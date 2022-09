Status Höganäs 28 september 2022

Anläggningen har nu varit i integrerad drift (tork, pyrolys och förgasning) med eldning av pyrolysgas i mer än 36 timmar. Kontinuerlig produktion av syngas enligt kontraktsvillkor har varit i full gång i 65 timmar och fortsätter, vilket är rekord sedan start.



Vi fortsätter nu integrerad körning och ökar successivt försörjningen av pyrolysgas för att uppnå de nivåer som krävs för körning mot MS3.

Vi förväntar oss nu kunna påbörja MS3-körningen inom kort. Ett nytt pressmeddelande kommer att publiceras så snart MS3-körningen passerat 72 timmars drift med komplett kravbild, som ett första steg mot de 168 timmars kontinuerlig drift som krävs för att uppnå MS3.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

