Cortus Energy får en beställning på en engineeringstudie för ett projekt på Irland värd 370 000€

Cortus Energy har fått en beställning från Europas största institutionella investeringsfond i energieffektiviseringar på en engineeringstudie för ett projekt kring förgasning av biomassa med WoodRoll® för produktion av förnybar naturgas, RNG eller Biogas, på Irland.

Engineeringstudien är en s k FEL 2 studie för en 6 MW WoodRoll® som ska leda fram till ett beslutsunderlag för att gå vidare med projektet och en planerad leverans av en anläggning under 2023/24. Studien ska färdigställas under Q4 2022. Cortus har haft ett informellt samarbete med denna kund under de senaste åren kring detta och andra projekt.

”Att få samarbeta med denna investeringsfond kring förnybar naturgas på Irland är ett signifikant steg mot kommersialisering och vår kommande utrullning av WoodRoll® teknologin. De resurser investeringsfonden har och de möjligheter som vi tillsammans ser på marknaden är verkligen spännande för oss på Cortus.” säger Rolf Ljunggren, vVD och grundare till Cortus.

”Beställningen är det genombrott vi arbetat hårt för och öppnar dörrarna mot en marknad som ser nödvändigheten att snabbt ställa om till gröna alternativ”, säger Håkan Sigfridsson, VD, Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2022 kl. 14:07 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

