Monument achève son programme de forage de phase 2

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les résultats du forage au diamant (« DD ») de phase 2 ont été reçus et ont confirmé l'extension de la minéralisation aurifère, avec des teneurs élevées allant jusqu'à 17,8 g/t d'or, pour plus de 150 m de profondeur verticale sous les ressources minérales actuelles du groupe de gisements de la structure North of Alliance (« NOA ») (NOA 1 à NOA 7/8, NOA9), offrant le potentiel d'une future expansion significative de la base de ressources minérales.



Les travaux sur place et la validation des données visant à conclure le programme de forage de phase 2 sont désormais achevés à Burnakura. Outre le programme de forage de phase 1, la Société a testé des cibles de zones vierges et des extensions de structures minéralisées connues, et a atteint avec succès les objectifs initiaux avec la découverte de la cible Junction de phase 1 et la confirmation de forage de phase 2 des extensions de minéralisation aurifère en profondeur au sein du groupe de gisements NOA, mettant en relief l'opportunité de développer le projet de Murchison de manière organique.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument, a déclaré : « Ces derniers résultats de forage continuent de démontrer le potentiel du projet de Murchison et de soutenir notre stratégie visant à étendre la base de ressources minérales existante qui pourrait transformer le projet de Murchison en projet phare de la Société.

Nous voyons un potentiel significatif pour des extensions à proximité de sites miniers dans le groupe de gisements NOA et dans la totalité de notre ensemble de terres de Burnakura et Gabanintha. Le projet de Murchison présente également des opportunités uniques de ciblage de zones vierges et le potentiel de découvertes supplémentaires dans cet environnement géologique riche en minéraux. Nous continuerons à explorer toutes les options et opportunités à l'aide de techniques d'exploration systématiques appliquées à l'ensemble de terres de Monument. »

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DE FORAGE À BURNAKURA

Résultats du forage de phase 2

Le programme de forage de phase 2 s'inscrit dans le cadre du programme d'exploration de la Société d'une durée de deux ans, visant à tester les extensions de la minéralisation connue en aval-pendage des sites de Burnakura, augmentant ainsi le profil potentiel de production à long terme.

Résultats du forage au diamant de phase 2

Les résultats de forage confirment l'extension de la minéralisation aurifère, y compris des teneurs élevées allant jusqu'à 17,8 g/t d'or , pour une profondeur verticale de plus de 150 m sous les ressources minérales actuelles du groupe de gisements NOA, offrant le potentiel d'une future expansion significative de la base de ressources minérales.

, pour une profondeur verticale de plus de 150 m sous les ressources minérales actuelles du groupe de gisements NOA, offrant le potentiel d'une future expansion significative de la base de ressources minérales. Le forage démontre une augmentation de la largeur, de la teneur et de l'altération associée de l'ensemble minéralisé (séquence minière*) en profondeur, montrant que le déblocage du potentiel du groupe de gisements NOA repose sur un programme d'exploration ciblé afin de délimiter des ressources minérales supplémentaires sous les puits ouverts historiques pour une exploitation souterraine.

Le forage met en évidence le potentiel d'exploitation plus profonde des puits historiques et de transition vers une extraction souterraine.

De plus, le programme de forage procure davantage de confiance dans l'extension des ressources minérales au-delà de la limite latérale actuelle de 1,6 km au Sud immédiat du puits NOA 1 et au Nord des gisements NOA 7/8, et offre l'opportunité d'apporter des découvertes significatives supplémentaires le long de la zone de cisaillement prometteuse de NOA.

Les interceptions significatives retournées de la partie DD en cours du programme de forage de phase 2 comprennent : 4 m à 12,0 g/t d'or à partir de 392,6 m dans 21BNRD057 à la cible NOA 7/8. 1 m à 1,2 g/t d'or à partir de 260 m, 1,6 m à 1,6 g/t d'or à partir de 267,8 m, et 2 m à 17,8 g/t d'or à partir de 293 m dans 22BNRD006 à la cible NOA 4-6. 2,2 m à 1,6 g/t d'or à partir de 441 m dans 21BNRD055 à la cible NOA 7/8.



Récapitulatif des résultats de forage à circulation inverse de phase 2 :

Interceptions RC significatives (précédemment rapportées dans le communiqué de presse daté du 30 mai 2022) :

4 m à 32,0 g/t d'or à partir de 218 m (dont 1 m à 71,8 g/t d'or à partir de 219 m), 1 m à 1,1 g/t d'or à partir de 226 m, 1 m à 4,2 g/t d'or à partir de 229 m et 1 m à 1,1 g/t d'or dans 21BNRC050 à la cible NOA 1.

à partir de 218 m (dont à partir de 219 m), à partir de 226 m, à partir de 229 m et dans 21BNRC050 à la cible NOA 1. 2 m à 5,3 g/t d'or à partir de 140 m dans 21BNRC047 à la cible NOA 1.

Récapitulatif des résultats de forage de phase 1

Les résultats de forage de phase 1 ont été précédemment rapportés le 19 janvier 2022, donnant le coup d'envoi du programme d'exploration de deux ans de la Société visant à tester des cibles vierges inconnues sur l'ensemble des sites de Burnakura dans le but d'accroître le profil potentiel de production à long terme.

Comme annoncé précédemment le 19 janvier 2022, la Société est également de plus en plus encouragée par la découverte d'un système de minéralisation à haute teneur proche de la surface à la cible Junction avec des interceptions allant jusqu'à 3 m à 10,2 g/t d'or , qui pourrait progresser rapidement vers la production par le biais de méthodes d'excavation à ciel ouvert.

, qui pourrait progresser rapidement vers la production par le biais de méthodes d'excavation à ciel ouvert. Les premiers résultats prometteurs à la cible Junction, en particulier compte tenu des teneurs élevées à proximité de la surface, renforcent la détermination de la Société selon laquelle la zone de Burnakura demeure hautement prometteuse avec plusieurs zones non testées qui pourraient apporter une autre découverte aurifère significative.

Travaux de suivi

Une évaluation technique critique, un raffinage et un classement de toutes les cibles connues incorporant toutes les données dans la totalité du vaste ensemble de sites sont en cours sur les zones de projet de Burnakura et Gabanintha afin d'assurer que les futurs efforts d'exploration continuent de satisfaire la stratégie à long terme de la Société consistant à transformer Murchison en un projet phare.

Les programmes suivants ont été entrepris à Gabanintha : Réalisation de forages ciblant la minéralisation le long des tendances de minéralisation existantes à partir des puits ouverts et sur les tendances structurelles minéralisées en parallèle et en ébrasement identifiées à partir du forage d'exploration à maillage espacé. Réalisation de forages sous les puits historiques de Terrells et Canterbury afin de tester des extensions de minéralisation en profondeur qui n'ont pas été fermées.

D'autres programmes pourraient être exécutés à Burnakura à l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter : Une phase de suivi du forage visant à fournir une couverture dans l'ensemble du groupe de gisements NOA testant un ensemble minéralisé plus profond à environ 300 m sous la surface, puis un forage intercalaire visant à procurer de la confiance concernant l'augmentation des ressources minérales une fois l'estimation achevée. Tests systématiques de la continuité latérale le long de la structure minéralisée de NOA afin de délimiter davantage de ressources minérales potentielles à ciel ouvert et souterraines au-delà de la limite latérale actuelle de 1,6 km. Suivi de la nouvelle découverte Junction à haute teneur peu profonde par des tests de forage pour des extensions à l'aide de forage RC afin de la faire progresser potentiellement rapidement vers une estimation des ressources minérales.



1Communiqué de presse publié le 18 juillet 2018, intitulé « Monument Announces NI43-101 Mineral Resource Update at the Burnakura Property, Western Australia ». Monument confirme ne pas avoir connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent sensiblement les informations incluses dans l'annonce du 18 juillet 2018, et que toutes les hypothèses importantes et tous les paramètres techniques sous-tendant l'estimation des ressources minérales dans l'annonce du 18 juillet 2018 n'ont pas changé sensiblement et continuent de s'appliquer.

