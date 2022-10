Milstolpe 3 är utfört!

Vi har nu passerat 168 timmars integrerad körning och därmed färdigställt milstolpe 3 i enlighet med gällande avtalsvillkor.



Som ett naturligt nästa steg inleder vi nu tillsammans med Höganäs planeringen för att starta upp längre syngas-tester för att ersätta befintlig naturgas och skapa klimatnytta på vägen mot full produktion.

”Äntligen! En oerhört stor glädje för oss på Cortus att nu ha en process och anläggning som kontinuerligt levererar ultraren syngas i industriell skala så att vi kommer vidare med Höganäs AB och nya kunder som vill ha prisvärd grön energi”, säger Rolf Ljunggren grundare och vVD i Cortus.

”Det känns väldigt bra att vi nu har nått en punkt där Höganäs på ett meningsfullt sätt kan planera intrimning och en längre tids drift med syngas på en av våra värmningsugnar. Det här är en viktig pusselbit som stödjer vårt mål att bli klimatneutrala i våra egna anläggningar redan 2030. Även om det finns arbete kvar att göra med optimering och intrimning för både Cortus och Höganäs, är det här ett stort steg framåt”, säger Magnus Pettersson, Energisamordnare på Höganäs AB.

”Vilken underbar känsla och stolthet. Med ett fantastiskt stöd från Höganäs och en egen organisation som aldrig gett upp, har vi nu tillsammans uppnått milstolpe 3. Det öppnar nu dörrarna på riktigt till en marknad med oändliga möjligheter för oss, men utan stödet från våra aktieägare hade vi inte uppnått denna framgång, ETT STORT TACK till er alla”, säger Håkan Sigfridsson VD, Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl. 08:00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

Milestone 3 is completed!

We have now passed 168 hours of integrated operation and by that completed milestone 3 in accordance with current contract terms.

Next step, together with Höganäs, is to start up longer syngas tests to replace existing natural gas and create climate benefits on the way to full production.

"Finally! A tremendous pleasure for us at Cortus to now have a process and a plant that continuously delivers ultraclean syngas in an industrial scale so that we can move forward with Höganäs AB and new customers who want cost effective green energy", says Rolf Ljunggren founder and Deputy CEO of Cortus.

"It feels very good that we have now reached a point where Höganäs can meaningfully plan and tune for longer period of operation with syngas on one of our heating furnaces. This is an important piece of the puzzle that supports our goal of becoming climate neutral in our own facilities as early as 2030. Although there is still work to be done with optimization and tuning for both Cortus and Höganäs, this is a big step forward," says Magnus Pettersson, Energy Coordinator at Höganäs AB.

"What a wonderful feeling and pride. With fantastic support from Höganäs and our own organization that has never given up, we have now together achieved milestone 3. It opens the doors for real to a market with endless possibilities for us. I would also want to reach out to our shareholders, without your long-term support we would not achieve this success, so A BIG THANK YOU to all of you”, says Håkan Sigfridsson CEO, Cortus Energy.

Bilaga