gold. Das mineralisierte Paket scheint sich neigungsabwärts der aktuellen Mineralressourcen der NOA-Gruppe fortzusetzen, die durch Bohrungen entlang des Streichens, neigungsabwärts und neigungsabwärts noch nicht erprobt wurden (Abbildung 4).

Abbildung 4 zeigt den interpretativen Längsschnitt der NOA-Gruppe mit Blick nach Westen auf die jüngsten und historischen Bohrungen sowie die Standorte der bedeutenden primären Abschnitte. Die Bohrergebnisse bestätigen, dass die Breite, die Alteration und der Gehalt des aussichtsreichen Horizonts in der Tiefe stärker ausgeprägt sind, was ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung von unterirdischen Mineralressourcen südlich des Tagebaus NOA 1, weiter nördlich jenseits der Lagerstätte NOA 7/8 und unterhalb der bestehenden Tagebaue von NOA bietet (Abbildungen 4, 6, 8 und 9).

Diese ermutigenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass das beträchtliche Potenzial der NOA-Lagerstättengruppe von einem gezielten Explorationsprogramm abhängt, mit dem tiefere Mineralressourcen im Bereich der zuvor abgebauten Tagebaue für den Untertagebetrieb abgegrenzt werden sollen. In diesem Zusammenhang plant das Unternehmen weitere Tests zur Erweiterung der Mineralisierung auf etwa 300 m unter der Oberfläche, um die unterirdischen Mineralressourcenziele zu erweitern.

Abbildung 4: Langer Abschnitt der NOA-Gruppe mit Blick nach Westen mit jüngsten und historischen Bohrungen (Bohrloch-ID in grauer Schrift) mit fettgedruckten Durchstoßungspunkten der primären Abschnitte. Bedeutende Abschnitte von RC-Bohrungen sind in weißen Kästchen und bedeutende Abschnitte von DD in gelben Kästchen dargestellt. Alle Abschnitte sind Bohrlochbreiten.

NOA 1

NOA 1 liegt östlich von NOA 2 und enthält eine Nord-Süd-Streichlänge von etwa 200 m, wobei die Mineralisierung zwischen 50° und 60° nach Osten einfällt (Abbildung 2). Die historische Goldproduktion erfolgte im Tagebau, wobei etwa 16.200 Unzen Gold gewonnen wurden2. Der tiefste Teil der Grube liegt etwa 75 m unter der Oberfläche.

Vor den Phase-2-Bohrungen war die Bohrdichte unterhalb der Grube (mehr als 30 m unter der Oberfläche) und unmittelbar nach Süden begrenzt, obwohl vielversprechende Bohrergebnisse darauf hinwiesen, dass das Potenzial für ein mineralisiertes Paket in der Tiefe und entlang des Streichens in Richtung Süden offen sein könnte.

Sieben Bohrlöcher mit insgesamt fünf RC- (21BNRC047 bis 21BNRC050 und 21BNRC052) auf 1.235 m und zwei RC-Vorbohrungen mit Diamantenden (RCDD) (21BNRD051 und 21BNRD053) auf insgesamt 611,3 m wurden im Gebiet NOA 1 durchgeführt, um nach möglichen zusätzlichen Mineralressourcen genau südlich und neigungsabwärts bestehender Mineralressourcen in Gebieten zu suchen, die weitgehend unerprobt sind (Abbildungen 2 und 4). Der angestrebte aussichtsreiche Horizont ist die stark gescherte und alterierte Burnakura-Überschiebungszone.

Zu den signifikanten Goldergebnissen gehören:

4 m mit 32,0 g/t Au aus 218 m (inkl. 1 m mit 71,8 g/t Au von 219 m), 1 m mit 1,1 g/t Au aus 226 m, 1 m mit 4,2 g/t Au aus 229 m und 1 m mit 1,1 g/t Au in 21BNRC050 etwa 190 m unter der Oberfläche und bleibt offen. Sichtbares Gold wurde in RC-Splittern im Zusammenhang mit dem 4 m langen Abschnitt mit 32,0 g/t Au beobachtet (siehe Bild in Abbildung 5 unten).

aus 218 m (inkl. von 219 m), aus 226 m, aus 229 m und in 21BNRC050 etwa 190 m unter der Oberfläche und bleibt offen. Sichtbares Gold wurde in RC-Splittern im Zusammenhang mit dem 4 m langen Abschnitt mit 32,0 g/t Au beobachtet (siehe Bild in Abbildung 5 unten). 2 m mit 5,3 g/t Au aus 140m in 21BNRC047.

aus 140m in 21BNRC047. 1,1 m mit 1,7 g/t Au aus 246 m in 21BNRD051.

aus 246 m in 21BNRD051. 1 m mit 1,2 g/t Au aus 240 m in 21BNRC049.

aus 240 m in 21BNRC049. 1 m mit 1,7 g/t Au aus 184 m, einschließlich 1 m mit 4,3 g/t Au aus 190 m in 21BNRC048.

aus 184 m, einschließlich 1 m mit 4,3 g/t Au aus 190 m in 21BNRC048. 1 m mit 1,5 g/t Au aus 243 m, einschließlich 1 m mit 4,3 g/t Au aus 246 m in 12BNRC052.

Abbildung 5: Sichtbares Gold in RC-Bohrung 21BNRC050 in 219 m Tiefe bei NOA 1.

Das nördlichste gebohrte DD-Loch 21BNRD053 stieß auf keine Mineralisierung und weist möglicherweise auf die Grenze der nördlichen Ausdehnung der Lagerstätte NOA 1 hin.

Die Lage der Ergebnisse der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, ist in der Draufsicht in Abbildung 2 und in der interpretierenden Längsschnittansicht in Abbildung 4 dargestellt. Die Ost-West-Schnittansicht in Abbildung 6 ist ein interpretativer Querschnitt 7010000mN bei der Lagerstätte NOA 1 mit einem Abschneidefenster von 100 m auf beiden Seiten der Schnittlinie AA1, die in der Draufsicht in Abbildung 2 angegeben ist. Die Querschnittsansicht zeigt bedeutende Bohrabschnitte innerhalb des in dieser Pressemitteilung gemeldeten Schnittfensters in gelben Kästen und einige zuvor gemeldete Bohrungen in weißen Kästen.

