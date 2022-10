ARGAN : Objectif de 165 M€ de revenus locatifs confirmé

French English

Information financière trimestrielle – Lundi 3 octobre 2022 - 17h45

Objectif de 165 M€ de revenus locatifs confirmé

Rendement moyen de 6 % des développements depuis le début de l’année

Revenus locatifs (IFRS) au 30 septembre 2022 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2022 Exercice 2021 Evolution 1er trimestre (janv. - mars) 40,7 38,2 + 7% 2ème trimestre (avr. – juin) 41,0 38,0 + 8% 3er trimestre (juil. - sept) 41,2 40,8 + 1% Total (janv. – sept.) 122,9 117,0 +5%

Une croissance des revenus locatifs de + 5 % depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 123 M€, en croissance de + 5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette forte croissance est principalement le résultat de l’effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l’année.

L’objectif de croissance des revenus locatifs de 165 M€ pour 2022 sera donc tenu.

Les développements continuent d’alimenter la croissance des revenus locatifs avec un taux de rendement moyen de 6% pour les livraisons intervenues depuis le début de l’année.

Evénements significatifs du 3ème trimestre 2022

ARGAN poursuit son développement avec la livraison de trois nouvelles plateformes logistiques certifiées « BREEAM Very Good » ; toutes les trois louées pour une durée ferme de 12 ans.

L’ensemble représente une surface de 47 000 m², dont 18 000 m² à Caen (14) pour LEGALLAIS, 14 000 m2 à Saint-Jean-de-la-Neuville (76) pour DIDACTIC et 15 000 m2 à Compans (77) pour Colis Privé.

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier 2023 : Chiffre d’affaires annuel 2022

19 janvier 2023 : Résultats annuels 2022

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2022, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