2Armstrong, B. 2007, « NOA 2 Gold Project Resource Statement as at 1 January 2007 », page 10, Tectonic Resources NL. Cité dans « Independent Technical Report - NI 43-101 on the Mineral and Mining Assets within the Burnakura Project held by Tectonic Resources NL, Extract Resources NL located in the Murchison Mineral Field of Western Australia for ATW Venture Corp », en vigueur au 22 novembre 2007.

3Wells, L. 2013, « Due Diligence Report on Burnakura and Gabanintha Gold Prospects of Kentor Gold Limited Final », page 9.

*L'ensemble de roches fortement déformé et altéré contenu dans la zone BTZ est connu localement sous le nom de séquence minière. Les lithologies initiales sont dominées par des roches mafiques altérées avec des roches felsiques à grains fins mineures.

PROGRAMME DE FORAGE DE PHASE 1 ET 2 À BURNAKURA

Monument a commencé la phase 1 d'un programme de forage d'exploration de deux ans en juillet 2021 et l'a achevée en août 2021 (voir les communiqués de presse datés du 15 décembre 2021 et du 19 janvier 2022). En novembre 2021, la Société a commencé le forage de phase 2 (achevé en avril 2022) et en mai 2022, elle a annoncé les résultats reçus de la partie RC du programme (voir le communiqué de presse daté du 30 mai 2022).

Les zones cibles pour le forage de phase 1 et 2 appartiennent à la zone du projet de la Société à Burnakura et sont illustrées à la Figure 1. La zone de Burnakura est considérée comme très prometteuse pour la découverte de minéralisation aurifère économique associée à la zone de chevauchement prolifique de Burnakura (« BTZ »). Ce linéament régional de direction Nord-Est domine la zone et est lié à au moins 15 gisements avec une production aurifère historique préalable à 2005 à partir de 15 puits ouverts et deux opérations souterraines totalisant 1,8 Mt à 3,7 g/t d'or pour un total de 216 000 onces2. Des campagnes d'extraction souterraine ont ensuite été menées à NOA 2 de 2005 à 2007 (185 000 tonnes avec une teneur moyenne de 7,1 g/t d'or pour 42 289 onces3) et en 2009 (81 150 tonnes d'or avec une teneur moyenne de 5,81 g/t pour 13 462 onces3).

Figure 1: Murchison Exploration Phase 1 and Phase 2 Target Areas

Bien qu'une discussion détaillée sur le programme de forage de phase 2 soit présentée ci-dessous, il est recommandé aux lecteurs de se référer au communiqué de presse daté du 19 janvier 2022 pour la discussion sur le programme de forage de phase 1.

DISCUSSION SUR LE FORAGE DE PHASE 2

Le programme de phase 2 s'est concentré sur les cibles New Alliance et le groupe de gisements NOA, qui abritent des ressources minérales combinées1 de 289 koz indiquées et 52 koz inférées, afin d'identifier des extensions minéralisées visant à augmenter l'échelle des puits ouverts et des gisements souterrains précédemment exploités.

18 trous RC et DD combinés pour un total de 5 595,1 m par rapport à 18 trous prévus pour un total RC et DD combiné de 5 546 m ont été forés dans le cadre du programme de phase 2. La répartition du forage terminé est fournie dans le Tableau 1. Les emplacements de forage et les résultats rapportés dans ce communiqué de presse sont présentés dans les Figures 2 et 3 et les sections longues et transversales interprétées dans les Figures 4, 6, 8 et 9, tous les trous étant répertoriés dans les Annexes 1 et 2.

Tableau 1 : Forages RC et DD terminés pour la phase 2

Target



Number of holes Drill metres RC RCDD Total RC DD Total NOA 1 4 3 7 1,559.8 385.5 1,945.3 NOA 2 1 1 2 510.0 49.7 559.7 NOA 4-6 1 1 2 525.0 71.0 596.0 NOA 7/8 1 5 6 1,740.2 588.9 2,329.1 New Alliance 1 - 1 165.0 - 165.0 Total 8 10 18 4,500.0 1,095.1 5,595.1



Tous les colliers de forage sont étudiés avec précision à l'aide de techniques du Système mondial de localisation différentiel (DGPS). Les coordonnées et l'azimut sont rapportés dans MGA 94 Zone 50. L'étude en profondeur a été effectuée via une méthode gyroscopique en profondeur à des intervalles réguliers.

Le relevé géologique a été réalisé pour tous les trous et était représentatif à travers les gisements. La lithologie, l'altération, la minéralogie et les caractéristiques structurelles des trous de forage ont été enregistrées directement au format numérique en suivant les procédures et en utilisant les codes géologiques de Monument Mining. Toutes les données ont été importées dans une base de données géologiques SQL centrale.

Le protocole de contrôle qualité et d'assurance qualité (QAQC) à Murchison de Monument est considéré comme une norme de l'industrie, des matériaux de référence certifiés (CRM) étant régulièrement soumis avec des échantillons de routine pour assurer un contrôle qualité continu. Des CRM et des blancs sont insérés à un taux de fréquence minimum de 5 %.

Un laboratoire commercial indépendant, ALS Geochemistry, a effectué toutes les préparations d'échantillons et l'essai aurifère d'échantillons primaires à Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. Les échantillons ont été analysés pour l'or par essai au feu avec collecte de plomb sur une charge de 50 g avec finition AAS.

Figure 2: Phase 2 drilling completed for NOA group, showing anomalous intercepts in DD (yellow boxes) and previously reported RC results (white boxes). All intercepts are downhole widths.





Figure 3: Phase 2 drilling completed for New Alliance target, showing anomalous RC intercepts previously reported.

Forage DD de phase 2 du groupe NOA

Les gisements aurifères de NOA comprennent NOA 1 au Sud et NOA 7/8 au Nord et se trouvent dans une zone de ruissellement pelliculaire plane, étant soutenus par des roches felsiques à volcaniques intermédiaires et les sédiments associés dans des roches volcaniques et intrusives mafiques. Cinq des gisements connus (NOA 2, NOA 4-6 et NOA 7/8) sont colinéaires au sein d'une structure dilatoire orientée vers le Nord (zone de cisaillement de NOA) qui s'ébrase à partir de la zone régionale BTZ et descend vers l'Est à environ 30-60 ° (Figure 1). NOA 1 est compensé à l'Est par environ 200 m sur une structure différente mais connexe. La zone de cisaillement de NOA recoupe un seuil de dolérite interprété comme ayant empiété le long d'une séquence de flux pyroclastiques felsiques et de sédiments associés, et représente la caractéristique dominante des gisements de NOA qui inhibe et contrôle la minéralisation aurifère économique en profondeur dans une séquence fortement cisaillée et altérée de roches volcaniques felsiques siltites et malfiques intrusives (Figures 1 et 2). La majeure partie de la minéralisation se produit à l'intérieur d'énormes veines de quartz et de brèches de quartz au sein d'une importante enveloppe d'altération (potassique) de silice-carbonate-séricite-pyrite irrégulière.

Les gisements NOA 1 à NOA 4-6 se trouvent dans le bail minier M51/116 et les gisements NOA 7/8 chevauchent les baux miniers M51/116 et M51/177. Le niveau relatif (RL) en surface dans cette zone s'élève à environ 460 m, avec la partie la plus profonde dans le puits NOA 2, qui se situe à environ 80 m sous la surface (Figure 4). L'exploitation minière du groupe de gisements NOA a commencé en 1995 avec un minerai souterrain provenant exclusivement du gisement NOA 2. Actuellement, le total combiné des ressources minérales inexploitées pour la zone NOA est de 1,81 Mt à 3,1 g/t d'or pour 182 000 onces d'or indiquées et de 0,64 Mt à 2,3 g/t d'or pour 48 000 onces d'or inférées1.

L'objectif du forage de phase 2 dans le groupe de gisements NOA était d'identifier des extensions des ressources minérales existantes et d'augmenter l'échelle des puits ouverts et des gisements souterrains existants à Burnakura.