Die Bohrlöcher 21BNRC047, 21BNRC048, 21BNRC049, 21BNRC050, 21BNRC052 und 21BNRD051 wurden gebohrt, um die tieferen Bereiche der hochgradigen Goldmineralisierung NOA 1 anzupeilen, wo frühere Bohrlöcher 16MRC107 und 20MRD013 7 m mit 9,0 g/t Au aus 140 m bzw. 1 m mit 7,6 g/t Au aus 243 m durchteuft hatten (Abbildung 6). Der Großteil der Goldmineralisierung in allen Bohrlöchern steht in Zusammenhang mit der stark gescherten und umgewandelten BTZ, die innerhalb von Quarzgängen und Quarzbrekzien innerhalb eines großen unregelmäßigen Siliziumdioxid-Karbonat-Serizit-Pyrit-(Kali)-Alterationshalos auftritt. Im Diamantbohrkern sind die mineralisierten Zonen aufgrund des Vorhandenseins von millimeter- bis zentimeterbreiten Quarz-Karbonat-Adern, die in der Regel gefaltet sind und gelb-braune Talk-Karbonat-Ränder aufweisen, visuell deutlich erkennbar. Die Breite des aussichtsreichen Horizonts scheint in der Tiefe zuzunehmen und offen zu bleiben, wie im Querschnitt in Abbildung 6 zu sehen ist.

Die viel versprechenden Ergebnisse, die unterhalb der Grube NOA 1 gefunden wurden, deuten darauf hin, dass unmittelbar südlich, neigungsabwärts und in der Tiefe der Lagerstätte eine beträchtliche, im Tagebau abbaubare Goldmineralisierung vorhanden sein könnte, die noch weitgehend unerprobt ist.

Derzeit sind Bohrungen geplant, die sich auf die Abgrenzung einer tieferen wirtschaftlichen Mineralisierung um die Grube NOA 1 bis zu einer Tiefe von etwa 300 m unter der Oberfläche konzentrieren und die Streichenerweiterungen im Süden der Lagerstätte für einen möglichen Tagebau- und Untertagebetrieb weiter erproben sollen.

Abbildung 6: NOA 1-Querschnitt 7010000 mN (AA1) ±100 m mit Blick nach Norden, der anomale Abschnitte der Phase 2 bei kürzlich gemeldeten RC-Bohrungen (weiße Kästchen) und anomale Abschnitte bei DD-Bohrungen (gelbe Kästchen) zeigt, die in die Schnittentfernung des Abschnitts fallen. Historische Bohrlöcher (weiße Kästchen mit grauer Schrift für Bohrloch-IDs). Alle Abschnitte sind Bohrlochbreiten.

NOA 2

Der Tagebau bei NOA 2 begann 1995 und wurde 1997 bis zu einer Tiefe von etwa 80 m unter der Oberfläche abgeschlossen. Von 2005 bis 2007 und im Jahr 2009 wurde bei NOA 2 Untertagebau bis zu einer Tiefe von 160 m bzw. 80 m unter dem Tagebau betrieben. Ungefähr 26.000 Unzen Gold wurden in der Vergangenheit im Tagebau abgebaut. Die Untertage-Goldproduktion von 2005 bis 2007 bei NOA 2 belief sich auf insgesamt etwa 185.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 7,1 g/t Gold und 42.289 Unzen3. Das im Jahr 2009 im Untertagebau gewonnene Erz belief sich auf insgesamt 81.150 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 5,81 g/t Gold und 13.462 Unzen3.

Die Erzstruktur bei NOA 2 erstreckt sich über eine Streichenlänge von etwa 400 m, fällt mit einem Winkel von etwa 40° nach Osten ab und bleibt sehr aussichtsreich für weitere Goldentdeckungen.

Zwei RCDD-Löcher, 22BNRD001 und 22BNRD002, mit insgesamt 336,7 m wurden bei NOA 2 fertiggestellt, um das Potenzial für Erweiterungen des wirtschaftlich mineralisierten Pakets in der Tiefe unterhalb der Lagerstätte zu testen (Abbildung 2). Keines der Bohrlöcher durchteufte den prospektiven Horizont, da die Mineralisierung durch eine Verwerfung versetzt wurde (Abbildung 7).

Abbildung 7: Isometrische Ansicht mit Blick nach Süden von NOA 2, die Verwerfungsebenen zeigt, die die Mineralisierung in 22BNRD001 und 22BNRD002 abschneiden.

Mehrere Strukturen schneiden die Lagerstätte NOA 2, wobei drei Hauptsysteme die Mineralisierungszonen kontrollieren (Abbildung 7):

Eine Ost-West-Verwerfung am südlichen Ende der Lagerstätte trennt die Tagebaugruben NOA 1 und NOA 2.

Eine Nord-Süd-NOA-Verwerfung trennt die Tagebaumineralisierung von Erz, das historisch unter Tage abgebaut wurde, und;

Eine nach Nordosten streichende und steil abfallende Reihe von Umkehrverwerfungen im Spätstadium, die die Mineralisierung versetzen.



Drei Hauptarten von Adern wurden identifiziert, die eine wirtschaftliche Goldmineralisierung bei NOA 2 beherbergen (Abbildung 7):

Nördlich streichende und nach Westen abfallende massive Quarzadern und Quarzbrekzien. Dies ist die Hauptquelle der Goldmineralisierung in der Tiefe.

Der zweite Satz goldhaltiger, von Osten nach Westen streichender, nördlich abfallender schmaler, hochgradiger Adern.

Die goldhaltigen Adern der dritten Generation sind im Allgemeinen nach Norden streichend und nach Westen einfallend.



Diese Bohrlöcher werden dazu beitragen, die interpretierte Position der angetroffenen Verwerfungszone zu bestätigen, um bei der zukünftigen Ausrichtung auf die Lagerstätte NOA 2 zu helfen.

NOA 4-6

Die kombinierte Erzstruktur NOA 4-6 erstreckt sich über etwa 400 m und fällt nach Osten hin ab. Die Gruben wurden bis zu einer Tiefe von etwa 30 m unter der Oberfläche abgebaut. Vor dem Beginn der Phase-2-Bohrungen war die Bohrdichte ab 100 m unter der Oberfläche lückenhaft, was dazu führte, dass Abschnitte der Erzzonen als in der Tiefe verengt interpretiert wurden. Dort, wo sie offen bleiben, scheint der Gehalt gering zu sein. Diese Situation wurde als Folge der geringen Anzahl an Bohrungen interpretiert. Es besteht das Potenzial, dass die Erzstruktur in der Tiefe durchgehend und offen bleibt.

