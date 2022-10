English French

Nanterre, le 10 octobre 2022

VINCI investit dans H2 MOBILITY

Leader des stations hydrogène en Allemagne

Soutien au développement de la mobilité à hydrogène

Clôture du Clean H2 Infra Fund





VINCI Concessions annonce avoir participé à la dernière levée de financement de la société H2 MOBILITY à hauteur de 10 millions d’euros aux côtés du Clean H2 Infra Fund, premier fonds mondial pour l’hydrogène bas carbone, dont le groupe VINCI est l’un des investisseurs industriels de référence. Géré par Hy24, le Clean H2 Infra Fund célèbre aujourd’hui sa clôture lors d’un événement en présence des représentants de ses principaux investisseurs dont Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI.

H2 MOBILITY est le leader des stations de rechargement hydrogène pour la mobilité routière en Allemagne, avec plus de 90 stations en exploitation et l’ambition d’étendre son réseau à 300 stations d'ici à 2030.

VINCI Concessions entend soutenir les ambitions de développement d’H2 MOBILITY en s’appuyant sur sa filiale VINCI Highways, premier gestionnaire d’autoroutes en Allemagne avec un réseau de plus de 200 km en exploitation.

VINCI Concessions poursuit ainsi le développement des solutions reposant sur l’hydrogène pour contribuer à décarboner la mobilité. Le groupe VINCI développe par ailleurs son activité sur l’ensemble de la chaîne de la valeur de l’hydrogène avec des initiatives telles que la création de Hyfinity, une business unit dédiée aux projets EPC* d’hydrogène bas carbone, ou encore la prise de participation au sein de Genvia, société développant des électrolyseurs à haute performance pour la production d'hydrogène bas carbone.

* Engineering, Procurement and Construction

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

