Mowi hever kjøp av vekst etter forslag om grunnrenteskatt

Som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt på 40% og samlet skatt på 62% for den norske havbruksnæringen hever Mowi kjøpet av 914 tonn MTB til et samlet vederlag på 183 millioner kroner. Regjeringens forslag gjør at Mowi ikke lenger kan forsvare kjøpesummen.

Videre oppfordrer Mowi regjeringen til å revurdere forslaget om grunnrenteskatt. Havbruksnæringen er en fremtidsnæring vi som nasjon ønsker at skal vokse og det forelagte skatteforslaget påvirker investeringsevnen og viljen svært negativt. Følgelig vil en skattesats på 62% stanse vesentlige investeringer langs hele kysten som ikke bare vil føre til færre arbeidsplasser lokalt, men også en betydelig overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk.

Mowi er et globalt selskap og laks er ikke stedbunden. Den kan produseres både til vanns og på land over hele verden - nær de store markedene. Hvis forslaget om 62% skatt blir vedtatt, står havbruksnæringen i Norge overfor det største tilbakeslaget i dens 50-års historie og den ledende posisjonen Norge har står for fall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.