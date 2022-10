La Légion souscrit à la résolution relative à la plage Juno

OTTAWA, 07 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse d'apprendre que les plans de construction d'un nouveau complexe immobilier sur les lieux sacrés des débarquements du jour J de 1944 ont été interrompus. En effet, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui que, de concert avec la commune française locale, il aidera à racheter les terrains du promoteur afin de s'assurer que ce territoire historique demeure intact.

En réaction à cette nouvelle, le président national Bruce Julian, a tenu à exprimer ce qui suit :

« Je ne peux exprimer à quel point nous sommes reconnaissants d'apprendre que notre pays va contribuer à préserver ces lieux sacrés. Nos soldats y ont combattu et y sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est là un endroit où, en toute quiétude, l'on peut se souvenir de leurs sacrifices. Nous remercions le gouvernement du Canada et la commune de Courseulles-sur-Mer de reconnaître le caractère sacré de ce territoire et de prendre des mesures concrètes pour le préserver. Puissions-nous toujours nous souvenir de nos soldats tombés au combat. »

Rappelons qu'un promoteur français avait prévu de construire un complexe de 70 logements sur le site. Des citoyens inquiets, tant au Canada qu'en France, avaient espéré voir cette situation être résolue avant le début de toute construction.

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

