JLT Mobile Computers is geselecteerd door A/S Løgstrup-Steel, het toonaangevende Europese bedrijf van schakelapparatuur

Robuuste heftruckterminals van JLT overvleugelen de prestaties van bestaande technologie dankzij betrouwbaardere netwerken en efficiëntere operatorinteracties.

Växjö, Zweden, 11 oktober 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, bleek van cruciaal belang te zijn bij het assisteren van A/S Løgstrup-Steel om downtimeproblemen in het magazijn op te lossen, dankzij moderne computer hardware en meer robuuste en betrouwbare netwerkconnectiviteit.

A/S Løgstrup-Steel is een toonaangevende Deense fabrikant en leverancier van hoogwaardige modulaire laagspanningsschakelaars en schakelborden. Het ontwerpt en ontwikkelt producten die kunnen worden aangepast aan een breed scala van toepassingstaken in datacentra, scheepsbouw & offshore, energie & krachttransmissie, gebouwbeheer en productie & procestoepassingen.

Zo’n grote verscheidenheid van gebruiksscenario’s resulteert in een hoeveelheid van omvangrijke stuklijsten die allemaal zorgvuldig beheerd, bijgevuld, gevolgd en correct verzameld moeten worden voor iedere productvariant. Om aan deze criteria te voldoen maakt A/S Løgstrup-Steel gebruik van een centraal magazijnbeheersysteem dat in contact staat met heftruckterminals. De terminals uit de vorige installatie – enige jaren geleden gerealiseerd – ondervonden echter moeilijkheden met het switchen tussen de access points terwijl de heftrucks door het magazijn navigeerden. De resulterende crashes veroorzaakt door de netwerkproblemen, zorgden vaak voor lange procedures van opnieuw connecteren of opstarten die allemaal ten koste gingen van de productieve uren in het magazijn.

Het bedrijf moest een betrouwbaardere oplossing vinden, maar tegelijkertijd moest het tijdens test- en installatieperiodes een optimale operationele doorloop handhaven. Daarom benaderde A/S Løgstrup-Steel Codeex, een Deens IT leverancier van magazijn oplossingen, om hen te helpen bij het evalueren van verschillende concurrerende computer systemen. Na uitgebreide evaluatie bleek de JLT1214™ robuuste heftruckcomputer de ideale oplossing te zijn, niet alleen vanwege het robuuste ontwerp en operatorinteracties, maar ook vanwege haar superieure netwerkconnectiviteit.

“Wij hebben een robuust plannings- en beheersysteem dat verscheidende opdrachten tegelijk kan afhandelen,” legt Henrik Hansen, IT-manager in A/S Løgstrup-Steel uit. Maar toen de terminals crashten, gingen veel van de efficiëntie die we met deze software behalen verloren door de tekortkomingen van de hardware. De door Codeex geleverde heftruckterminals van JLT werkten feilloos in relatie tot zowel onze werknemers als de netwerkverbinding van het magazijn. En de toevoeging van een toetsenbord heeft de interactie met de operator versneld, dus hebben wij zowel onze uptime geoptimaliseerd als onze downtime geminimaliseerd.

Volgens Anette Malmström, EMEA Business Unit Director bij JLT “is connectiviteit de ruggengraat van moderne magazijntoepassingen. Het stelt medewerkers in staat om real-time verbinding te maken met bedrijfskritieke systemen en items te verplaatsen of te kiezen op basis van een voorgeschreven lijst met acties of processen. Slechte connectiviteit onderbreekt deze naadloze stroom van inkomende goederen en uitgeleverde producten, wat frustratie, productiviteitsverlies en uiteindelijk het niet behalen van een goed eindresultaat veroorzaakt.”

Om volledige gemoedsrust te bieden kon A/S Løgstrup-Steel de JLT terminals een maand lang testen om er zeker van te zijn dat zij niet alleen geschikt waren voor hun rol als robuuste heftruckterminals maar ook de communicatieproblemen aanpakten waarmee de bestaande hardware werd geconfronteerd. Het getest apparaat was gemonteerd op een schok- en trilling dempende beugel en voorzien van een toetsenbord.

Malmström benadrukt het belang van 'try before you buy' als het gaat om oplossingen voor magazijnautomatisering. “Wij begeleiden onze klanten bij de stappen die ze moeten volgen om de best mogelijke prestaties en return on investment te garanderen. Uiteraard wordt het testen zelf gezien als onderdeel van de investering, met als doelstelling dat je moet proberen problemen zo vroeg mogelijk te identificeren, voordat ze te complex worden en mogelijk te duur om later te herstellen.”

De WLAN en de Bluetooth van de JLT1214P computer halen beide voordeel uit JLT’s ingebouwde zeer gevoelige Planar Inverted-F Antenna (PIFA) technologie, ontworpen voor zeer betrouwbare draadloze connectiviteit, zelfs in moeilijke omgevingen met een zwakke of ongelijke dekking.

Zoals alle JLT-producten is de JLT1214P logistieke computer volledig gebouwd om maximale betrouwbaarheid en functionaliteit te leveren in veeleisende omgevingen. Een hoge integratie van functies en een compact ontwerp zorgen zelfs in kleine ruimtes voor een snelle, betrouwbare en kosteneffectieve installatie. Bezoek www.jltmobile.com voor meer informatie over JLT Mobile Computers, haar producten en oplossingen.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