Um das Potenzial der Mineralressourcen NOA 4-6 zu testen, wurden drei Bohrungen durchgeführt, darunter eine RCDD-Bohrung (22BNRD006) mit einer Gesamtlänge von 316 m und zwei RC-Bohrungen (22BNRC003 und 22BNRC005) mit einer Gesamtlänge von 299 m, um die Tiefenausdehnung der wirtschaftlichen Goldmineralisierung zu testen.. Die Lage der Ergebnisse der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, ist in der Draufsicht in Abbildung 2 und in der interpretierenden Längsschnittansicht in Abbildung 4 dargestellt. Die Ost-West-Schnittansicht in Abbildung 8 ist ein interpretativer Querschnitt 7010930mN bei der Lagerstätte NOA 4-6 mit einem Abschneidefenster von 100 m auf beiden Seiten der Schnittlinie BB1, die in der Draufsicht in Abbildung 2 angegeben ist. Die Querschnittsansicht zeigt bedeutende Abschnitte der DD-Bohrungen, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, in gelben Kästen und einige zuvor gemeldete Bohrungen in weißen Kästen.

Alle Bohrlöcher stießen auf ein mineralisiertes Paket, das mit dem voraussichtlichen Horizont übereinstimmt und die Kontinuität der zuvor in 8NOAC013 entdeckten Mineralisierung in der Tiefe bestätigt: 1 m mit 2,6g/t Au aus 206 m und 3 m mit 1,4g/t Au aus 145 m (Abbildung 8). Die Ergebnisse bestätigten eine zusätzliche Goldmineralisierung und zeigen, dass die Breite und die Alteration des mineralisierten Pakets NOA 4-6 konsistent sind und der Gehalt in der Tiefe zunimmt. Hohe Gehalte, einschließlich bis zu 17,8 g/t Gold in den tiefsten DD-Löchern in etwa 250 m unter der Oberfläche, deuten auf ein erhebliches Potenzial für eine weiterhin offene Mineralisierung hin.

Zu den signifikanten Goldergebnissen gehören:

1 m mit 1,2 g/t Au aus 260 m, 1,7 m mit 1,5 g/t Au aus 267,8 m und 2 m mit 17,8 g/t Au aus 293 m 22BNRD006 (die tiefsten Bohrlöcher weisen darauf hin, dass die Mineralisierung unterhalb von 250 m unter der Oberfläche offen bleibt);

aus 260 m, aus 267,8 m und aus 293 m 22BNRD006 (die tiefsten Bohrlöcher weisen darauf hin, dass die Mineralisierung unterhalb von 250 m unter der Oberfläche offen bleibt); 3 m mit 1,8 g/t Au aus 204 m in 22BNRC005

aus 204 m in 22BNRC005 2 m mit 2,2 g/t Au aus 293 m in 22BNRC003.



Die Ergebnisse der Bohrungen bieten ein starkes Ziel für die Erweiterung der Mineralressourcenbasis von NOA 4-6, die neigungsabwärts und in der Tiefe weiterhin offen sind.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse von NOA 4-6 die Entschlossenheit des Unternehmens, dass es ein beträchtliches Potenzial für die Erweiterung der Mineralressourcen gibt und dass die Erschließung dieses Potenzials auf einem gezielten Explorationsprogramm beruht, um tiefere Mineralressourcen um die abgebauten Tagebaue herum für den Untertageabbau abzugrenzen.

Weitere Bohrungen sind derzeit geplant, um entlang der bekannten Streichenausdehnung der Zone NOA 4-6 systematisch Mineralisierungserweiterungen bis zu einer Tiefe von etwa 300 m unter der Oberfläche anzupeilen.

Abbildung 8: Der Querschnitt von NOA 4-6 7010930 mN (BB1) ± 100 m mit Blick nach Norden zeigt Phase-2-DD-Bohrungen abgeschlossen; anomale Abschnitte bei jüngsten DD-Bohrungen (gelbe Kästchen) und anomale Abschnitte bei historischen Bohrungen (weiße Kästchen). Alle Abschnitte sind Bohrlochbreiten.

NOA 7/8

NOA 7/8 ist die nördlichste historische Grube der NOA-Lagerstättengruppe und enthält eine mineralisierte Zone auf einer Streichenlänge von etwa 600 m. Die Zone hat eine Streichenlänge von etwa 40° und eine Neigung von 50° in Richtung Osten. Die Grubentiefe beträgt bis zu 61 m. Die Bohrergebnisse zeigen, dass die Mineralisierung entlang des Streichens im Norden und Süden sowie neigungsabwärts offen ist. Der strukturelle Rahmen für die Goldmineralisierung wird ähnlich wie bei der Lagerstätte NOA 2 interpretiert, wobei sich die Mineralisierung auf die NOA-Scherzone beschränkt. Bei den aufnehmenden Lithologien handelt es sich vorwiegend um sedimentäre und felsische vulkanisch-klastische Einheiten (Abbildung 9). Die Fußwand der mineralisierten Zonen wechselt von einer felsischen Vulkaniklastik unterhalb von NOA 7 im Süden zu einer ultramafischen Lithologie im Norden unterhalb von NOA 8.

Die frühere Goldproduktion belief sich auf insgesamt etwa 47.300 Unzen Gold, die aus den offenen Gruben gewonnen wurden2. Derzeit belaufen sich die kombinierten, nicht abgebauten Mineralressourcen für NOA 7/8 auf insgesamt 776.000 Tonnen mit 4,6 g/t Gold für 114.000 Unzen Gold (angezeigt) und 35.000 Tonnen mit 3,9 g/t Gold für 4.000 Unzen Gold (abgeleitet)1, was die Möglichkeit bietet, die hochgradige Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen ist, in Richtung Norden der Lagerstätte zu erweitern.

Fünf RCDD-Bohrungen (21BNRD055 bis 21BNRD058 und 22BNRD004) mit einer Gesamtlänge von 815,8 m wurden abgeschlossen, um die Tiefe und die nördliche Ausdehnung des potenziell wirtschaftlichen mineralisierten Pakets bei NOA 7/8 zu erkunden (Abbildungen 2 und 4). Alle Bohrlöcher mit Ausnahme von 22BNRD004 trafen auf die mineralisierte NOA-Struktur, die möglicherweise die Grenze der südlichen Ausdehnung der Lagerstätte NOA 7/8 abgrenzt.

Zu den bedeutenden Abschnittsanalysen gehören:

4 m mit 12,0 g/t Au bei 392,6 m in 21BNRD057. Diese hochgradige Mineralisierung wird im tiefsten Bohrloch weiter nördlich angetroffen und bleibt in der Tiefe und im Streichen offen.

bei 392,6 m in 21BNRD057. Diese hochgradige Mineralisierung wird im tiefsten Bohrloch weiter nördlich angetroffen und bleibt in der Tiefe und im Streichen offen. 2,2 m mit 1,6 g/t Au aus 441 m in 21BNRD055.

aus 441 m in 21BNRD055. 1 m mit 1,5 g/t Au aus 338 m in 21BNRD058.

aus 338 m in 21BNRD058. 1 m mit 1,6 g/t Au aus 445 m in 21BNRD056.

Die Lage der Ergebnisse der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, ist in der Draufsicht in Abbildung 2 und in der interpretierenden Längsschnittansicht in Abbildung 4 dargestellt. Die Ost-West-Schnittansicht in Abbildung 8 ist ein interpretativer Querschnitt 7011700mN bei der Lagerstätte NOA 7/ 8 mit einem Abschneidefenster von 200m auf beiden Seiten der Schnittlinie CC1, die in der Draufsicht in Abbildung 2 angegeben ist. Die Querschnittsansicht zeigt bedeutende Abschnitte der Bohrlöcher innerhalb des in dieser Pressemitteilung gemeldeten Schnittfensters in gelben Kästen und einige zuvor gemeldete Bohrungen in weißen Kästen.

Abbildung 9: Der Querschnitt von NOA 7/8 7011700mN (CC1) ±200m, Blick nach Norden, zeigt die Phase-2-Bohrungen, die innerhalb des Clipping-Fensters abgeschlossen wurden, anomale Abschnitte der jüngsten DD-Bohrungen (gelbe Kästen) und anomale Abschnitte der historischen Bohrungen (weiße Kästen)

Der Großteil der Goldmineralisierung in allen Bohrlöchern steht in Zusammenhang mit einer stark deformierten Sequenz aus Sedimentgestein und mafischem bis felsischem Gestein mit Quarzadern und Quarzbrekzien innerhalb eines großen unregelmäßigen Siliziumdioxid-Karbonat-Serizit-Pyrit-(Kali-)Alterationshalos (Minensequenz). In den Diamantbohrkernen ist die mineralisierte Struktur bzw. das mineralisierte Paket aufgrund des Vorhandenseins von millimeter- bis zentimeterbreiten Quarz-Karbonat-Adern, die in der Regel gefaltet und stark verformt sind, visuell unverkennbar, was mit der Minensequenz übereinstimmt, die die wirtschaftliche Goldmineralisierung, die in der Tiefe definiert und in der Vergangenheit bei NOA 2 unter Tage abgebaut wurde, einschränkt und kontrolliert (Abbildung 10 - siehe Bild des mineralisierten Pakets, das im Kern von 21BNRD057 durchschnitten wurde).

Abbildung 10: Bild des Kerns von 21BNRD057, das ein durchschnittenes mineralisiertes Paket aus stark deformierten und alterierten Sedimenten zeigt, mafisch mit kleineren feinkörnigen felsischen Gesteinen, die mit der NOA-Scherzone übereinstimmen.

Die Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Breite, die Alteration und der Gehalt des mineralisierten Pakets in der Tiefe und entlang des Streichens zunehmen, was ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung unterirdischer Mineralressourcen weiter nördlich der Lagerstätte NOA 7/8 und unterhalb der Tagebaue bietet. Dies deutet erneut darauf hin, dass die Erschließung des beträchtlichen Mineralressourcenpotenzials bei NOA 7/8 von der Fokussierung des Explorationsprogramms abhängt, um tiefere Mineralressourcen um die zuvor abgebauten offenen Gruben für den untertägigen Abbau abzugrenzen.

Es sind Bohrungen geplant, um die Mineralressourcen der Lagerstätte NOA 7/8 bis in eine Tiefe von etwa 300 m unter der Oberfläche zu erweitern, wo der Abschnitt von 4 m mit 12,0 g/t Au in 21BNRD057 darauf hinweist, dass die Mineralisierung in nördlicher Richtung über die aktuelle Streichenausdehnung von 600 m hinaus offen ist.

New Alliance

Ein RC-Bohrloch wurde auf 165 m im Zielgebiet New Alliance gebohrt, das in der Vergangenheit Gold aus einer Tagebaugrube gefördert hat (Abbildung 3). Dieses Bohrloch zielte auf die hochgradige Mineralisierung ab, die unterhalb des nördlichen Endes der Grube vermutet wird. Zu den bedeutenden Untersuchungsergebnissen gehören 1 m mit 2,4 g/t Au aus 45 m und 1 m mit 2,8 g/t aus 116 m in 21BNRC054. Diese Zone der interpretierten Goldmineralisierung bei New Alliance bleibt offen und ist entlang des Streichens und in der Tiefe größtenteils unerprobt.

NÄCHSTE SCHRITTE

In den Projektgebieten Burnakura und Gabanintha werden derzeit eine kritische technische Bewertung, Verfeinerung und Einstufung aller bekannten Ziele unter Einbeziehung aller Daten aus dem umfangreichen Konzessionspaket durchgeführt, um die Exploration stetig zu steigern und sicherzustellen, dass zukünftige Explorationsbemühungen die langfristige Strategie des Unternehmens, das Murchison-Projekt zu einem Eckpfeilerprojekt zu machen, fortsetzen.

Burnakura-Projekte

Die ermutigenden Ergebnisse der Phase-1- und -2-Bohrungen bieten Explorationspotenzial und rechtfertigen eine Folgebohrungsphase bei allen Zielen, die positive Ergebnisse lieferten, um die aktuellen Mineralressourcen im Murchison-Projekt schnell zu erweitern. Unmittelbarer Fokus bei Burnakura wird sein:

Durchführung einer Folgephase von Bohrungen, die das beträchtliche Explorationspotenzial für die Mineralressourcen in den Lagerstätten NOA 1, NOA 4-6 und NOA 7/8 weiter erschließen werden, wobei der Schwerpunkt auf der Abgrenzung einer tieferen Mineralisierung unterhalb der abgebauten Tagebaugruben für einen unterirdischen Abbau bis zu einer Tiefe von etwa 300 m unter der Oberfläche liegt.

Systematische Durchführung von Step-Out-Bohrungen entlang des Streichens unmittelbar südlich von NOA 1 und nördlich von NOA 7/8, die große Explorationsziele darstellen, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen sind und die Mineralressourcen möglicherweise über die derzeitige 1,6 km lange Streichgrenze der NOA-Lagerstättengruppe hinaus erweitern.

Erprobung von Erweiterungen der oberflächennahen hochgradigen Entdeckung im Junction-Zielgebiet mittels RC-Bohrungen, um diese möglicherweise rasch zu einer Mineralressourcenschätzung zu führen.

