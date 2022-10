English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers è stata selezionata dal principale produttore europeo di apparecchiature di comando A/S Løgstrup-Steel

I terminali veicolari rugged di JLT eclissano le prestazioni della tecnologia esistente, grazie a una connettività di rete più affidabile e ad interazioni più efficienti con l'operatore.

Växjö, Svezia, 11 Ottobre 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e fornitura di device altamente affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, si è rivelata fondamentale per aiutare A/S Løgstrup-Steel a superare i problemi di fermo macchina presso il loro magazzino logistico, grazie alle sue apparecchiature hardware ultramoderne e ad una connettività di rete più solida e affidabile su tutto l’impianto.

A/S Løgstrup-Steel è un’azienda danese, leader nella produzione e nella fornitura di materiali e quadri elettrici a bassa tensione, modulari e di alta qualità. L’azienda progetta e sviluppa prodotti che possono essere personalizzati per un’ampia gamma di ruoli in svariati settori, dai datacenter al settore marino e offshore, dall’energia alla trasmissione di potenza, dalla gestione degli edifici all’industria manifatturiera e di processo.

Questo spettro di applicazioni molto ampio porta con sé distinte base molteplici e articolate, che richiedono una meticolosa attenzione alla gestione, al ristoccaggio, al tracciamento e alla scelta più idonea per ogni variante di prodotto. Per soddisfare questi criteri A/S Løgstrup-Steel utilizza un sistema di gestione centralizzata del magazzino, che interagisce con i terminali montati a bordo dei carrelli elevatori. Tuttavia, nella precedente configurazione introdotta alcuni anni fa, i terminali avevano difficoltà a passare da un Access Point wireless all’altro, quando i carrelli si spostavano all’interno del loro magazzino. I crash dovuti a problemi di rete comportavano spesso lunghe procedure di riacquisizione o riavvio, che incidevano negativamente sulla produttività del magazzino.

L’azienda aveva bisogno di trovare una soluzione più affidabile, e allo stesso tempo però, doveva mantenere una capacità operativa ottimale durante eventuali fasi di prova e installazione; si è quindi rivolta all’azienda danese Codeex, specializzata in infrastrutture IT per magazzini, con l’obiettivo di valutare diversi sistemi concorrenti. Dopo un’accurata valutazione, il terminale veicolare JLT1214™ di JLT ha dimostrato di essere la soluzione ideale, non solo per il suo design rugged e l’interazione più efficiente con l’operatore, ma anche per le sue funzionalità di rete nettamente superiori.

“Abbiamo un sistema affidabile di schedulazione e gestione, in grado di gestire molti ordini contemporaneamente,” spiega Henrik Hansen, responsabile IT di A/S Løgstrup-Steel. “Purtroppo con i continui crash dei terminali molta dell’efficienza ottenuta grazie al software in uso andava persa, a causa dei frequenti guasti dell’apparecchiatura hardware. I terminali veicolari JLT forniti da Codeex invece funzionano perfettamente, sia nell’interazione con i nostri addetti, sia nella connettività di rete all’interno del magazzino. Inoltre, l’aggiunta di una tastiera ha velocizzato notevolmente le interazioni con l’operatore consentendoci di ottimizzare l’operatività, oltre a prevenire i tempi morti.”

Secondo Anette Malmström, EMEA Business Unit Director di JLT, “la connettività è il pilastro delle moderne attività di magazzino, perché consente al personale di collegarsi a sistemi Business-Critical praticamente in tempo reale, e spostare o prelevare articoli in base a un elenco prescritto di azioni o processi. Una connettività scadente interrompe questo flusso continuo di merci in entrata e prodotti in uscita, causando frustrazione, perdita di produttività e, in ultima analisi, comporta effetti negativi sui risultati economici.”

Con l’obiettivo di procedere con la massima tranquillità A/S Løgstrup-Steel ha potuto testare i terminali JLT per la durata di un mese, per verificare che non solo fossero adatti al ruolo di terminali veicolari rugged, ma che risolvessero anche i problemi di comunicazione che in quel momento affliggevano l’hardware precedente. L’unità di prova è stata montata su una staffa RAM Mounts appositamente progettata per attutire urti e vibrazioni, ed è stata dotata di una tastiera.

Malmström sottolinea l’importanza di “provare prima di comprare” per quanto riguarda le soluzioni di automazione del magazzino. “Guidiamo i nostri clienti in tutti i passaggi necessari per ottenere le migliori prestazioni possibili e il massimo ritorno sull’investimento. Il collaudo stesso viene gestito come parte integrante dell’investimento, secondo il principio per cui eventuali problemi devono essere individuati il più presto possibile, prima che diventino sempre più complessi e potenzialmente costosi, da risolvere poi in una fase più successiva.”

Entrambe le connessioni WLAN e Bluetooth del terminale JLT1214 sfruttano la tecnologia Planar Inverted-F Antenna (PIFA) di JLT, un'antenna integrata ad alta sensibilità progettata per una connettività wireless altamente affidabile, anche in ambienti difficili con copertura debole o disomogenea.

Come tutti i prodotti JLT, il terminale per logistica JLT1214 è costruito da zero per offrire massima affidabilità e piene funzionalità anche negli ambienti più ostili. L'alta integrazione delle funzionalità e il design compatto dell’unità consentono un'installazione veloce, affidabile ed economica, anche in spazi ristretti. Per maggiori informazioni su JLT Mobile Computers, i suoi prodotti e le sue soluzioni, visita il sito web www.jltmobile.com.

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un produttore e fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per gli ambienti lavorativi più esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