Dix-sept trous de forage ont été conçus pour tester les extensions de la minéralisation potentiellement économique en aval-pendage et en profondeur. Quatorze des trous de forage réalisés ont intercepté l'horizon prospectif de l'altération de quartz-séricite-pyrite (séquence minière) avec une minéralisation aurifère significative retournée, y compris des teneurs élevées allant jusqu'à 17,8 g/t d'or. L'ensemble minéralisé semble se poursuivre en aval-pendage et en profondeur des ressources minérales actuelles du groupe NOA, qui n'ont toujours pas été testées par forage en longueur, en aval-pendage et en profondeur (Figure 4).

La Figure 4 montre la longue section interprétative du groupe NOA à l'Ouest du forage récent et historique avec les emplacements de points d'entrée des interceptions primaires significatives. Les résultats de forage confirment que la largeur, l'altération et la teneur de l'horizon prospectif sont plus généralisées en profondeur, fournissant un potentiel significatif de découverte de ressources minérales souterraines au Sud du puits ouvert NOA 1, plus au Nord au-delà du gisement NOA 7/8 et sous les puits ouverts NOA existants (Figures 4, 6, 8 et 9).

Ces résultats encourageants indiquent que le potentiel significatif du groupe de gisements NOA dépend d'un programme d'exploration ciblé visant à délimiter les ressources minérales plus profondes autour des puits ouverts précédemment exploités pour une exploitation souterraine. Conformément à cela, la Société prévoit de continuer à tester l'extension de la minéralisation à environ 300 m sous la surface afin d'étendre les cibles de ressources minérales souterraines.

Figure 4: NOA Group Long Section Looking West showing recent and historic drilling (Drillhole ID is grey font) with pierce point locations of the primary intercepts shown in bold. RC drilling significant intercepts are shown in white boxes and DD significant intercepts are shown in yellow boxes. All intercepts are downhole widths.

NOA 1

NOA 1 se trouve à l'Est de NOA 2 et abrite une étendue latérale Nord-Sud d'environ 200 m, avec une minéralisation descendant vers l'Est entre 50 et 60 ° (Figure 2). La production aurifère historique provient de puits ouverts, avec environ 16 200 onces d'or récupérées2. La partie la plus profonde du puits est située à environ 75 m sous la surface.

Avant le forage de phase 2, la densité de forage était limitée sous le puits (plus de 30 m sous la surface) et immédiatement vers le Sud, même si des résultats de forage prometteurs ont indiqué le potentiel d'ouverture de l'ensemble minéralisé en profondeur et latéralement vers le Sud.

Sept trous de forage totalisant cinq trous RC (21BNRC047 à 21BNRC050 et 21BNRC052) pour 1 235 m et deux pré-colliers RC avec des résidus de diamant (RCDD) (21BNRD051 et 21BNRD053) totalisant 611,3 m ont été réalisés dans la zone NOA 1 afin de tester d'éventuelles ressources minérales supplémentaires immédiatement au Sud et en aval-pendage des zones minérales existantes qui n'ont généralement pas été testées (Figures 2 et 4). L'horizon prospectif ciblé est la zone de chevauchement fortement cisaillée et altérée de Burnakura.

Les résultats aurifères significatifs comprennent :

4 m à 32,0 g/t d'or à partir de 218 m (dont 1 m à 71,8 g/t d'or à partir de 219 m) , 1 m à 1,1 g/t d'or à partir de 260 m , 1 m à 4,2 g/t d'or à partir de 229 m et 1 m à 1,1 g/t d'or dans 21BNRC050 environ 190 m sous la surface et restant ouvert. De l'or visible a été observé dans des éclats de RC associés à l'interception de 4 m, à 32,0 g/t d'or (voir l'image dans la Figure 5 ci-dessous).

à partir de 218 m (dont à partir de 219 m) , à partir de 260 m , à partir de 229 m et dans 21BNRC050 environ 190 m sous la surface et restant ouvert. De l'or visible a été observé dans des éclats de RC associés à l'interception de 4 m, à 32,0 g/t d'or (voir l'image dans la Figure 5 ci-dessous). 2 m à 5,3 g/t d'or à partir de 140 m dans 21BNRC047.

à partir de 140 m dans 21BNRC047. 1,1 m à 1,7 g/t d'or à partir de 246 m dans 21BNRD051.

à partir de 246 m dans 21BNRD051. 1 m à 1,2 g/t d'or à partir de 240 m dans 21BNRC049.

à partir de 240 m dans 21BNRC049. 1 m à 1,7 g/t d'or à partir de 184 m et 1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 190 m dans 21BNRC048.

à partir de 184 m et 1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 190 m dans 21BNRC048. 1 m à 1,5 g/t d'or à partir de 243 m et 1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 246 m dans 12BNRC052.

Figure 5: Visible gold sighted in RC hole 21BNRC050 at 219m downhole at NOA 1.

Le trou DD réalisé le plus au Nord (21BNRD053) n'a pas rencontré de minéralisation et indique potentiellement la limite de l'étendue Nord du gisement NOA 1.

L'emplacement des résultats des trous de forage rapportés dans ce communiqué de presse est indiqué dans la vue plan de la Figure 2 et dans la vue transversale interprétative de la Figure 4. La vue transversale E-O de la Figure 6 est une section transversale interprétative (7010000mN) au gisement NOA 1 avec une fenêtre de coupure de 100 m de part et d'autre de la ligne de section AA1 indiquée dans la vue plan de la Figure 2. La vue transversale montre les interceptions significatives de forage au sein de la fenêtre de coupure rapportées dans ce communiqué présentées dans des cases jaunes et certains forages précédemment rapportés dans des cases blanches.

Les trous de forage 21BNRC047, 21BNRC048, 21BNRC049, 21BNRC050, 21BNRC052 et 21BNRD051 ont été réalisés pour cibler les portions plus profondes de la minéralisation aurifère à haute teneur de NOA 1, où les trous de forage précédents 16MRC107 et 20MRD013 avaient recoupé 7 m à 9 g/t d'or à partir de 140 m et 1 m à 7,6 g/t d'or à partir de 243 m respectivement (Figure 6). La majeure partie de la minéralisation aurifère au sein de tous les trous de forage est associée à la zone BTZ fortement cisaillée et altérée se produisant à l'intérieur des veines de quartz et de la brèche de quartz dans une importante enveloppe d'altération (potassique) de silice-carbonate-séricite-pyrite irrégulière. Dans la carotte de forage au diamant, les zones minéralisées sont visuellement distinctes en raison de la présence de veines de quartz-carbonate de plusieurs millimètres ou centimètres de large qui sont couramment plissées et affichent des lisières de talc-carbonate jaune-marron. La largeur de l'horizon prospectif semble augmenter en profondeur et rester ouverte comme illustré dans la section transversale de la Figure 6.

Les résultats prometteurs interceptés sous le puits NOA 1 indiquent le potentiel d'héberger une minéralisation aurifère souterraine modifiable à ciel ouvert immédiatement au Sud, en aval-pendage et en profondeur du gisement, qui n'a généralement pas été testée.

Le forage est actuellement prévu pour se concentrer sur la délimitation d'une minéralisation économique plus profonde autour du puits NOA 1 à une profondeur d'environ 300 m sous la surface et pour continuer à tester les extensions latérales vers le Sud du gisement pour une exploitation potentielle à ciel ouvert et souterraine.

Figure 6: NOA 1 cross-section 7010000mN (AA1) ±100m looking North showing Phase 2 anomalous intercepts in recent RC drilling previously reported (white boxes) and anomalous intercepts in DD drilling (yellow boxes) falling within the clipping distance of the section. Historic drillholes (white boxes with grey font for drillhole IDs). All intercepts are downhole widths.