Erkundung anderer Optionen im Junction-Zielgebiet, um zusätzliche oberflächennahe, hochgradige und wirtschaftliche Goldmineralisierungssysteme abzugrenzen, die innerhalb einer starken Scherungszone und ohne bekannte historische Bohrungen oder Oberflächenprobenahmen unerprobt und offen sind. Dies wird Folgendes beinhalten: Vervollständigung der geochemischen Probenahme östlich der östlichsten gebohrten Linie in Gebieten, die nicht unter Abschwemmungen liegen. Fortsetzung der geologischen Kartierung östlich des Junction-Zielgebiets, um zusätzliche Gebiete zu identifizieren, die für geochemische Probenahmen geeignet sind, und um bestehende Ziele zu verfeinern. Durchführung von Luftkernbohrungen östlich und westlich der hochgradigen Bohrlinie.





Gabanintha-Projekt

Das Gabanintha-Projektgebiet liegt in LKW-Entfernung (etwa 21 km nordöstlich) von der bestehenden Verarbeitungsanlage Burnakura (Abbildung 13). Das Projekt umfasst sechs historische offene Gruben auf einem 2,4 km langen Streichen entlang der produktiven Gabanintha-Scherzone, die unmittelbare Explorationsziele in der Nähe der abgebauten Gebiete darstellen. Die Gruben wurden in einer Tiefe von 40 bis 70 m abgebaut und produzierten etwa 150.000 Unzen Gold3. Es besteht die Möglichkeit, die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens in diesen Zielgebieten zu erweitern, da seit der Schließung des Tagebaubetriebs vor etwa 27 Jahren nur begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, die Tiefenbohrungen begrenzt sind und eine bestehende historische, nicht abgebaute potenzielle Mineralressource3 von 2,21 Mio. t mit 2,2 g/t Gold (153.000 Unzen) vorhanden ist.

Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass dies eine bedeutende Gelegenheit darstellt, die Erweiterung der Mineralressourcenbasis zu beschleunigen, indem diese historischen Mineralressourcen gemäß den Richtlinien von NI 43-101 in aktuelle Mineralressourcen erweitert, umgewandelt und validiert werden. Folgende Explorationsaktivitäten sind geplant:

Durchführung von Bohrungen nördlich der Grube Yagahong zur Erkundung möglicher Mineralressourcen, die möglicherweise im Tagebau abgebaut werden können (Abbildung 11). Die historischen signifikanten Bohrergebnisse bei Yagahong beinhalten hohe Gehalte von bis zu 3 m mit 60,2 g/t Gold (Abbildung 12).

(Abbildung 12). Durchführung von Bohrungen unterhalb der Gruben Terrells, Canterbury und Canterbury South, um die Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe zu erproben, da die bestehenden Bohrungen lückenhaft sind und die Mineralisierung nicht abgeschlossen haben. Die anomalen Mineralisierungsabschnitte mit zunehmender Tiefe weisen auf das Potenzial für zusätzliche Goldmineralressourcen unterhalb der Gruben hin. Historische hochgradige Abschnitte unterhalb der Grube Terrells umfassen 2 m mit 21,5 g/t Gold, 4 m mit 4,5 g/t Gold und 13 m mit 3,1 g/t Gold bei Canterbury (Abbildung 12).

und bei Canterbury (Abbildung 12). Durchführung von Bohrungen, die auf eine Mineralisierung entlang des Streichens bestehender Mineralisierungstrends aus den offenen Gruben sowie auf parallele und verlaufende mineralisierte Strukturtrends abzielen, die durch weiträumige Explorationsbohrungen identifiziert wurden. Diese stellen das beste Potenzial für die Abgrenzung weiterer tagebaufähiger Mineralressourcen in Gabanintha dar.



Abbildung 11: Lokale Geologie und Mineralisierungstrend der historischen Gruben von Gabanintha

Abbildung 12: Interpretierender Querschnitt der Gruben von Gabanintha mit historischen Bohrabschnittsergebnissen

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM MURCHISON-GOLDPROJEKT



Das Murchison-Goldprojekt umfasst 170 km2 äußerst vielversprechenden archaischen Grünstein. Das Projektgebiet erstreckt sich über den östlichen Rand des Meekatharra-Wydgee-Grünsteingürtels innerhalb des nordöstlichen Murchison-Gebiets (Abbildung 13). Historisch gesehen hat das Murchison Goldfield seit 1900 über 15 Millionen Unzen Gold produziert und beherbergt derzeit bedeutende Goldproduzenten in der Region.

Abbildung 13: Das Murchison-Goldprojekt von Monument und die umliegende Goldproduktion bis dato

Quelle der Zahlen zu den historischen Ressourcen von Gabanintha: Mapleson, D., (2013) Murchison Gold Project: Burnakura and Gabanintha Resource Inventory. Von BMGS für Monument Mining Limited. Dezember 2013;

Die historische Goldproduktion in der Umgebung ist nur indikativ und wurde von Monument-Geologen erhoben.

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Ekow Taylor, MAusIMM CP (Geo), dem leitenden Geologen von Monument Mining Limited, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, zusammengestellt und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, die von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt wurde, überprüft und genehmigt.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in Malaysia und des Murchison-Goldprojekts in der Region Murchison in Westaustralien ist. Das Unternehmen ist zu 20 % am Goldprojekt Tuckanarra beteiligt, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd. in derselben Region betrieben wird. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen ca. 200 Mitarbeiter und hat sich verpflichtet, die höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung sowie Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die umliegenden Gemeinden einzuhalten.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada

ANHANG 1

Tabelle 2: Details zu Bohrlöchern

Hole ID Depth (m) Dip Azimuth Grid_ID mEast mNorth mRL 21BNRC047 197 -63.8° 272.6° MGA94_50 646170 7010073 460 21BNRC048 203 -65.3° 273.5° MGA94_50 646166 7010035 460 21BNRC049 255 -59.3° 270.3° MGA94_50 646228 7010007 460 21BNRC050 303 -58.3° 267.9° MGA94_50 646274 7010001 4560 21BNRC052 277 -58.6° 269.9° MGA94_50 646154 7010133 460 21BNRC054 165 -59.6° 304.7° MGA94_50 645986 7008493 464 22BNRC003 299 -62.5° 264.3° MGA94_50 645740 7011160 458 22BNRC005 280 -58.3° 267.9° MGA94_50 645815 7010717 459 21BNRD051 329.1 -59.0° 269.9° MGA94_50 646257 7010038 460 21BNRD053 282.2 -53.9° 252.2° MGA94_50 646104 7010221 460 21BNRD055 459 -58.7° 263.5° MGA94_50 645895 7011433 457 21BNRD056 456.5 -58.7° 254.8° MGA94_50 645880 7011687 456 21BNRD057 420.5 -59.7° 266.6° MGA94_50 645808 7011784 456 21BNRD058 356.8 -60.7° 269.3° MGA94_50 645818 7011545 460 22BNRD001 336.7 -59.9° 266.6° MGA94_50 646034 7010380 460 22BNRD002 321.5 -65.9° 253.9° MGA94_50 646019 7010536 459 22BNRD004 336.6 -63.9° 264.8° MGA94_50 645805 7011356 457 22BNRD006 316 -61.5° 265.3° MGA94_50 645776 7010930 459



