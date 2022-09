Société Générale : Slawomir Krupa proposé par le Conseil d’Administration comme futur Directeur général

French English

Communiqué de presse

Paris, le 30 septembre 2022 – 17h

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni le 30 septembre 2022 sous la Présidence de Lorenzo BINI SMAGHI, a décidé à l’unanimité, sur proposition du Comité des Nominations et du Gouvernement d’Entreprise, de proposer aux actionnaires lors de l’Assemblée générale du 23 mai 2023 Slawomir KRUPA comme administrateur en remplacement de Frédéric OUDEA qui avait annoncé ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée générale du 17 mai 2022. Une fois élu, Slawomir KRUPA sera nommé Directeur général par le Conseil d’administration.

Ce choix s’inscrit pleinement dans le cadre et les délais prévus lors de l’Assemblée générale du 17 mai 2022.

En application des plus hauts standards de gouvernance, le processus de nomination a été conduit par Lorenzo BINI SMAGHI, Président du Conseil d’administration, en coordination avec le Comité des Nominations et du Gouvernement d’Entreprise, présidé par Gérard MESTRALLET, associant tous les administrateurs indépendants et en interaction avec l’ensemble du Conseil d’administration. Il a bénéficié des conseils d’un cabinet d’experts indépendants et a examiné différentes candidatures de femmes et d’hommes de grande qualité, internes à l’entreprise et externes, françaises et internationales.

La banque centrale européenne a été tenue informée tout au long du processus de sélection.

Lorenzo BINI SMAGHI, Président du Conseil d’administration a déclaré :

« Saluant l’excellent travail de nos administrateurs indépendants, effectué sous la supervision de Gérard MESTRALLET, ainsi que le professionnalisme et la rigueur du processus de nomination, conformément aux attentes exprimées par les actionnaires, je me réjouis, au nom du Conseil d’administration, du choix qui a été effectué.

Je travaille avec Slawomir KRUPA depuis plusieurs années. Il connaît parfaitement notre banque et les défis qui l’attendent ; il a convaincu de sa capacité à conduire une grande banque européenne comme l’est Société Générale.

Sa première mission sera de finaliser les grandes transformations en cours, comme la fusion des réseaux en France, l’acquisition de LeasePlan par ALD, la croissance de Boursorama, la poursuite du développement de la banque de financement et d'investissement, recentrée sur ses métiers-clés. Nous avons particulièrement apprécié son potentiel pour accélérer le développement de Société Générale comme banque responsable, proche de ses clients, en mesure de générer une rentabilité plus élevée et durable. Il fait preuve d’un fort esprit d’innovation et d’une grande capacité à mobiliser les équipes, il a tous les atouts pour fédérer les énergies de la banque et intensifier le rythme des transformations nécessaires dans un environnement mondial en pleine mutation.

Au nom du Conseil d’administration, je remercie Frédéric OUDEA de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de la banque et d’accompagner la prise de fonction de son successeur. »

BIOGRAPHIE DE SLAWOMIR KRUPA

Slawomir Krupa a acquis une expérience de plus de 26 ans dans le secteur financier international.

Entré dans le groupe Société Générale en 1996, il a débuté son parcours en tant qu'Inspecteur à l'Inspection générale. En 1999, il quitte le Groupe pour fonder et diriger une start-up Internet spécialisée dans le domaine de l'e-finance en Europe de l'Est. Il revient dans le Groupe en 2002 au sein de l'Inspection générale avant d’être nommé en 2005 au comité de direction de ce département. Au cours de ces années à l’Inspection générale, il a acquis une compréhension fine du fonctionnement et des enjeux de l’ensemble des métiers de la banque partout dans le monde.

A partir de 2007, il rejoint la Banque de Financement et d’Investissement, où il prend des responsabilités successives qui lui ont permis de renforcer son expertise et sa connaissance des métiers de la banque au service de ses grands clients internationaux.

En 2007, il est Directeur de la Stratégie et du Développement, puis responsable de la zone Europe Centrale et de l'Est, Moyen-Orient et Afrique (CEEMEA) en 2009, et Directeur Adjoint des Financements en 2012, supervisant notamment les activités primaires obligataires, de titrisation et de financements à effet de levier tout en conservant ses responsabilités régionales, élargies en 2013 à la banque privée, la gestion d’actifs et le métier Titres.

Nommé CEO de SG Americas en janvier 2016, il a conduit le renforcement de la plateforme Amériques, tant sur le plan de la performance des métiers que de la gestion des risques, dans un environnement aux enjeux réglementaires majeurs.

En janvier 2021, il rejoint l’équipe de Direction générale du Groupe en tant que Directeur général adjoint en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Il a redressé les activités de ce pôle en définissant une stratégie de croissance rentable et durable pour ces métiers, et en pilotant sa mise en œuvre depuis 18 mois. Il a ainsi restauré la confiance des parties prenantes dans ce pôle d’activités grâce à un programme efficace de réduction des risques, de maîtrise des coûts et de diversification du portefeuille d’activités pour saisir des opportunités de développement. Il a également engagé une transformation en profondeur des métiers vers un modèle de croissance durable « ESG by Design ».

Agé de 48 ans, de nationalité franco-polonaise, Slawomir Krupa est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris.

Contacts presse :

Société Générale - Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Primatice Conseil - Olivier Labesse_+33679114971_ olivierlabesse@primatice.com / Hugues Schmitt_+33671997458_ huguesschmitt@primatice.com

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers , avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com . Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.



Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com .

Pièce jointe