NOA 2

L'extraction à ciel ouvert a commencé à NOA 2 en 1995 et a été finalisée en 1997 à une profondeur d'environ 80 m sous la surface. De 2005 à 2007 et en 2009, l'extraction souterraine a été réalisée à NOA 2 à un total de 160 m ou 80 m sous la mine à ciel ouvert. Environ 26 000 onces d'or ont été historiquement extraites à ciel ouvert. La production souterraine d'or de 2005 à 2007 à NOA 2 a totalisé environ 185 000 tonnes à une teneur moyenne de 7,1 g/t d'or pour 42 289 onces3. Le minerai souterrain récupéré en 2009 a totalisé 81 150 tonnes à une teneur moyenne de 5,81 g/t d'or pour 13 462 onces3.

La structure minérale de NOA 2 se trouve à environ 400 m latéralement, descend vers l'Est à environ 40 ° et reste très prometteuse pour une découverte aurifère supplémentaire.

Deux trous RCDD (22BNRD001 et 22BNRD002) totalisant 336,7 m ont été achevés à NOA 2, testant le potentiel d'extensions vers un ensemble minéralisé économique en profondeur sous le gisement (Figure 2). Aucun de ces trous de forage n'a recoupé l'horizon prospectif en raison d'une minéralisation compensée par une faille (Figure 7).

Figure 7 : Vue isométrique orientée vers le Sud de NOA 2 montrant des plans de faille tronquant la minéralisation dans 22BNRD001 et 22BNRD002.

Plusieurs structures recoupent le gisement NOA 2, avec trois systèmes principaux contrôlant les zones de minéralisation (Figure 7) :

Une faille Est-Ouest à l'extrémité Sud du gisement sépare les puits ouverts NOA 1 et NOA 2.

Une faille NOA Nord-Sud sépare la minéralisation à ciel ouvert du minerai souterrain extrait historiquement et ;

Une série de failles inverses de stade avancé descendant latéralement et abruptement vers le Nord-Est compensant la minéralisation.



Trois principaux types de veines sont identifiés comme hébergeant une minéralisation aurifère économique à NOA 2 (Figure 7) :

D'immenses veines de quartz et brèches de quartz latéralement vers le Nord et en profondeur vers l'Ouest. Il s'agit de la principale source de minéralisation aurifère en profondeur.

Le deuxième ensemble de veines à forte teneur aurifère et s'étendant latéralement vers l'Est et l'Ouest.

Les veines à teneur aurifère de troisième génération sont généralement orientées latéralement vers le Nord et en profondeur vers l'Ouest.



Ces trous de forage aideront à renforcer la position interprétée de la zone de faille rencontrée afin de contribuer au ciblage futur du gisement NOA 2.

NOA 4-6

La structure minérale combinée de NOA 4-6 s'étend latéralement sur environ 400 m et en profondeur vers l'Est. Les puits ont été exploités à environ 30 m sous la surface. Avant de commencer le forage de phase 2, la densité de forage était inégale à partir de 100 m sous la surface, conduisant à des sections des zones minérales interprétées comme des pincements en profondeur et là où la zone reste ouverte, la teneur semble faible. Cette situation a été interprétée comme étant due à l'insuffisance du forage, et il existe un potentiel que la structure minérale demeure continue et ouverte en profondeur.

Pour tester le potentiel de ressources minérales de NOA 4-6, trois trous de forage comprenant un trou RCDD (22BNRD006) totalisant 316 m et deux trous RC (22BNRC003 et 22BNRC005) pour un total de 299 m ont été réalisés afin de tester l'étendue de la minéralisation aurifère économique. L'emplacement des résultats des trous de forage rapportés dans ce communiqué de presse est indiqué dans la vue plan de la Figure 2 et dans la vue transversale interprétative de la Figure 4. La vue transversale E-O de la Figure 8 est une section transversale interprétative (7010930mN) au gisement NOA 4-6 avec une fenêtre de coupure de 100 m de part et d'autre de la ligne de section BB1 indiquée dans la vue plan de la Figure 2. La vue transversale montre les interceptions significatives de forage DD rapportées dans ce communiqué présentées dans des cases jaunes et certains forages précédemment rapportés dans des cases blanches.

Tous les trous de forage ont recoupé l'ensemble minéralisé conformément à l'horizon prospectif, confirmant la continuité en profondeur de la minéralisation précédemment observée dans 8NOAC013 de 1 m à 2,6 g/t d'or à partir de 206 m et 3 m à 1,4 g/t d'or à partir de 145 m (Figure 8). Les résultats ont confirmé une minéralisation aurifère supplémentaire et montrent que la largeur et l'altération de l'ensemble minéralisé NOA 4-6 restent constantes avec la teneur qui s'améliore en profondeur. Les teneurs élevées rencontrées, y compris jusqu'à 17,8 g/t d'or dans les trous DD les plus profonds à environ 250 m sous la surface, indiquent un potentiel significatif pour la minéralisation restant ouverte.

Les résultats aurifères significatifs comprennent :

1 m à 1,2 g/t d'or à partir de 260 m, 1,7 m à 1,5 g/t d'or à partir de 267,8 m et 2 m à 17,8 g/t d'or à partir de 293 m dans 22BNRD006 (les trous de forage les plus profonds indiquant que la minéralisation reste ouverte sous 250 m à partir de la surface) ;

à partir de 260 m, à partir de 267,8 m et à partir de 293 m dans 22BNRD006 (les trous de forage les plus profonds indiquant que la minéralisation reste ouverte sous 250 m à partir de la surface) ; 3 m à 1,8 g/t d'or à partir de 204 m dans 22BNRC005

à partir de 204 m dans 22BNRC005 2 m à 2,2 g/t d'or à partir de 293 m dans 22BNRC003.



Le résultat du forage fournit une cible solide pour l'expansion de la base de ressources minérales de NOA 4-6 qui reste ouverte en aval-pendage et en profondeur.

Dans l'ensemble, les résultats de NOA 4-6 réaffirment la détermination de la Société selon laquelle il existe un potentiel significatif d'expansion des ressources minérales et que le déblocage de ce potentiel repose sur un programme d'exploration ciblé afin de délimiter des ressources minérales plus profondes autour des puits ouverts exploités pour une extraction souterraine.

D'autres forages sont actuellement prévus pour cibler systématiquement davantage d'extensions de minéralisation à environ 300 m sous la surface le long de l'étendue latérale connue de la zone NOA 4-6.

Figure 8: NOA 4-6 cross-section 7010930mN (BB1) ±100m looking North showing Phase 2 DD drilling completed; anomalous intercepts in recent DD drilling (yellow boxes) and anomalous intercepts in historic drilling (white boxes). All intercepts are downhole widths.

NOA 7/8

NOA 7/8 est le puits historique le plus au Nord du groupe de gisements NOA et contient une zone minéralisée sur une longueur latérale d'environ 600 m. La zone s'étend latéralement à environ 40 ° et en profondeur à 50 ° vers l'Est. La profondeur du puits s'élève à 61 m. Les résultats de forage montrent que la minéralisation est ouverte latéralement vers le Nord et le Sud, ainsi qu'en aval-pendage. L'environnement structurel de la minéralisation aurifère est interprété comme étant similaire à celui du gisement NOA 2 avec une minéralisation confinée dans la zone de cisaillement de NOA. Les lithologies hôtes sont principalement des unités volcanoclastiques felsiques et sédimentaires (Figure 9). L'éponte inférieure des zones minéralisées passe de roches volcanoclastiques felsiques sous NOA 7 au Sud à une lithologie ultramafique au Nord sous NOA 8.

La production aurifère historique a totalisé environ 47 300 onces d'or récupérées à partir des puits ouverts2. Actuellement, les ressources minérales combinées non exploitées pour NOA 7/8 totalisent 776 000 tonnes à 4,6 g/t d'or pour 114 000 onces d'or indiquées et 35 000 tonnes à 3,9 g/t d'or pour 4 000 onces d'or inférées1, présentant l'opportunité d'étendre la minéralisation à haute teneur qui reste ouverte en profondeur et latéralement au Nord du gisement.