Tabelle 3: Zusammenfassung der einzelnen signifikanten Abschnitte

Hole_ID mFrom mTo mWidth Au (g/t) 21BNRC047 140 141 1 4.5 21BNRC047 141 142 1 6.2 21BNRC048 184 185 1 1.7 21BNRC048 190 191 1 4.3 21BNRC049 240 241 1 1.22 21BNRC050 218 219 1 25. 21BNRC050 219 220 1 71.8 21BNRC050 220 221 1 2.0 21BNRC050 221 222 1 28.7 21BNRC050 226 227 1 1.1 21BNRC050 229 230 1 4.2 21BNRC050 247 248 1 1.1 21BNRC052 243 244 1 1.5 21BNRC052 246 247 1 4.31 21BNRC054 45 46 1 2.4 21BNRC054 116 117 1 2.8 21BNRD051 263.95 265 1.1 1.7 21BNRD055 441.0 442.1 1.1 1.2 21BNRD055 442.1 443.2 1.1 2.0 22BNRD006 260.0 261.0 1.0 1.2 22BNRD006 267.8 268.7 0.8 1.2 22BNRD006 268.7 269.5 0.8 1.9 22BNRD006 293.0 294.0 1.0 17.5 22BNRD006 294.0 295.0 1.0 18.1 22BNRD056 445.0 446.0 1.0 1.6 22BNRD058 338.0 339.0 1.0 1.5 21BNRD057 392.6 393.2 0.6 3.6 21BNRD057 393.2 393.8 0.6 2.8 21BNRD057 393.8 394.4 0.6 19.4 21BNRD057 394.4 395.1 0.7 1.1 21BNRD057 395.1 395.5 0.4 39.1 21BNRD057 395.5 396.1 0.6 23.3 21BNRD057 396.1 396.7 0.6 3.3



Hinweise:

Der Cutoff-Gehalt für die Berichterstattung über jeden einzelnen Abschnitt beträgt ≥ 1,0 g/t Au, wobei der Abschnitt maximal 1 m fortlaufende interne Verwässerung enthält; Es werden nur Abschnitte ≥ 1 m gemeldet.

Die Proben werden auf Au analysiert (ALS Geochemistry Au-AA26 50 g FA-Methode), bei der es sich um eine 50-g-Brandprobenfusion mit AAS-Instrumentenabschluss handelt.

ANHANG 2 – ERGEBNISSE DER DD-BOHRUNG DER PHASE 2

21BNRD051 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 220 Not Assayed 231 232 0.01 246 247 0.01 261 262 0.01 220 221 0.0 232 233 0.5 247 248 0.01 262 263 0.01 221 222 0.7 234 235 0.01 251 252 0.01 263 264 0.62 222 223 0.1 235 236 0.01 215 252 0.01 264 265 1.63 223 224 0.01 236 237 0.01 252 253 0.01 265 266 0.03 224 225 0.01 241 242 0.01 253 254 0.20 266 267 0.01 225 226 0.3 242 243 0.01 254 255 0.02 267 268 0.01 226 227 0.01 243 244 0.4 255 256 0.01 227 228 0.01 244 245 0.1 256 257 0.01 230 231 0.01 245 246 0.02 260 261 0.01





21BNRD055 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 257 258 0.01 282 283 0.01 309 310 0.01 335 336 0.01 258 259 0.01 283 284 0.01 310 311 0.01 336 337 0.01 259 260.2 0.01 284 285 0.01 311 312 0.01 337 337.5 0.01 260.2 261 0.01 285 286 0.01 312 313 0.01 337.5 338 0.01 261 262 0.01 286 287 0.01 313 314 0.01 338 339 0.01 262 263 0.01 287 288 0.01 314 315 0.01 339 340 0.02 263 264.2 0.01 288 289 0.01 315 316 0.01 340 341 0.01 264.2 265 0.01 289 290 0.01 316 317 0.01 341 342 0.01 265 265.8 0.01 290 291 0.01 317 318 0.01 342 343 0.01 265.8 266.5 0.01 291 292 0.01 318 319 0.01 343 344 0.01 266.5 267.2 0.01 292 293 0.01 319 320 0.01 344 345 0.01 267.2 268 0.01 293 294 0.01 320 321 0.01 345 346 0.01 267.2 268 0.01 294 295 0.01 321 322 0.01 346 347 0.01 268 268.9 0.01 295 296 0.01 322 323 0.01 347 348 0.01 268.9 270 0.01 296 297 0.01 323 324 0.01 348 349 0.01 270 271 0.01 297 298.15 0.01 324 325 0.02 349 350 0.01 271 272 0.01 298.15 298.75 0.01 325 325.75 0.01 350 351 0.01 272 273 0.01 298.75 300 0.01 325.75 327 0.01 351 352 0.01 273 274 0.01 300 301 0.02 327 328 0.01 352 353 0.01 274 275 0.01 301 302 0.01 328 328.9 0.01 353 354 0.01 275 276 0.01 302 303 0.01 328.9 329.55 0.01 354 355 0.01 276 277 0.01 303 304 0.01 329.55 330 0.01 355 355.6 0.01 277 278 0.01 304 305 0.01 330 331 0.01 355.6 356.05 0.01 278 279 0.01 305 306 0.01 331 332 0.01 356.05 357 0.01 279 280.2 0.01 306 307 0.01 332 333 0.01 356.05 357 0.01 280.2 281 0.01 307 307.75 0.01 333 334 0.01 357 358 0.01 281 282 0.01 307.75 309 0.01 334 335 0.01 358 359 0.01





