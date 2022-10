København K, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for andelsklassen Lange Danske Obligationer A.

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Henrik Granlund

Vicedirektør