Cinq trous RCDD (21BNRD055 à 21BNRD058 et 22BNRD004) totalisant 815,8 m ont été réalisés pour tester les extensions en profondeur et vers le Nord pour l'ensemble minéralisé économique potentiel à NOA 7/8 (Figures 2 et 4). Tous les trous de forage à l'exception de 22BNRD004 ont recoupé la structure minéralisée de NOA qui pourrait délimiter la limite de l'étendue Sud du gisement NOA 7/8.

Les évaluations des interceptions significatives comprennent :

4 m à 12,0 g/t d'or à partir de 392,6 m dans 21BNRD057. Cette minéralisation à haute teneur est recoupée dans le trou de forage le plus profond plus au Nord et reste ouverte en profondeur et latéralement.

à partir de 392,6 m dans 21BNRD057. Cette minéralisation à haute teneur est recoupée dans le trou de forage le plus profond plus au Nord et reste ouverte en profondeur et latéralement. 2,2 m à 1,6 g/t d'or à partir de 441 m dans 21BNRD055.

à partir de 441 m dans 21BNRD055. 1 m à 1,5 g/t d'or à partir de 338 m dans 21BNRD058.

à partir de 338 m dans 21BNRD058. 1 m à 1,6 g/t d'or à partir de 445 m dans 21BNRD056.

L'emplacement des résultats des trous de forage rapportés dans ce communiqué de presse est indiqué dans la vue plan de la Figure 2 et dans la vue transversale interprétative de la Figure 4. La vue transversale E-O de la Figure 8 est une section transversale interprétative (7011700mN) au gisement NOA 7/8 avec une fenêtre de coupure de 200 m de part et d'autre de la ligne de section CC1 indiquée dans la vue plan de la Figure 2. La vue transversale montre les interceptions significatives des trous de forage au sein de la fenêtre de coupure rapportées dans ce communiqué présentées dans des cases jaunes et certains forages précédemment rapportés dans des cases blanches.

Figure 9 : Section transversale 7011700mN (CC1) de NOA 7/8 avec une coupure de ± 200 m vers le Nord montrant un forage de phase 2 terminé dans la fenêtre de coupure, des interceptions anormales dans le récent forage DD (cases jaunes) et des interceptions anormales dans le forage historique (cases blanches)

La majeure partie de la minéralisation aurifère dans tous les trous de forage est associée à une séquence hautement déformée de roches sédimentaires et mafiques à felsiques avec des veines de quartz et une brèche de quartz dans une enveloppe d'altération (potassique) de silice-carbonate-séricite-pyrite (séquence minière). Dans la carotte de forage au diamant, la structure minéralisée ou l'ensemble minéralisé se distingue visuellement en raison de la présence de veines de quartz-carbonate de plusieurs millimètres à plusieurs centimètre de largeur qui sont habituellement pliées et fortement déformées, conformément à la séquence minière inhibant et contrôlant la minéralisation aurifère économique définie en profondeur et historiquement exploitées sous NOA 2 (Figure 10 - voir l'image de l'ensemble minéralisé intercepté dans la carotte 21BNRD057).

Figure 10: Picture of 21BNRD057 core showing intercepted mineralized package of highly deformed and altered sediments, mafic with minor fine-grained felsic rocks consistent with NOA Shear Zone.

Les résultats de forage indiquent que la largeur, l'altération et la teneur de l'ensemble minéralisé deviennent de plus en plus généralisées en profondeur et latéralement, fournissant un potentiel significatif de découverte souterraine de ressources minérales plus au Nord au-delà du gisement NOA 7/8 et sous les puits ouverts. Cela suggère fortement une fois de plus que le déblocage de l'important potentiel de ressources minérales à NOA 7/8 dépend d'un programme d'exploration visant à délimiter des ressources minérales plus profondes autour des puits ouverts précédemment exploités pour une extraction souterraine.

Des activités de forage sont prévues afin de cibler l'extension en profondeur des ressources minérales du gisement NOA 7/8 à une profondeur d'environ 300 m sous la surface, où l'interception de 4 m à 12,0 g/t d'or dans 21BNRD057 indique que la minéralisation est ouverte au Nord au-delà de l'étendue latérale actuelle de 600 m.

New Alliance

Un trou RC foré à 165 m sur la nouvelle cible New Alliance, qui a historiquement produit de l'or à partir d'un puits ouvert (Figure 3). Ce trou a ciblé la profondeur de minéralisation à haute teneur interprétée sous l'extrémité Nord du puits. Les essais significatifs retournés comprennent 1 m à 2,4 g/t d'or à partir de 45 m et 1 m à 2,8 g/t d'or à partir de 116 m dans 21BNRC054. Cette zone de minéralisation aurifère interprétée à New Alliance reste ouverte, étant principalement non testée latéralement et en profondeur.

PROCHAINES ÉTAPES

Une évaluation technique critique, un raffinage et un classement de toutes les cibles connues incorporant toutes les données dans la totalité du vaste ensemble de sites sont en cours pour accroître l'exploration de manière continue sur les zones du projet de Burnakura et Gabanintha afin d'assurer que les futurs efforts d'exploration continuent de satisfaire la stratégie à long terme de la Société consistant à transformer le projet de Murchison en un projet phare.

Projets de Burnakura

Les résultats encourageants du forage de phase 1 et 2 procurent une croissance de l'exploration et justifient une phase de suivi du forage dans toutes les cibles qui ont généré des résultats positifs afin de développer rapidement les ressources minérales actuelles du projet de Murchison. Les priorités immédiates à Burnakura seront les suivantes :

Mener une phase de suivi du forage qui continuera à débloquer le potentiel d'exploration significatif pour les ressources minérales des gisements NOA 1, NOA 4-6 et NOA 7/8, en se concentrant sur la délimitation d'une minéralisation plus profonde sous les puits ouverts miniers pour une exploitation souterraine à une profondeur d'environ 300 m sous la surface.

Réaliser systématiquement un forage progressif latéralement vers le Sud immédiat de NOA 1 et au Nord de NOA 7/8, zones qui présentent d'importantes cibles d'exploration ouvertes en profondeur et latéralement et étendent potentiellement les ressources minérales au-delà de la limite latérale actuelle de 1,6 km du groupe de gisements de NOA.

Effectuer des tests des extensions vers la découverte à haute teneur peu profonde à la cible Junction à l'aide de forage RC afin de la faire progresser potentiellement vers une estimation des ressources minérales.

Explorer d'autres options dans la cible Junction pour délimiter des systèmes aurifères minéralisés peu profonds supplémentaires à haute teneur qui restent non testés et ouverts au sein d'une zone de cisaillement solide et sans forage historique connu ni échantillonnage de surface. Cela inclura : L'achèvement de l'échantillonnage géochimique à l'Est de la ligne forée la plus à l'Est dans des zones qui ne sont pas sous un ruissellement pelliculaire. La poursuite de la cartographie géologique à l'Est de la cible Junction afin d'aider à identifier des zones supplémentaires adaptées à l'échantillonnage géochimique et à affiner les cibles existantes. La réalisation de forages Air-Core à l'Est et à l'Ouest de la ligne de forage à haute teneur.





Projet de Gabanintha

La zone du projet de Gabanintha se trouve à distance de camionnage (environ 21 km au Nord-Est) de l'usine de traitement existante de Burnakura (Figure 13). Le projet contient six puits ouverts historiques sur une étendue latérale de 2,4 km le long de la zone de cisaillement prolifique de Gabanintha, fournissant des cibles d'exploration immédiates proches de zones exploitées. Ces puits ont été exploités à des profondeurs comprises entre 40 et 70 m et ont produit environ 150 000 onces d'or3. Il existe une opportunité importante d'étendre la minéralisation en profondeur et latéralement dans ces zones cibles en raison d'une exploration limitée menée depuis la fermeture des opérations à ciel ouvert il y a environ 27 ans, d'un forage profond limité et de ressources minérales potentielles historiques non exploitées3 de 2,21 Mt à 2,2 g/t d'or pour 153 000 onces.