21BNRD055 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 359 360 0.01 385.1 386 0.01 409.95 410.5 0.01 433.2 434.3 0.01 360 361 0.01 386 386.95 0.01 410.5 411 0.01 434.3 435 0.16 361 361.45 0.01 386.95 388 0.01 411 412 0.01 435 436 0.01 361.45 362.1 0.01 388 389 0.01 412 413 0.01 436 437 0.01 362.1 363 0.01 389 390 0.01 413 414 0.01 437 438 0.02 363 364 0.01 390 391 0.02 414 415 0.01 438 439.05 0.03 364 364.95 0.01 391 392 0.01 415 416 0.01 439.05 440 0.13 364.95 366 0.01 392 393 0.01 416 417 0.01 440 441 0.62 366 367 0.01 393 394 0.01 417 417.8 0.01 441 442.1 1.2 367 368 0.01 394 395 0.02 417.8 419 0.01 442.1 443.2 1.97 368 369.1 0.01 395 396 0.01 419 419.45 0.01 443.2 444.3 0.76 369.1 370 0.01 396 396.85 0.02 419.45 419.85 0.01 444.3 445 0.52 370 371.1 0.01 396.85 398 0.01 419.85 420.3 0.01 445 446 0.05 371.1 372 0.01 398 399 0.02 420.5 421.1 0.01 446 447 0.14 372 373 0.01 399 399.7 0.01 421.1 422 0.01 447 448 0.09 373 374 0.01 399.7 400.1 0.01 422 423 0.01 448 448.75 0.37 374 375 0.01 400.1 401 0.01 423 424 0.01 448.75 449.75 0.02 375 376 0.01 401 402 0.01 424 425 0.01 449.75 450.75 0.36 376 377 0.01 402 402.7 0.01 425 426 0.01 450.75 451.2 0.39 377 378 0.01 402.7 403.5 0.01 426 427 0.01 451.2 452 0.28 378 379 0.02 403.5 404.5 0.01 427 428 0.01 452 453 0.15 379 380 0.01 404.5 405.5 0.01 428 429 0.01 453 454 0.01 380 381 0.01 405.5 406.35 0.01 429 430.15 0.01 454 455 0.25 381 382 0.01 406.35 407 0.01 430.15 431 0.01 455 456 0.22 382 383 0.01 407 408 0.01 431 431.9 0.01 456 457 0.76 383 384 0.01 408 409 0.01 431.9 432.5 0.02 457 458 0.28 384 385.1 0.01 409 409.95 0.01 432.5 433.2 0.02 458 459 0.26





22BNRD006 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 255 256 0.01 263 264 0.01 270.53 271.5 0.01 292.13 293 0.21 256 256.8 0.01 264 265 0.01 271.5 272 0.01 293 294 17.5 256.8 258 0.03 265 265.92 0.01 286.33 287.18 0.07 294 295 18.05 258 259 0.43 265.92 266.63 0.03 287.18 288 0.03 295 296 0.01 259 260 0.11 266.63 267.8 0.49 288 289 0.09 296 297 0.07 260 260.98 1.21 267.8 268.65 1.19 289 290 0.35 297 298 0.01 260.98 262 0.02 268.65 269.45 1.92 290 291 0.23 298 299 0.01 262 263 0.01 269.45 270.53 0.02 291 292.13 0.09 292.13 293 0.21





21BNRD056 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 298.4 299 0.01 337.8 338.5 0.01 377 377.8 0.01 417 418 0.01 299 300 0.01 338.5 339.2 0.01 377.8 379 0.02 418 419.2 0.01 300 301 0.01 339.2 340 0.01 379 380 0.01 419.2 420 0.01 301 302 0.01 340 341 0.01 380 381 0.05 420 421.2 0.01 302 302.95 0.01 341 342 0.01 381 382.15 0.02 421.2 421.58 0.01 302.95 304 0.01 342 343 0.01 382.15 383 0.01 421.58 422.6 0.02 304 305 0.01 343 344 0.01 383 384 0.01 422.6 423.8 0.01 305 306 0.01 344 345 0.01 384 385.05 0.01 423.8 425 0.01 306 307 0.01 345 346 0.01 385.05 386 0.01 425 426 0.01 307 308 0.01 346 347 0.01 386 387 0.01 426 427.05 0.01 308 308.45 0.01 347 348 0.01 387 387.95 0.01 427.05 427.7 0.01 308.45 308.85 0.01 348 349 0.01 387.95 389.05 0.01 427.7 428.4 0.01 308.85 310 0.01 349 350 0.01 389.05 389.55 0.02 428.4 429.4 0.01 310 311 0.01 350 351 0.01 389.55 390.15 0.01 429.4 430.1 0.01 311 312 0.01 351 352 0.01 390.15 391 0.01 430.1 431 0.1 312 313 0.01 352 353 0.01 391 391.65 0.01 431 431.68 0.07 313 314 0.01 353 354 0.01 391.65 392.4 0.01 431.68 432.4 0.01 314 315 0.01 354 354.7 0.01 392.4 393 0.01 432.4 433.05 0.15 315 315.5 0.01 354.7 355.4 0.01 393 394 0.01 433.05 434 0.21 315.5 316 0.01 355.4 356.5 0.01 394 395.2 0.01 434 435 0.04 316 317 0.01 356.5 357 0.01 395.2 396 0.03 435 435.9 0.04 317 318 0.01 357 358 0.01 396 397 0.01 435.9 436.5 0.22 318 319 0.01 358 359 0.03 397 397.85 0.01 436.5 437.4 0.11 319 320 0.01 359 360 0.01 397.85 399 0.01 437.4 437.9 0.57 320 321 0.01 360 361 0.01 399 400 0.01 437.9 438.5 0.56 321 322 0.01 361 362 0.01 400 400.7 0.01 438.5 439.2 0.03 322 323 0.01 362 362.7 0.01 400.7 401.8 0.01 439.2 439.95 0.03 323 324 0.01 362.7 363.4 0.01 401.8 402.9 0.01 439.95 440.95 0.04 324 325 0.01 363.4 364 0.01 402.9 404 0.01 440.95 442 0.25 325 326 0.01 364 365 0.01 404 405 0.01 442 442.9 0.19 326 327 0.01 365 366 0.01 405 406 0.01 442.9 443.85 0.05 327 328 0.01 366 367 0.01 406 407 0.01 443.85 444.3 0.1 328 329 0.01 366 368 0.01 407 408 0.01 444.3 445 0.53 329 330 0.01 368 369 0.01 408 409 0.01 445 446 1.58 330 331 0.01 369 370 0.01 409 410 0.01 446 447 0.19 331 332 0.01 370 370.85 0.01 410 411.1 0.02 447 448 0.1 332 333 0.01 370.85 372 0.01 411.1 412 0.01 448 448.7 0.03 333 334 0.01 372 373 0.01 412 413 0.01 448 448.7 0.03 334 335.1 0.01 373 374 0.01 413 414 0.01 448.7 449.25 0.02 335.1 336 0.01 374 375 0.01 414 415 0.01 449.25 450.4 0.01 336 337 0.01 375 376 0.01 414 415 0.01 450.4 451.6 0.01 337 337.8 0.01 376 377 0.01 415 416.2 0.01 451.6 456.5 0.01





