Plus de 1 M$ amassés à l’occasion de l’Événement-bénéfice annuel de la Croix-Rouge canadienne

MONTRÉAL, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne est fière d’annoncer que son Événement-bénéfice annuel, le plus important événement philanthropique de l’organisation au Canada, a permis de recueillir 1 015 400 $. Les sommes amassées iront au fonds d’urgence de la Croix-Rouge canadienne et serviront à aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde, ainsi que de renforcer leur résilience.



La dix-huitième édition de cette soirée a eu lieu le mardi 27 septembre dernier au Grand Quai du Port de Montréal, sous la présidence d’honneur de Mme Hélène V. Gagnon, Cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes, CAE et de M. Paul C. Genest, Premier vice-président, Power Corporation du Canada.

« C’est avec grande joie et humilité que nous avons accepté de coprésider cet important événement au profit de la Croix-Rouge canadienne. C’est également avec une réelle fierté que nous vous avons réuni des centaines de gens dans ce même esprit de soutien et de confiance envers l’organisation la plus humanitaire au monde. », ont soutenu Mme Hélène V. Gagnon et M. Paul C. Genest.

Qu’il s’agisse d’incendies résidentiels, de tempêtes hivernales ou de violentes tornades, les équipes de la Croix-Rouge sont présentes pour offrir un soutien moral, financier et matériel aux victimes et pour les accompagner dans leur retour vers une vie normale. Si les bénévoles et les intervenants peuvent se préparer et apporter une aide aussi efficace, c’est parce que les donateurs font équipe avec eux, grâce à leur générosité, année après année.

« Les affres des changements climatiques frappent de plus en plus souvent et fortement. La préparation, qui caractérise la Croix-Rouge, revêt une importance capitale lorsque vient le temps de répondre aux urgences, quelles qu’elles soient. L’appui des donateurs nous permet de poursuivre notre mission. », a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne.

« Au cours des deux dernières années et demie, nous avons connu une mobilisation sans précédent. Les bénévoles et les membres du personnel ont pris les défis un à un, que ce soit pour redéfinir les façons de répondre aux urgences quotidiennes qui touchent les ménages ou les plus soudaines qui affectent les communautés. », a tenu à exprimer Pascal Mathieu, vice-président Québec de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier ses Coprésidents CAE et Power Corporation du Canada, ainsi que ses donateurs Grands Humanitaires (dons de 50 000 $) : Banque Scotia, BMO Groupe financier, Canada Vie, CIBC, Groupe Banque TD, Keurig Dr Pepper Canada, RBC Banque Royale et Sun Life Québec.