La Société est fermement convaincue que cela présente une excellente opportunité d'accélérer l'expansion de la base de ressources minérales en étendant, convertissant et validant ces ressources minérales historiques en ressources minérales actuelles conformément aux directives de la norme NI 43-101. Les activités d'exploration suivantes sont prévues :

Effectuer des forages au Nord du puits de Yagahong pour d'éventuelles ressources minérales, qui pourraient se prêter à une exploitation minière à ciel ouvert en tant que compression potentielle (Figure 11). Les essais de forage historiques significatifs de Yagahong comprennent des teneurs élevées allant jusqu'à 3 m à 60,2 g/t d'or (Figure 12).

(Figure 12). Effectuer des forages sous les puits de Terrells, Canterbury et Canterbury South afin de tester des extensions de minéralisation en profondeur car le forage existant est lacunaire et n'a pas fermé la minéralisation. Les interceptions anormales de minéralisation avec une profondeur croissante indiquent le potentiel de ressources minérales aurifères supplémentaires sous les puits. L'interception historique à haute teneur sous le puits de Terrells comprend 2 m à 21,5 g/t d'or, 4 m à 4,5 g/t d'or et 13 m à 3,1 g/t d'or à Canterbury (Figure 12).

et à Canterbury (Figure 12). Réalisation de forages ciblant la minéralisation le long des tendances de minéralisation existantes à partir des puits ouverts et sur les tendances structurelles minéralisées en parallèle et en ébrasement identifiées à partir du forage d'exploration à maillage espacé. Cela représente le meilleur potentiel pour délimiter davantage de ressources minérales à ciel ouvert à Gabanintha.



Figure 11: Local geology and mineralization trend of the Gabanintha historic pits

Figure 12: Interpretive cross section of the Gabanintha pits showing historic drill intercept results

CONTEXTE DU PROJET AURIFÈRE DE MURCHISON



Le projet aurifère de Murchison comprend 170 km2 de roches vertes archéennes hautement prometteuses. La zone du projet couvre la marge orientale de la ceinture de roches vertes Meekatharra-Wydgee dans le domaine de Murchison Nord-Est (Figure 13). Historiquement, le complexe aurifère de Murchison a produit plus de 15 millions d'onces d'or depuis les années 1900 et accueille actuellement d'importants producteurs d'or dans la région.

Figure 13 : Projet aurifère de Murchison de Monument et production aurifère environnante à ce jour

Source des chiffres des ressources historiques de Gabanintha : Mapleson, D., (2013) Murchison Gold Project: Burnakura and GabaninthaResource Inventory. Par BMGS pour Monument Mining Limited. Décembre 2013 ;

La production aurifère historique environnante est uniquement indicative et recueillie par les géologues de Monument.

Déclaration de la personne qualifiée

Les informations techniques et scientifiques contenues dans le présent communiqué de presse ont été compilées par M. Ekow Taylor, MAusIMM CP (Geo), géologue en chef de Monument Mining Limited, une personne qualifiée au sens de la norme NI 43-101, et ont été examinées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, une personne qualifiée au sens de la norme NI43-101, retenue par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

ANNEXE 1

Tableau 2 : Détails des trous de forage

Hole ID Depth (m) Dip Azimuth Grid_ID mEast mNorth mRL 21BNRC047 197 -63.8° 272.6° MGA94_50 646170 7010073 460 21BNRC048 203 -65.3° 273.5° MGA94_50 646166 7010035 460 21BNRC049 255 -59.3° 270.3° MGA94_50 646228 7010007 460 21BNRC050 303 -58.3° 267.9° MGA94_50 646274 7010001 4560 21BNRC052 277 -58.6° 269.9° MGA94_50 646154 7010133 460 21BNRC054 165 -59.6° 304.7° MGA94_50 645986 7008493 464 22BNRC003 299 -62.5° 264.3° MGA94_50 645740 7011160 458 22BNRC005 280 -58.3° 267.9° MGA94_50 645815 7010717 459 21BNRD051 329.1 -59.0° 269.9° MGA94_50 646257 7010038 460 21BNRD053 282.2 -53.9° 252.2° MGA94_50 646104 7010221 460 21BNRD055 459 -58.7° 263.5° MGA94_50 645895 7011433 457 21BNRD056 456.5 -58.7° 254.8° MGA94_50 645880 7011687 456 21BNRD057 420.5 -59.7° 266.6° MGA94_50 645808 7011784 456 21BNRD058 356.8 -60.7° 269.3° MGA94_50 645818 7011545 460 22BNRD001 336.7 -59.9° 266.6° MGA94_50 646034 7010380 460 22BNRD002 321.5 -65.9° 253.9° MGA94_50 646019 7010536 459 22BNRD004 336.6 -63.9° 264.8° MGA94_50 645805 7011356 457 22BNRD006 316 -61.5° 265.3° MGA94_50 645776 7010930 459



Tableau 3 : Résumé des interceptions individuelles significatives

Hole_ID mFrom mTo mWidth Au (g/t) 21BNRC047 140 141 1 4.5 21BNRC047 141 142 1 6.2 21BNRC048 184 185 1 1.7 21BNRC048 190 191 1 4.3 21BNRC049 240 241 1 1.22 21BNRC050 218 219 1 25. 21BNRC050 219 220 1 71.8 21BNRC050 220 221 1 2.0 21BNRC050 221 222 1 28.7 21BNRC050 226 227 1 1.1 21BNRC050 229 230 1 4.2 21BNRC050 247 248 1 1.1 21BNRC052 243 244 1 1.5 21BNRC052 246 247 1 4.31 21BNRC054 45 46 1 2.4 21BNRC054 116 117 1 2.8 21BNRD051 263.95 265 1.1 1.7 21BNRD055 441.0 442.1 1.1 1.2 21BNRD055 442.1 443.2 1.1 2.0 22BNRD006 260.0 261.0 1.0 1.2 22BNRD006 267.8 268.7 0.8 1.2 22BNRD006 268.7 269.5 0.8 1.9 22BNRD006 293.0 294.0 1.0 17.5 22BNRD006 294.0 295.0 1.0 18.1 22BNRD056 445.0 446.0 1.0 1.6 22BNRD058 338.0 339.0 1.0 1.5 21BNRD057 392.6 393.2 0.6 3.6 21BNRD057 393.2 393.8 0.6 2.8 21BNRD057 393.8 394.4 0.6 19.4 21BNRD057 394.4 395.1 0.7 1.1 21BNRD057 395.1 395.5 0.4 39.1 21BNRD057 395.5 396.1 0.6 23.3 21BNRD057 396.1 396.7 0.6 3.3



Remarques :

La teneur de coupure pour la notification de chaque interception individuelle est ≥ 1,0 g/t d'or avec un maximum de 1 m de dilution interne consécutive incluse dans l'interception ; seules les interceptions ≥ 1 m sont signalées.

Les échantillons sont analysés pour l'or selon une méthode d'essai au feu Au-AA26 sur une charge de 50 g d'ALS Geochemistry, fusionnant un essai au feu avec une finition par instrument AAS.

ANNEXE 2 - RÉSULTATS DU FORAGE DD DE PHASE 2

21BNRD051 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 220 Not Assayed 231 232 0.01 246 247 0.01 261 262 0.01 220 221 0.0 232 233 0.5 247 248 0.01 262 263 0.01 221 222 0.7 234 235 0.01 251 252 0.01 263 264 0.62 222 223 0.1 235 236 0.01 215 252 0.01 264 265 1.63 223 224 0.01 236 237 0.01 252 253 0.01 265 266 0.03 224 225 0.01 241 242 0.01 253 254 0.20 266 267 0.01 225 226 0.3 242 243 0.01 254 255 0.02 267 268 0.01 226 227 0.01 243 244 0.4 255 256 0.01 227 228 0.01 244 245 0.1 256 257 0.01 230 231 0.01 245 246 0.02 260 261 0.01





21BNRD055 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 257 258 0.01 282 283 0.01 309 310 0.01 335 336 0.01 258 259 0.01 283 284 0.01 310 311 0.01 336 337 0.01 259 260.2 0.01 284 285 0.01 311 312 0.01 337 337.5 0.01 260.2 261 0.01 285 286 0.01 312 313 0.01 337.5 338 0.01 261 262 0.01 286 287 0.01 313 314 0.01 338 339 0.01 262 263 0.01 287 288 0.01 314 315 0.01 339 340 0.02 263 264.2 0.01 288 289 0.01 315 316 0.01 340 341 0.01 264.2 265 0.01 289 290 0.01 316 317 0.01 341 342 0.01 265 265.8 0.01 290 291 0.01 317 318 0.01 342 343 0.01 265.8 266.5 0.01 291 292 0.01 318 319 0.01 343 344 0.01 266.5 267.2 0.01 292 293 0.01 319 320 0.01 344 345 0.01 267.2 268 0.01 293 294 0.01 320 321 0.01 345 346 0.01 267.2 268 0.01 294 295 0.01 321 322 0.01 346 347 0.01 268 268.9 0.01 295 296 0.01 322 323 0.01 347 348 0.01 268.9 270 0.01 296 297 0.01 323 324 0.01 348 349 0.01 270 271 0.01 297 298.15 0.01 324 325 0.02 349 350 0.01 271 272 0.01 298.15 298.75 0.01 325 325.75 0.01 350 351 0.01 272 273 0.01 298.75 300 0.01 325.75 327 0.01 351 352 0.01 273 274 0.01 300 301 0.02 327 328 0.01 352 353 0.01 274 275 0.01 301 302 0.01 328 328.9 0.01 353 354 0.01 275 276 0.01 302 303 0.01 328.9 329.55 0.01 354 355 0.01 276 277 0.01 303 304 0.01 329.55 330 0.01 355 355.6 0.01 277 278 0.01 304 305 0.01 330 331 0.01 355.6 356.05 0.01 278 279 0.01 305 306 0.01 331 332 0.01 356.05 357 0.01 279 280.2 0.01 306 307 0.01 332 333 0.01 356.05 357 0.01 280.2 281 0.01 307 307.75 0.01 333 334 0.01 357 358 0.01 281 282 0.01 307.75 309 0.01 334 335 0.01 358 359 0.01





21BNRD055 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 359 360 0.01 385.1 386 0.01 409.95 410.5 0.01 433.2 434.3 0.01 360 361 0.01 386 386.95 0.01 410.5 411 0.01 434.3 435 0.16 361 361.45 0.01 386.95 388 0.01 411 412 0.01 435 436 0.01 361.45 362.1 0.01 388 389 0.01 412 413 0.01 436 437 0.01 362.1 363 0.01 389 390 0.01 413 414 0.01 437 438 0.02 363 364 0.01 390 391 0.02 414 415 0.01 438 439.05 0.03 364 364.95 0.01 391 392 0.01 415 416 0.01 439.05 440 0.13 364.95 366 0.01 392 393 0.01 416 417 0.01 440 441 0.62 366 367 0.01 393 394 0.01 417 417.8 0.01 441 442.1 1.2 367 368 0.01 394 395 0.02 417.8 419 0.01 442.1 443.2 1.97 368 369.1 0.01 395 396 0.01 419 419.45 0.01 443.2 444.3 0.76 369.1 370 0.01 396 396.85 0.02 419.45 419.85 0.01 444.3 445 0.52 370 371.1 0.01 396.85 398 0.01 419.85 420.3 0.01 445 446 0.05 371.1 372 0.01 398 399 0.02 420.5 421.1 0.01 446 447 0.14 372 373 0.01 399 399.7 0.01 421.1 422 0.01 447 448 0.09 373 374 0.01 399.7 400.1 0.01 422 423 0.01 448 448.75 0.37 374 375 0.01 400.1 401 0.01 423 424 0.01 448.75 449.75 0.02 375 376 0.01 401 402 0.01 424 425 0.01 449.75 450.75 0.36 376 377 0.01 402 402.7 0.01 425 426 0.01 450.75 451.2 0.39 377 378 0.01 402.7 403.5 0.01 426 427 0.01 451.2 452 0.28 378 379 0.02 403.5 404.5 0.01 427 428 0.01 452 453 0.15 379 380 0.01 404.5 405.5 0.01 428 429 0.01 453 454 0.01 380 381 0.01 405.5 406.35 0.01 429 430.15 0.01 454 455 0.25 381 382 0.01 406.35 407 0.01 430.15 431 0.01 455 456 0.22 382 383 0.01 407 408 0.01 431 431.9 0.01 456 457 0.76 383 384 0.01 408 409 0.01 431.9 432.5 0.02 457 458 0.28 384 385.1 0.01 409 409.95 0.01 432.5 433.2 0.02 458 459 0.26





22BNRD006 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 255 256 0.01 263 264 0.01 270.53 271.5 0.01 292.13 293 0.21 256 256.8 0.01 264 265 0.01 271.5 272 0.01 293 294 17.5 256.8 258 0.03 265 265.92 0.01 286.33 287.18 0.07 294 295 18.05 258 259 0.43 265.92 266.63 0.03 287.18 288 0.03 295 296 0.01 259 260 0.11 266.63 267.8 0.49 288 289 0.09 296 297 0.07 260 260.98 1.21 267.8 268.65 1.19 289 290 0.35 297 298 0.01 260.98 262 0.02 268.65 269.45 1.92 290 291 0.23 298 299 0.01 262 263 0.01 269.45 270.53 0.02 291 292.13 0.09 292.13 293 0.21





21BNRD056 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 298.4 299 0.01 337.8 338.5 0.01 377 377.8 0.01 417 418 0.01 299 300 0.01 338.5 339.2 0.01 377.8 379 0.02 418 419.2 0.01 300 301 0.01 339.2 340 0.01 379 380 0.01 419.2 420 0.01 301 302 0.01 340 341 0.01 380 381 0.05 420 421.2 0.01 302 302.95 0.01 341 342 0.01 381 382.15 0.02 421.2 421.58 0.01 302.95 304 0.01 342 343 0.01 382.15 383 0.01 421.58 422.6 0.02 304 305 0.01 343 344 0.01 383 384 0.01 422.6 423.8 0.01 305 306 0.01 344 345 0.01 384 385.05 0.01 423.8 425 0.01 306 307 0.01 345 346 0.01 385.05 386 0.01 425 426 0.01 307 308 0.01 346 347 0.01 386 387 0.01 426 427.05 0.01 308 308.45 0.01 347 348 0.01 387 387.95 0.01 427.05 427.7 0.01 308.45 308.85 0.01 348 349 0.01 387.95 389.05 0.01 427.7 428.4 0.01 308.85 310 0.01 349 350 0.01 389.05 389.55 0.02 428.4 429.4 0.01 310 311 0.01 350 351 0.01 389.55 390.15 0.01 429.4 430.1 0.01 311 312 0.01 351 352 0.01 390.15 391 0.01 430.1 431 0.1 312 313 0.01 352 353 0.01 391 391.65 0.01 431 431.68 0.07 313 314 0.01 353 354 0.01 391.65 392.4 0.01 431.68 432.4 0.01 314 315 0.01 354 354.7 0.01 392.4 393 0.01 432.4 433.05 0.15 315 315.5 0.01 354.7 355.4 0.01 393 394 0.01 433.05 434 0.21 315.5 316 0.01 355.4 356.5 0.01 394 395.2 0.01 434 435 0.04 316 317 0.01 356.5 357 0.01 395.2 396 0.03 435 435.9 0.04 317 318 0.01 357 358 0.01 396 397 0.01 435.9 436.5 0.22 318 319 0.01 358 359 0.03 397 397.85 0.01 436.5 437.4 0.11 319 320 0.01 359 360 0.01 397.85 399 0.01 437.4 437.9 0.57 320 321 0.01 360 361 0.01 399 400 0.01 437.9 438.5 0.56 321 322 0.01 361 362 0.01 400 400.7 0.01 438.5 439.2 0.03 322 323 0.01 362 362.7 0.01 400.7 401.8 0.01 439.2 439.95 0.03 323 324 0.01 362.7 363.4 0.01 401.8 402.9 0.01 439.95 440.95 0.04 324 325 0.01 363.4 364 0.01 402.9 404 0.01 440.95 442 0.25 325 326 0.01 364 365 0.01 404 405 0.01 442 442.9 0.19 326 327 0.01 365 366 0.01 405 406 0.01 442.9 443.85 0.05 327 328 0.01 366 367 0.01 406 407 0.01 443.85 444.3 0.1 328 329 0.01 366 368 0.01 407 408 0.01 444.3 445 0.53 329 330 0.01 368 369 0.01 408 409 0.01 445 446 1.58 330 331 0.01 369 370 0.01 409 410 0.01 446 447 0.19 331 332 0.01 370 370.85 0.01 410 411.1 0.02 447 448 0.1 332 333 0.01 370.85 372 0.01 411.1 412 0.01 448 448.7 0.03 333 334 0.01 372 373 0.01 412 413 0.01 448 448.7 0.03 334 335.1 0.01 373 374 0.01 413 414 0.01 448.7 449.25 0.02 335.1 336 0.01 374 375 0.01 414 415 0.01 449.25 450.4 0.01 336 337 0.01 375 376 0.01 414 415 0.01 450.4 451.6 0.01 337 337.8 0.01 376 377 0.01 415 416.2 0.01 451.6 456.5 0.01