21BNRD058 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 311 312 0.02 323 324 0.01 335 336 0.01 346.45 317.25 0.01 312 313 0.01 324 325 0.01 336 337 0.01 317.25 348 0.01 313 314 0.01 325 326 0.01 337 338 0.01 348 349 0.01 314 315 0.01 326 327 0.01 338 338.98 1.51 349 350 0.01 315 316 0.01 327 328 0.01 338.98 339.75 0.05 350 351 0.01 316 317 0.01 328 328.95 0.01 339.75 341 0.23 351 352 0.01 317 318 0.01 328.95 330 0.01 341 342 0.1 352 353 0.01 318 319 0.01 330 331.15 0.01 342 343 0.03 353 354.2 0.01 319 320 0.01 331.15 332.1 0.01 343 344 0.07 354.2 355 0.01 320 321 0.01 332.1 333.1 0.01 344 344.6 0.04 355 356 0.01 321 322 0.01 333.1 334 0.01 344.6 345.85 0.01 356 356.8 0.01 322 323 0.01 334 335 0.01 345.85 346.45 0.05 346.45 317.25 0.01





21BNRD057 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 148 149 0.01 214 215 0.01 238 239 0.03 262 263 0.01 149 150 0.01 215 216 0.01 239 240 0.01 263 264 0.01 150 151 0.01 216 217 0.02 240 241 0.02 264 265 0.01 151 152 0.01 217 218 0.01 241 242 0.03 264 265 0.01 152 153 0.01 218 219 0.01 242 243 0.02 265 266 0.01 153 154 0.01 219 220 0.05 243 244 0.12 266 267 0.01 154 155 0.01 220 221 0.14 244 245 0.02 267 268 0.01 155 156 0.01 221 222 0.03 245 246 0.01 268 269 0.01 156 157 0.01 222 223 0.06 246 247 0.01 269 270 0.01 157 158 0.01 223 224 0.11 247 248 0.01 270 271 0.01 158 159 0.01 224 225 0.06 248 249 0.01 271 272 0.01 159 160 0.11 225 226 0.07 249 250 0.01 272 273 0.01 160 161 0.08 226 227 0.03 250 251 0.01 273 274 0.01 161 162 0.05 227 228 0.06 251 252 0.01 274 275 0.01 162 163 0.02 228 229 0.02 252 253 0.01 275 276 0.01 163 164 0.01 229 230 0.03 253 254 0.01 276 277 0.01 164 165 0.02 230 231 0.05 254 255 0.01 277 278 0.01 165 166 0.01 231 232 0.04 255 256 0.01 278 279 0.01 166 167 0.01 232 233 0.04 256 257 0.01 279 280 0.01 167 168 0.01 233 234 0.03 257 258 0.01 280 281 0.01 168 169 0.01 234 235 0.05 258 259 0.01 281 282 0.01 169 170 0.01 235 236 0.03 259 260 0.01 282 283 0.01 170 171 0.01 236 237 0.03 260 261 0.01 283 284 0.01 171 172 0.01 237 238 0.03 261 262 0.01 284 285 0.01





21BNRD057 -CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 285 286 0.01 322 323 0.01 358 359 0.04 392.6 393.2 3.63 286 287 0.01 323 324 0.01 359 360.01 0.01 393.2 393.75 2.76 287 288 0.01 324 325 0.01 360.01 361.1 0.01 393.75 394.4 19.4 288 289 0.01 325 326 0.01 361.1 362 0.01 394.4 395.05 1.05 289 290 0.01 326 327 0.02 362 363 0.01 395.05 395.45 39.1 290 291 0.01 327 328 0.01 363 364 0.01 395.45 396.05 23.3 291 292 0.01 328 329 0.01 364 365 0.07 396.05 396.65 3.3 292 293 0.01 329 330 0.01 365 366 0.02 396.65 397 0.77 293 294 0.01 330 331 0.02 366 367 0.01 397 398 0.25 294 295 0.01 331 332 0.01 367 368.17 0.01 398 399 0.32 295 296 0.01 332 333 0.01 368.17 369.1 0.05 399 400.3 0.1 296 297 0.01 333 334 0.01 369.1 370 0.01 400.3 401 0.19 297 298 0.01 334 335 0.01 370 370.8 0.01 401 402 0.05 298 299 0.01 335 336 0.01 370.8 371.6 0.03 402 402.9 0.04 299 300 0.01 336 337 0.01 371.6 371.95 0.04 402.9 403.9 0.08 300 301 0.01 337 338 0.01 371.95 373 0.01 403.9 404.7 0.18 301 302 0.01 338 339 0.01 373 374 0.01 404.7 405.5 0.05 302 303 0.01 339 339.5 0.01 374 375 0.01 405.5 406.6 0.02 303 304 0.01 339.5 340.2 0.01 375 376.05 0.01 406.6 407.75 0.01 304 305.3 0.01 340.2 341 0.01 376.05 377.2 0.01 407.75 408.85 0.01 305.3 306.5 0.01 341 342 0.01 377.2 378 0.01 408.85 410 0.01 306.5 307.54 0.01 342 343 0.01 378 379 0.01 410 410.9 0.02 307.54 308.79 0.01 343 343.93 0.01 379 380 0.01 410.9 411.8 0.01 308.79 310 0.01 343.93 345 0.01 380 381.1 0.01 411.8 412.7 0.01 310 311 0.01 345 346 0.01 381.1 381.75 0.01 412.7 413.3 0.01 311 311.4 0.01 346 347 0.01 381.75 382.75 0.51 413.3 414.1 0.01 311.4 312.23 0.02 347 347.53 0.01 382.75 383.2 0.2 414.1 415 0.01 312.23 313.21 0.01 347.53 348.41 0.01 383.2 384 0.2 415 416 0.01 313.21 314.15 0.01 348.41 349.54 0.01 384 384.8 0.12 416 417 0.01 314.15 315 0.01 349.54 350.61 0.01 384.8 385.35 0.63 417 418 0.01 315 315.54 0.01 350.61 351.08 0.01 385.35 386.15 0.29 418 419 0.01 315.54 316.45 0.01 351.08 352 0.01 386.15 387 0.05 419 419.75 0.01 316.45 317.21 0.01 352 353 0.01 387 388 0.14 419.75 420.5 0.01 317.21 318.3 0.01 353 353.8 0.01 388 389 0.06 318.3 319 0.01 353.8 355 0.01 389 390 0.01 319 320 0.01 355 356 0.01 390 391 0.02 320 321.25 0.01 356 357 0.01 391 392.15 0.06 321.25 322 0.02 357 358 0.08 392.15 392.6 0.58

