Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019A ja 2020A

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 10.10.2022 klo 11.00

Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksilla 2019A ja 2020A on ajalla 17.5.2022 – 19.9.2022 merkitty

yhteensä 6.534 uutta yhtiön osaketta. Optio-oikeuksilla 2019A ja 2020A tehtyjen merkintöjen

merkintähinta 51.656,68 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman

rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Siili Solutions Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 8.130.065 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 10.10.2022.

Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden

kanssa 11.10.2022 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2019A alkoi 1.8.2021 ja päättyy 31.1.2023 ja

merkintäaika optio-oikeuksilla 2020A alkoi 1.8.2022 ja päättyy 31.1.2024.

Optio-ohjelman 2019A ja 2020A ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla

osoitteessa https://www.siili.com.

Lisätietoja:



Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:

Siili Solutions lyhyesti:

