Et le gagnant est… Vaste, audacieux et boréal!

TORONTO, 07 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) est fier d’obtenir deux distinctions aux prix Clean50 du Canada pour 2023. Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de CNC, a vu son leadership récompensé par le prixClean16 dans la catégorie des défenseurs de la cause (Advocate). CNC, un organisme à but non lucratif, a quant à lui remporté un prix dans la catégorie des projets les plus importants pour la durabilité (Top Sustainability Project Award). Les prix Clean50 sont remis annuellement pour récompenser des projets novateurs qui inspirent d’autres parties prenantes à mettre en œuvre des actions pour le climat et ainsi avoir un impact majeur. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez clean50.com (en anglais).



Leadership

Sous la gouverne de Catherine Grenier, CNC a influencé la protection de plus de 1 million d’hectares au cours des deux dernières années seulement. Cela représente plus deux fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard! CNC a aussi lancé l’accélérateur de projets Nature + Climat. Cette équipe, unique en son genre, développe des projets audacieux et novateurs qui permettent de générer de nouvelles sources de financement en misant sur des solutions fondées sur la nature.

Catherine Grenier a piloté l’élaboration du plan stratégique de CNC, dont les ambitieux objectifs visent à offrir des solutions en appui à l’engagement du Canada de conserver 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030. CNC cherche aussi à appuyer la conservation par la réconciliation en étant l’allié des peuples autochtones. Mme Grenier dirige une équipe en pleine croissance d’environ 430 personnes à travers le Canada.

Innovation

Le projet Terres boréales de CNC est situé près de Hearst, en Ontario, et a été lancé publiquement à l’occasion du Jour de la Terre 2022. Sa superficie est de près de 1 500 kilomètres carrés, soit deux fois la taille de Toronto. Plus vaste projet de conservation de terres privées jamais entrepris au Canada, il assure la protection de plus de 100 lacs et 1 300 kilomètres de cours d’eau et de berges. CNC est déterminé à faciliter l’atteinte de résultats en conservation qui soient à la fois novateurs et durables, et qui honorent le lien des Autochtones au territoire. Cela inclut un droit d’accès pour récolter, un espace pour le partage du savoir, et des projets de recherche conjoints. CNC dialogue activement avec les communautés autochtones dont les territoires traditionnels se trouvent dans cette région.

On estime que les forêts et milieux humides des Terres boréales stockent plus de 190 millions de tonnes de carbone. CNC y a lancé un projet de séquestration de carbone pour soutenir la conservation de ce site et d’autres à travers le pays. Il s’agit du deuxième projet de crédits de carbone de CNC, et de son premier en Ontario.

Les prix Clean50 du Canada sont annoncés annuellement par le Delta Management Group pour récompenser 50 chefs de file dans leurs secteurs d’activités, 20 leaders émergents et 5 personnes pour l’ensemble de leurs réalisations. Les lauréates et lauréats sont mis en nomination dans 16 catégories et sont des personnes qui œuvrent en faveur de la compréhension, de la collaboration et de l’innovation dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. La liste est complétée par 25 projets d’importance majeure.

Citations

« Je suis extrêmement fière du travail accompli par Conservation de la nature Canada, mais nous savons que nous devons agir de manière encore plus ambitieuse maintenant. C’est pourquoi CNC est déterminé à doubler son impact d’ici 2030. Conserver la nature offre des solutions réelles et mesurables pour mettre les écosystèmes, les espèces et les collectivités à l’abri de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Grâce aux partenariats, à l’innovation et à des réussites démontrables, CNC prend les devants et rassemble la population canadienne pour accélérer le rythme de la conservation et assurer notre avenir et celui du monde naturel. »

– Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

« Conserver les milieux naturels revêt aujourd’hui une importance sans précédent. Il faudra des investissements considérables du secteur privé pour faire en sorte que la nature et les humains puissent prospérer maintenant et dans l’avenir. En misant sur la collaboration et sur des partenariats clés, CNC met en œuvre des mécanismes de financement novateurs comme les crédits de carbone pour accélérer l’atteinte de résultats durables en conservation comme ceux des Terres boréales. » - Craig Losos, directeur général de l’accélérateur de projets Nature + Climat, Conservation de la nature Canada

« Conservation de la nature Canada change la donne en accélérant son travail de conservation et en portant le soutien à la défense de l’environnement à des niveaux jamais atteints au Canada. Sous la direction de Catherine, CNC travaille à un rythme sans précédent pour conserver des aires naturelles essentielles qui soutiennent les espèces sauvages et la vie humaine. Entre autres mesures audacieuses, CNC a récemment mené à bien le plus vaste projet de conservation de terres privées au Canada, en prenant sous sa responsabilité 1 500 kilomètres carrés de forêts et de tourbières dans le nord de l'Ontario, dans le cadre d'un projet intitulé Terres boréales. Par sa portée, son approche et son caractère innovant, ce projet nous permet d’entrevoir la forêt de l’avenir. - Gavin Pitchford, directeur général, programme des prix Clean50 du Canada

À propos de Conservation de la nature Canada

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de collectivités, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

À propos du Delta Management Group et des prix Clean50 du Canada

Chef de file du recrutement de personnel dans les domaines de l’environnement, de la responsabilité sociale, de la gouvernance, de la durabilité et des technologies vertes, le Delta Management Group a fondé et continue de décerner les prix Clean50 du Canada. Créés en 2011, ils visent à honorer chaque année 50 personnes qui jouent le rôle de fers de lance de la durabilité dans tous les secteurs d’activité au Canada, afin de promouvoir la compréhension, la collaboration et l’innovation dans la lutte pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C. S’y ajoutent d’autres prix qui visent à récompenser 20 leaders émergents, les plus importants projets en matière de durabilité de l’année, et d’autres personnes pour souligner l’ensemble de leurs réalisations. www.clean50.com

