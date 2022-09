English Finnish Swedish

Nexstim Oyj: Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa muutoksesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa.

Nimitystoimikuntaan on nimetty uutena jäsenenä Tero Weckroth, joka edustaa Wetrock Capital & Consulting Oy:tä. Tero Weckroth on myös Nexstimin hallituksen jäsen.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön suurinta osakkeenomistajaa edustava Leena Niemistö jatkaa nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ja Ossi Haapaniemi sekä Kyösti Kakkonen jatkavat toimikunnan jäseninä.

Nexstimin nimitystoimikunnassa tulee sen perustamisasiakirjan mukaan olla kolme-neljä jäsentä. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kukin yhden jäsenen; jos osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan nimetä edustajaa, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Uusi nimitystoimikunta aloittaa tehtävänsä lokakuun aikana.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

