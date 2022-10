Sinch lanserar KakaoTalk i sitt Conversation API

English Swedish

Med den nya KakaoTalk-kanalen kan varumärken världen över kommunicera med sina kunder i Sydkorea och andra länder

STOCKHOLM – 12 oktober 2022 – Sinch AB (publ), en global ledare inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang, tillkännagav idag att man planerar att införliva KakaoTalk-kanalen till sitt Conversation API, vilket kommer göra det möjligt för företag att bedriva sömlösa interaktioner i flera kanaler med konsumenter oavsett var de befinner sig i världen.

Genom detta senaste tillskott utökar Sinch antalet kanaler som företag kan använda för att interagera med sina kunder. Kanalerna inbegriper bl.a. SMS, RCS, WhatsApp, Viber Business, Facebook Mesenger, och nu även KakaoTalk.

Conversation API använder inbyggd transkodning, vilket ger företag möjlighet att kommunicera via alla stödda kommunikationskanaler och, vid behov, ger full kontroll över kanalspecifika funktioner. Tack vare lanseringen av den nya kanalen i Conversation API kan varumärken runt om i världen nu enkelt kommunicera med kunder via KakaoTalk.

Livet äger rum på KakaoTalk i Sydkorea. KakaoTalk har 53,3 miljoner aktiva användare i månaden och det finns många som använder den även utanför Sydkorea, som har en befolkning på 51,8 miljoner. Företag måste kunna interagera med sina kunder på KakaoTalk, eftersom dess höga öppna priser och klickpriser innebär att appen är ett idealiskt verktyg för marknadsföring, säljrådgivning och kundsupport.

”KakaoTalk är en superapp som blir allt mer genomgripande i Sydkoreas digitala liv – 97 % av befolkningen använder den. Men Sinch har sett att många västerländska varumärken inte använder den på ett bra sätt. De använder ofta vanliga sociala medier och kör basannonser på KakaoTalk, men om en kund ställer en fråga till varumärket saknas till stor del en interaktiv dialog om själva appen”, säger Jon Campbell, Director of Rich Messaging för Sinch. ”Sydkorea har snabbt blivit en het marknad för globala butiks- och resevarumärken, men Sinch kan nu också erbjuda enkel tillgång till KakaoTalk för internationella varumärken genom vårt Conversation API. Så, genom att alla dokument och all support är på engelska, kan alla företag kommunicera via tvåvägskommunikation med kunder i regionen.”

Tack vare Sinch breda portfölj av produkter och tjänster kan alla företag omedelbart använda alla kommunikationskanaler de behöver. Införlivandet av KakaoTalk i Sinchs Conversation API innebär att företag, istället för att försöka dechiffrera koreansk dokumentation eller arbeta med en lokal byrå för att integrera till företagets API:er för flera meddelanden, kan nu använda ett enda API för alla kommunikationskanaler på ett och samma ställe och med all utvecklingsdokumentation som behövs för att realisera det på engelska. När KakaoTalk nu har införlivats i företagets Conversation API fortsätter Sinch mot sitt mål att när som helst kunna nå alla på planeten via sin favoritmeddelandekanal.

Mer information om hur KakaoTalk kan nås med Sinchs Conversation API finns på https://go.sinch.com/l/151751/2022-09-15/27ws9r5

