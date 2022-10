BI Boligejendomme A/S opdaterer resultatforventningerne for 2022

København K, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Usikkerheden på de finansielle markeder, herunder inflation og stigende renter, påvirker også den underliggende ejendomsportefølje i BI Boligejendomme A/S.

En ekstern valuar har gennemgået ejendomsporteføljen og vurderer, at afkastprocenten på enkelte, større ejendomme er forøget med 0,125% - 0,25%.

Ejendomsporteføljens driftsafkast forventes på den anden side at blive positivt påvirket af indeksregulering af lejekontrakterne hen over de kommende 12 måneder.

Inflationen, herunder ikke mindst de stigende energipriser, presser husholdningernes rådighedsbeløb, og Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator er på et historisk lavpunkt, hvilket kan lægge en dæmper på udviklingen i markedslejen. Ejendomsinvestorerne er da også forsigtige med at inddiskontere stigninger i markedslejen, som modsvarer den aktuelle inflation.

Samlet set nedskrives værdien af ejendomsporteføljen i BI Boligejendomme A/S, og selskabets indre værdi vil som følge heraf blive reduceret med ca. 1,2 %. Selskabets indre værdi vil blive opdateret den 7. oktober 2022.

BI Boligejendomme A/S forventer nu et resultat for 2022 i niveauet DKK -25 mio. – DKK -5 mio. mod tidligere i niveauet DKK 5 mio. - DKK 25 mio.

Selskabets resultat afhænger primært af den almindelige markedsudvikling, udviklingen på det danske boligudlejningsmarked samt den ejendomsportefølje, som selskabets obligationsinvestering er eksponeret imod.

Hovedparten af den underliggende ejendomsportefølje i BI Boligejendomme A/S består af velbeliggende, udlejede boligejendomme i vækstbyer uden for Københavnsområdet. Ejendomsporteføljen er aktuelt ikke gearet, og driftsafkastet forventes at udgøre en betydelig andel af totalafkastet.

Selskabets opdaterede resultatforventninger er alene gældende for 2022, og fremadrettet forventes et afkast på niveau med selskabets langsigtede afkastforventninger, der modsvarer et investorafkast i niveauet 3,0% p.a.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør