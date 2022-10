Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2022 et déclare un dividende

English French

DELSON, Québec, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2022. La Société a déclaré un bénéfice net de 10,6 millions $ ou 1,24 $ par action comparativement à un bénéfice net de 10,0 millions $ ou 1,17 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 31 août 2022 s’est élevé à 167,6 millions $, comparativement à 168,0 millions $ l'an dernier.



Pour les neuf mois terminés le 31 août 2022, la Société a déclaré un bénéfice net de 28,2 millions $ ou 3,30 $ par action comparativement à un bénéfice net de 27,8 millions $ ou 3,24 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires s’est élevé à 481,9 millions $, comparativement à 472,9 millions $ l'an dernier.

Les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 étaient caractéristiques de cette période où la demande saisonnière est historiquement forte, ce qui était inattendu compte tenu des pressions inflationnistes actuelles. L’attention portée aux frais généraux a contribué à maintenir les niveaux de marge à mesure que le coût des biens augmentait. Les niveaux de stocks restent élevés et il sera crucial de les niveler avant la fin de l’année afin que Goodfellow atteigne ses objectifs.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende de 0,50 $ par action payable le 10 novembre 2022 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 27 octobre 2022. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».







GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2022 et 2021 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2022 31 août

2021 31 août

2022 31 août

2021 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 167 574 167 953 481 886 472 911 Charges Coût des ventes 129 715 133 048 374 716 369 227 Frais de vente et charges administratives et générales 22 126 20 210 65 464 62 922 Charges financières nettes 1 038 751 2 484 2 141 152 879 154 009 442 664 434 290 Bénéfice avant impôt sur le résultat 14 695 13 944 39 222 38 621 Impôt sur le résultat 4 115 3 905 10 983 10 837 Total aux éléments du résultat global 10 580 10 039 28 239 27 784 Bénéfice net par action - de base et dilué 1,24 1,17 3,30 3,24









GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 31 août 30 novembre 31 août 2022 2021 2021 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 2 279 4 253 1 726 Clients et autres débiteurs 76 201 63 246 72 118 Impôts à recouvrer 33 - - Stocks 142 082 109 787 115 046 Charges payées d’avance 3 237 4 189 4 290 Total des actifs courants 223 832 181 475 193 180 Actifs non courants Immobilisations corporelles 31 148 30 022 30 220 Actifs incorporels 2 235 2 650 2 789 Actifs au titre de droits d’utilisation 14 614 12 262 12 630 Actifs au titre des régimes à prestations définies 10 441 10 397 1 901 Autres actifs 802 785 785 Total des actifs non courants 59 240 56 116 48 325 Actifs totaux 283 072 237 591 241 505 Passifs Passifs courants Dette bancaire 31 590 9 246 24 681 Fournisseurs et autres créditeurs 42 744 37 897 41 680 Impôts à payer - 9 022 7 418 Provision 370 2 147 2 730 Partie courante des obligations locatives 4 836 4 256 4 270 Total des passifs courants 79 540 62 568 80 779 Passifs non courants Provision 2 281 - - Obligations locatives 12 338 10 924 11 405 Impôt sur le résultat différé 3 151 3 151 1 597 Obligation au titre des régimes à prestations définies - - 1 280 Total des passifs non courants 17 770 14 075 14 282 Passifs totaux 97 310 76 643 95 061 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 176 338 151 524 137 020 185 762 160 948 146 444 Passifs et capitaux propres totaux 283 072 237 591 241 505









GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2022 31 août

2021 31 août

2022 31 août

2021 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 10 580 10 039 28 239 27 784 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 636 636 1 788 1 901 Actifs incorporels 153 153 455 467 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 175 1 055 3 365 3 111 Charge de désactualisation de la provision 25 11 76 33 (Diminution) augmentation de la provision (34 ) (76 ) 428 1 224 Impôt sur le résultat 4 115 3 905 10 983 10 837 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (10 ) (1 ) (45 ) (8 ) Charges d’intérêts 508 247 1 007 707 Charges d’intérêts sur obligations locatives 152 143 430 446 (Excédent) déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (15 ) 63 (44 ) 142 Autres (13 ) 21 (38 ) (10 ) 17 272 16 196 46 644 46 634 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement 29 012 24 168 (39 462 ) (25 824 ) Intérêts payés (539 ) (287 ) (1 426 ) (1 300 ) Impôt sur le résultat payé (3 070 ) (914 ) (20 038 ) (8 278 ) 25 403 22 967 (60 926 ) (35 402 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 42 675 39 163 (14 282 ) 11 232 Activités de financement (Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire (5 000 ) 14 000 6 000 9 000 (Diminution) augmentation nette des acceptations bancaires (35 000 ) (50 000 ) 18 000 (12 000 ) Paiement d’obligations locatives (1 282 ) (1 156 ) (3 702 ) (3 390 ) Dividende payé - - (3 425 ) (4 710 ) (41 282 ) (37 156 ) 16 873 (11 100 ) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 002 ) (238 ) (2 914 ) (975 ) Augmentation des actifs incorporels - - (40 ) (18 ) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 10 - 45 10 (992 ) (238 ) (2 909 ) (983 ) Entrées (sorties) nettes de trésorerie 401 1 769 (318 ) (851 ) Situation de trésorerie au début de la période (3 712 ) (3 724 ) (2 993 ) (1 104 ) Situation de trésorerie à la fin de la période (3 311 ) (1 955 ) (3 311 ) (1 955 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 2 279 1 726 2 279 1 726 Découvert bancaire (5 590 ) (3 681 ) (5 590 ) (3 681 ) (3 311 ) (1 955 ) (3 311 ) (1 955 )







GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2022 et 2021

(en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 27 784 27 784 Total aux éléments du résultat global - 27 784 27 784 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 569) (2 569) Solde au 31 août 2021 9 424 137 020 146 444 Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 28 239 28 239 Total aux éléments du résultat global - 28 239 28 239 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (3 425) (3 425) Solde au 31 août 2022 9 424 176 338 185 762