Monument poursuit sa construction de flottation à Selinsing

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les travaux de construction de flottation réalisés à la mine d'or Selinsing en Malaisie sont achevés à 85 %, conformément au budget. La mise en service devrait s'achever en novembre 2022, suivie d'une période de montée en puissance de trois mois pour la production commerciale en janvier 2023.



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que l'équipe a surmonté la période difficile du confinement à Shanghai, dû à la pandémie de COVID-19, et le blocage de la logistique mondiale. L'installation progresse rapidement avec une surveillance étroite. Entre-temps, nous avons été en contact avec des acheteurs potentiels pour examiner les principales conditions et continuer à optimiser les concentrés aurifères commercialisables pour un meilleur résultat économique. »

Faits marquants de la construction

Le projet global est achevé à 85 % à ce jour conformément au budget.

L'équipement continue d'arriver sur le site de Selinsing ; le filtre-presse à concentré a quitté le port le 24 septembre, plus tard que prévu, et doit arriver début novembre 2022.

La pré-mise en service (à sec et humide) débutera en octobre, et les objectifs de mise en service complète, fin novembre/ou début décembre 2022.

La première production de concentré devrait commencer fin novembre 2022, pour atteindre la pleine production prévue en janvier 2023.

Conception et ingénierie de flottation

À ce jour, tous les travaux relatifs à la conception et à l'ingénierie des détails de flottation ont été achevés, dans l'attente du dépôt de la demande de mise à niveau de l'alimentation électrique de TNB de 3,8 MW à 4,0 MW.

Approvisionnement

L'achat global est terminé à 89 %, en attendant principalement la livraison du filtre-presse au site en novembre 2022.

La plupart des équipements ont été livrés au site de Selinsing, y compris, mais sans s'y limiter, les cellules de flottation de Pékin assemblées et livrées par BGRIMM Machinery & Technology Co Ltd (Figure 1) ; le concentré et les épaississants de récupération d'eau fournis par Metso Outotec ; les souffleries de flottation, les compresseurs et les sécheurs d'air comprimé fournis par Atlas Copco.

Le réactif de flottation de premier remplissage a été acheté et est en attente de livraison. Les coûts de transport ont augmenté en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale liés à la pandémie de COVID-19 ; ils seront compensés par les coûts de développement minier. Des consommables de réactifs partiels ont été livrés et sont stockés dans l'entrepôt de réactifs.

Figure 1 : Vue de la construction du circuit de l'usine de flottation





La Figure 1 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a06e4ae-caf3-4456-a4f5-472cc9cb5517

Construction

Les travaux de construction consistent en travaux de fondation et de génie civil, travaux de structure en acier, travaux de fabrication et d'installation des équipements de l'usine, travaux de tuyauterie, travaux de câblage électrique, installation du système d'automatisation de l'usine, installation du système électrique et de l'infrastructure de l'usine, y compris l'entrepôt de réactifs, la remise de stockage des concentrés et le système de drainage dans la zone de l'usine.

La construction de l'usine de flottation est achevée à 85 % à ce jour. Les travaux de terrassement, les fondations, les travaux de canalisation reliant les réservoirs de réactifs et le système d'alimentation en air au circuit des cellules de flottation ont été achevés. Les travaux de génie civil et la mise en place du gros œuvre sont achevés à 100 %. L'installation mécanique est achevée à 96 % avec tous les réservoirs de réactifs, les cellules de flottation et les épaississants installés. Les supports de tuyaux ont été érigés de l'entrepôt de réactifs au circuit de flottation, de l'épaississant de concentré au bâtiment du filtre de concentré et du circuit de flottation à l'épaississant de récupération de l'eau. L'installation électrique est terminée à 81 % et la salle de commande est entièrement terminée. Des canalisations ont été mises en place et raccordées à des pompes. Les travaux d'installation électrique des plateaux de câbles et de traction de câble sont désormais achevés à 60 %.

L'usine de flottation est équipée d'un système d'automatisation de l'usine, qui comprend le système SCADA et les dispositifs de surveillance des instruments de process. Toutes les pompes, le circuit des cellules de flottation, le filtre de concentré, les épaississants de concentré, les souffleries et le compresseur d'air sont contrôlés à l'aide d'un contrôleur logique programmable (PLC Siemens & Allen Bradley). Le bon fonctionnement des services essentiels sera assuré par un générateur de secours de 750 kVA qui fera office d'alimentation électrique d'urgence en cas de panne de courant. Enertech Sdn Bhd (distributeur Siemens en Malaisie) a fourni le matériel et les logiciels pour le système de contrôle. Le matériel du panneau du système de commande (PLC) a été livré sur le site et installé dans la sous-station d'alimentation préfabriquée (E-House), avec le panneau du centre de commande de moteurs (MCC).

Les autres infrastructures comprennent : l'entrepôt de réactifs, le bâtiment des services d'air, le bâtiment du filtre de concentré, ainsi que d'autres installations. L'entrepôt de stockage des réactifs et le bâtiment des services d'air sont construits. La pompe de dosage a été installée à l'intérieur de l'entrepôt de réactifs avec les travaux de fondation et de structure en acier achevés. La tôlerie épaisse des ouvre-sacs, les réservoirs de mélange de réactifs avec un équipement d'agitation sont installés. Le compresseur et les souffleries de flottation ont été installés dans le bâtiment du service d'air. Le travail de fondation et de structure du bâtiment du filtre à concentré (Figure 2) est terminé, et la majeure partie du toit et du revêtement a été effectuée, en attendant l'installation du filtre-presse.

Figure 2 : Construction du filtre à concentré

La Figure 2 est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bffdbda0-fef3-459d-b83f-93a02469f1e2

Développement minier

Le pré-décapage et l'exploitation de stocks de minerai sulfuré ont commencé à Buffalo Reef en juillet 2022 en préparation de : l'achèvement de l'usine de flottation, le début de la mise en service et la montée en puissance de la production. La construction de l'installation de stockage des résidus (« ISR ») a été achevée pour répondre aux exigences de stockage des résidus de l'année en cours. Le détournement du fleuve à Buffalo Reef a été achevé.

Mise en service

Les travaux de mise en service devraient commencer en octobre et s'achever en novembre 2022. Le champ d'application de la mise en service sera divisé en deux catégories : la mise en service à sec, humide et de minerai. Une fois les travaux de mise en service terminés, la production sera augmentée.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.