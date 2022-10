En 2021, les agriculteurs canadiens portent à 77 % le taux de recyclage des bidons vides en plastique

English French

ETOBICOKE, Ontario, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les producteurs agricoles canadiens continuent de démontrer leur engagement envers l’environnement. Ils font en sorte que les contenants vides de produits agricoles utilisés pour les pesticides et les engrais sont retournés pour être recyclés.



AgriRÉCUP, une organisation nationale de gouvernance en gestion des matières résiduelles, conçoit et supervise des programmes afin d’aider les producteurs à mieux gérer les déchets agricoles à la ferme. AgriRÉCUP vient de publier les taux de récupération pour 2021 des emballages agricoles de différents types, collectés pour être recyclés ou éliminés en toute sécurité.

Ce programme phare récupère les bidons en plastique vides de 23 L et moins. Ils servent à livrer les pesticides et les fertilisants agricoles aux producteurs. En 2021, les agriculteurs ont rapporté plus des trois quarts des contenants vendus sur le marché, soit plus de 2,25 millions de kilogrammes. Cela porte le taux de récupération moyen sur trois ans à 77 %.

Le taux de récupération monte en flèche depuis 2011, où il était de 69 %. En 2019, il atteint 71 %, puis 76 % en 2020. Cette progression démontre que les producteurs participent activement à la bonne gestion des déchets générés par les exploitations agricoles.

Le taux de recyclage mesure le pourcentage de contenants récupérés pour le recyclage par rapport au nombre de contenants vendus sur le marché pour la même année. Le taux de récupération moyen pondéré sur trois ans tient compte des facteurs qui pourraient causer des variations, comme des besoins différents en raison de la météo.

« Les bidons en plastique vides ne sont pas les seuls contenants agricoles que les producteurs recyclent », précise Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Les producteurs rapportent, aux fins de recyclage, plusieurs autres articles essentiels à l’exploitation d’une entreprise agricole comme les barils et les contenants vides pour vrac non-consignés. Ce programme de recyclage des contenants en vrac est récent. Il n’a que quelques années. En les rapportant au recyclage, les agriculteurs font que le plastique des petits et des grands contenants devient de nouveaux produits dans le cadre d’une économie circulaire. Nous sommes reconnaissants du fait que les producteurs répondent aux programmes de manière aussi positive. »

En 2021, les agriculteurs ont rapporté 54 % des contenants de vrac vendus sur le marché. Ce sont plus de 71 000 barils et réservoirs. C’est une augmentation par rapport à 50 % inscrite en 2019 et 52 % en 2020.

AgriRÉCUP exploite également un programme de recyclage des sacs-silos à grains en Saskatchewan. Mis en place en 2019, il satisfait le règlement provincial nommé Agricultural Packaging Product Waste Stewardship Regulations (2016). Lorsque que le règlement a été édicté en 2018, c’était le seul programme canadien de responsabilité élargie des producteurs. Depuis, le Manitoba a établi la responsabilité de l’industrie (appelée responsabilité élargie des producteurs) sur les sacs-silos à grains et la ficelle. L’Île-du-Prince-Édouard l’a fait pour différents plastiques agricoles. En juin 2022, le Québec a édicté un règlement REP visant tous les plastiques agricoles. AgriRÉCUP mène des projets pilotes en Alberta afin de recueillir des informations sur les modèles de récupération des sacs-silos à grains recyclés.

En Saskatchewan, la collecte de sacs-silos à grains après usage augmente d’année en année. En 2018, AgriRÉCUP a récupéré 1 257 tonnes de plastique de sacs-silos à grains. En 2021, la moyenne mobile triennale du taux de récupération atteignait 64 %. Cela représente plus de 2 100 tonnes de sacs-silos à grains en plastique.

Dans l’est du Canada, les agriculteurs rapportent également les sacs de semences et de pesticides afin de les éliminer de façon sécuritaire. En ce moment, aucun marché de recyclage n’existe pour ces produits. Les producteurs du Québec rapportent également les sacs de fertilisants. En 2017, lorsque le programme de récupération a démarré, nous avons inscrit un taux triennal de 22 %. En 2021, il a franchi le cap des 38 %. Des projets pilotes sont en cours dans les Prairies en vue d’ajouter la récupération des sacs de semences, de pesticides et d’inoculants.

« Pour les agriculteurs, les programmes de recyclage d’AgriRÉCUP jouent le rôle de la “boîte bleue” ou du “sac bleu”. Chaque jour, nous travaillons à offrir aux producteurs des programmes pratiques et efficaces. Nous souhaitons qu’un plus grand nombre de ces matériaux alimentent la récupération afin de concrétiser les objectifs de l’économie circulaire », de dire Barry Friesen.

De petites et de grandes entreprises en Amérique du Nord utilisent les plastiques récupérés dans le cadre des programmes d’AgriRÉCUP comme intrant. Une fois traités, ils deviennent des granules et des flocons de plastique recyclé. Ils prendront la forme de nouveaux produits comme des drains agricoles, des madriers pour la construction, des bordures de pelouse et des bâches utilisés en agriculture.

AgriRÉCUP est un organisme national mis en place par l’industrie agricole afin de gérer de façon optimale et responsable les programmes de récupération et valorisation des plastiques, emballages et autres produits issus de l’agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP collecte les matériaux en vue de leur recyclage et de leur élimination en toute sécurité par l’intermédiaire d’un réseau de quelque 1 500 détaillants agricoles et partenaires municipaux. AgriRÉCUP est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et des industries utilisant les plastiques agricoles. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

Personne-ressource :

Christine Lajeunesse, Directrice, est du Canada,

450-804-4460

lajeunessec@agrirecup.ca