21BNRD058 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 311 312 0.02 323 324 0.01 335 336 0.01 346.45 317.25 0.01 312 313 0.01 324 325 0.01 336 337 0.01 317.25 348 0.01 313 314 0.01 325 326 0.01 337 338 0.01 348 349 0.01 314 315 0.01 326 327 0.01 338 338.98 1.51 349 350 0.01 315 316 0.01 327 328 0.01 338.98 339.75 0.05 350 351 0.01 316 317 0.01 328 328.95 0.01 339.75 341 0.23 351 352 0.01 317 318 0.01 328.95 330 0.01 341 342 0.1 352 353 0.01 318 319 0.01 330 331.15 0.01 342 343 0.03 353 354.2 0.01 319 320 0.01 331.15 332.1 0.01 343 344 0.07 354.2 355 0.01 320 321 0.01 332.1 333.1 0.01 344 344.6 0.04 355 356 0.01 321 322 0.01 333.1 334 0.01 344.6 345.85 0.01 356 356.8 0.01 322 323 0.01 334 335 0.01 345.85 346.45 0.05 346.45 317.25 0.01





21BNRD057 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 148 149 0.01 214 215 0.01 238 239 0.03 262 263 0.01 149 150 0.01 215 216 0.01 239 240 0.01 263 264 0.01 150 151 0.01 216 217 0.02 240 241 0.02 264 265 0.01 151 152 0.01 217 218 0.01 241 242 0.03 264 265 0.01 152 153 0.01 218 219 0.01 242 243 0.02 265 266 0.01 153 154 0.01 219 220 0.05 243 244 0.12 266 267 0.01 154 155 0.01 220 221 0.14 244 245 0.02 267 268 0.01 155 156 0.01 221 222 0.03 245 246 0.01 268 269 0.01 156 157 0.01 222 223 0.06 246 247 0.01 269 270 0.01 157 158 0.01 223 224 0.11 247 248 0.01 270 271 0.01 158 159 0.01 224 225 0.06 248 249 0.01 271 272 0.01 159 160 0.11 225 226 0.07 249 250 0.01 272 273 0.01 160 161 0.08 226 227 0.03 250 251 0.01 273 274 0.01 161 162 0.05 227 228 0.06 251 252 0.01 274 275 0.01 162 163 0.02 228 229 0.02 252 253 0.01 275 276 0.01 163 164 0.01 229 230 0.03 253 254 0.01 276 277 0.01 164 165 0.02 230 231 0.05 254 255 0.01 277 278 0.01 165 166 0.01 231 232 0.04 255 256 0.01 278 279 0.01 166 167 0.01 232 233 0.04 256 257 0.01 279 280 0.01 167 168 0.01 233 234 0.03 257 258 0.01 280 281 0.01 168 169 0.01 234 235 0.05 258 259 0.01 281 282 0.01 169 170 0.01 235 236 0.03 259 260 0.01 282 283 0.01 170 171 0.01 236 237 0.03 260 261 0.01 283 284 0.01 171 172 0.01 237 238 0.03 261 262 0.01 284 285 0.01





21BNRD057 -CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 285 286 0.01 322 323 0.01 358 359 0.04 392.6 393.2 3.63 286 287 0.01 323 324 0.01 359 360.01 0.01 393.2 393.75 2.76 287 288 0.01 324 325 0.01 360.01 361.1 0.01 393.75 394.4 19.4 288 289 0.01 325 326 0.01 361.1 362 0.01 394.4 395.05 1.05 289 290 0.01 326 327 0.02 362 363 0.01 395.05 395.45 39.1 290 291 0.01 327 328 0.01 363 364 0.01 395.45 396.05 23.3 291 292 0.01 328 329 0.01 364 365 0.07 396.05 396.65 3.3 292 293 0.01 329 330 0.01 365 366 0.02 396.65 397 0.77 293 294 0.01 330 331 0.02 366 367 0.01 397 398 0.25 294 295 0.01 331 332 0.01 367 368.17 0.01 398 399 0.32 295 296 0.01 332 333 0.01 368.17 369.1 0.05 399 400.3 0.1 296 297 0.01 333 334 0.01 369.1 370 0.01 400.3 401 0.19 297 298 0.01 334 335 0.01 370 370.8 0.01 401 402 0.05 298 299 0.01 335 336 0.01 370.8 371.6 0.03 402 402.9 0.04 299 300 0.01 336 337 0.01 371.6 371.95 0.04 402.9 403.9 0.08 300 301 0.01 337 338 0.01 371.95 373 0.01 403.9 404.7 0.18 301 302 0.01 338 339 0.01 373 374 0.01 404.7 405.5 0.05 302 303 0.01 339 339.5 0.01 374 375 0.01 405.5 406.6 0.02 303 304 0.01 339.5 340.2 0.01 375 376.05 0.01 406.6 407.75 0.01 304 305.3 0.01 340.2 341 0.01 376.05 377.2 0.01 407.75 408.85 0.01 305.3 306.5 0.01 341 342 0.01 377.2 378 0.01 408.85 410 0.01 306.5 307.54 0.01 342 343 0.01 378 379 0.01 410 410.9 0.02 307.54 308.79 0.01 343 343.93 0.01 379 380 0.01 410.9 411.8 0.01 308.79 310 0.01 343.93 345 0.01 380 381.1 0.01 411.8 412.7 0.01 310 311 0.01 345 346 0.01 381.1 381.75 0.01 412.7 413.3 0.01 311 311.4 0.01 346 347 0.01 381.75 382.75 0.51 413.3 414.1 0.01 311.4 312.23 0.02 347 347.53 0.01 382.75 383.2 0.2 414.1 415 0.01 312.23 313.21 0.01 347.53 348.41 0.01 383.2 384 0.2 415 416 0.01 313.21 314.15 0.01 348.41 349.54 0.01 384 384.8 0.12 416 417 0.01 314.15 315 0.01 349.54 350.61 0.01 384.8 385.35 0.63 417 418 0.01 315 315.54 0.01 350.61 351.08 0.01 385.35 386.15 0.29 418 419 0.01 315.54 316.45 0.01 351.08 352 0.01 386.15 387 0.05 419 419.75 0.01 316.45 317.21 0.01 352 353 0.01 387 388 0.14 419.75 420.5 0.01 317.21 318.3 0.01 353 353.8 0.01 388 389 0.06 318.3 319 0.01 353.8 355 0.01 389 390 0.01 319 320 0.01 355 356 0.01 390 391 0.02 320 321.25 0.01 356 357 0.01 391 392.15 0.06 321.25 322 0.02 357 358 0.08 392.15 392.6 0.58

