Aramis Group - Finalisation de l’acquisition d'Onlinecars

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 05 octobre 2022

Finalisation de l’acquisition d'Onlinecars,

leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, Belgique, Espagne et Royaume-Uni, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition d’Onlinecars en Autriche.

En juin dernier Aramis Group avait annoncé s’engager à acquérir, sous conditions suspensives mineures notamment d’anti-concurrence, l’intégralité du capital d’Onlinecars (www.onlinecars.at). Les conditions suspensives ayant été levées, les deux sociétés ont pu conclure définitivement leur rapprochement.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent : « C’est avec plaisir que nous accueillons officiellement l’ensemble des équipes d’Onlinecars au sein de la famille d’Aramis Group. Nous comptons sur Peter Marolin, fondateur d’Onlinecars, son co-dirigeant Thomas Lang et leurs équipes pour créer toujours plus de valeur pour les consommateurs autrichiens et accélérer leur croissance rentable avec le support du Groupe. En étendant sa présence à l’Autriche, Aramis Group poursuit son expansion en Europe au service de la satisfaction de clients toujours plus nombreux, et se rapproche encore un peu plus de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne. »

Comme lors des précédentes acquisitions du Groupe, l’intégration d’Onlinecars génèrera de multiples synergies opérationnelles et partages d’expérience. Aramis Group apportera notamment à Onlinecars son expertise en matière de gestion des flux industriels et d’optimisation des process de reconditionnement, ainsi que son savoir-faire et les outils issus de sa plateforme technologique et data. Onlinecars viendra de son côté consolider l’important réseau de fournisseurs et de marques d’Aramis Group, qui constitue l’un de ses nombreux avantages concurrentiels.

Onlinecars intègre comptablement le périmètre d’Aramis Group à partir du 1er octobre 2022 et contribuera donc en année pleine à la performance de l’entreprise sur son exercice fiscal 2022-23, ouvert au

1er octobre 2022 et clos au 30 septembre 2023. Avec cette opération, le chiffre d’affaires annuels pro forma du nouvel ensemble approche le seuil des 2 milliards d’euros.

Cette acquisition, relutive pour Aramis Group, donne lieu à un décaissement immédiat de 27,2 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter un mécanisme de complément de prix basé sur la performance de l’année calendaire 2024. Ces deux éléments matérialisent un prix d’achat d’Onlinecars à des multiples proches des précédentes acquisitions réalisées par Aramis Group et cohérents avec les niveaux de marché actuellement constatés considérant la rentabilité de la société (marge d’EBITDA supérieure à 3%).

Pour rappel, l’opération est intégralement financée par Stellantis, actionnaire de référence d’Aramis Group, qui soutient et accompagne totalement sa démarche d’expansion stratégique à l’international. Aramis Group a d’ailleurs profité de cette opération pour sécuriser sa structure de financement. Dans le contexte actuel, la ligne de crédit RCF de 200 millions d’euros a été résiliée. Une nouvelle ligne de crédit a été mise à disposition par Stellantis et d’autres ont été renouvelées. Ces lignes, à taux fixe, conclues à des niveaux reflétant les conditions de financement de Stellantis, sans covenants et remboursables in fine dans 4 et 5 ans, garantissent un important avantage compétitif à Aramis Group en matière bilancielle. Au 30 septembre 2022, Aramis Group dispose de 255 millions d’euros de lignes de crédit utilisables sans conditions, dont 66 millions sont tirés (y compris financement d’Onlinecars).

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe réunit cinq marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars, CarSupermarket et Onlinecars, respectivement en France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni et Autriche.

Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 80 000 véhicules à des particuliers et accueille plus de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 300 collaborateurs et dispose de sept sites de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group.



1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

