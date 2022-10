English Finnish

EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.10.2022 KLO 9:30 (EET/EEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.

EVLI OYJ:N JA EAB GROUP OYJ:N SULAUTUMINEN JA EVLI OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Evli Oyj (”Evli”) tiedottaa, että EAB Group Oyj:n (”EAB”) sulautuminen Evliin (”Sulautuminen”) on tänään 1.10.2022 rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”). Sulautumisen täytäntöönpanon johdosta EAB on purkautunut.

EAB:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta Evlin B-sarjan osaketta jokaista omistamaansa EAB:n osaketta kohti (”Sulautumisvastikeosakkeet”) ja yhteensä kolmen (3) miljoonan euron suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan sulautumisen kohteena eli Sulautumisen täytäntöönpanopäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä ulkona olleiden yhteensä 13 812 395 EAB:n osakkeen kesken. Käteisvastike osaketta kohden on siten 0,217196 euroa per osake. EAB:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena yhteensä 2 385 745 Evlin uutta B-sarjan osaketta.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Evlin osakepääomaa on korotettu 30 000 000 eurolla. Sulautumisvastikeosakkeet ja osakepääoman korotus on tänään 1.10.2022 rekisteröity Kaupparekisteriin.

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä EAB:n osakkeenomistajille annettujen Sulautumisvastikeosakkeiden ja osakepääoman korotuksen rekisteröinnin johdosta Evlin kokonaisosakemäärä on 26 275 302, joista B-sarjan osakkeita on 11 790 154, ja osakepääoma on 53 745 459,66 euroa.

Sulautumisvastikeosakkeet tullaan rekisteröimään EAB:n osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n noudattamien käytäntöjen mukaisesti arviolta 3.10.2022 ja ottamaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella EVLI (ISIN-koodi: FI4000513437). Kaupankäynti Sulautumisvastikeosakkeilla alkaa arviolta 3.10.2022.

Sulautumisvastikeosakkeet ja käteisvastike annetaan automaattisesti, eivätkä ne edellytä toimenpiteitä EAB:n osakkeenomistajilta. Sulautumisvastikkeen käteisosuus maksetaan osakkeenomistajien arvo-osuustiliin kytketylle hoitotilille arviolta 3.10.2022.

Jos EAB:n osakkeenomistajalle Sulautumisvastikeosakkeina tuleva Evlin osakkeiden lukumäärä on murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun, ja murto-osaiset oikeudet yhdistetään ja myydään Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä niiden EAB:n osakkeenomistajien hyväksi, joilla on oikeus saada tällaisia murto-osaisia oikeuksia. Murto-osien myynnistä saadut tulot maksetaan osakkeenomistajien arvo-osuustiliin kytketylle hoitotilille arviolta 5.10.2022.

EVLI OYJ

Hallitus



LISÄTIETOJA:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com

Haastattelupyynnöt yhtiön viestinnän kautta: Mikaela Herrala, johtaja, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, Evli Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com



Evli lyhyesti

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.**

Evli-konsernissa työskentelee noin 250 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 14,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2022). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland

**SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021



