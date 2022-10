English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 17.10.2022, klo. 14.00 (EEST)



Nexstim Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2020A

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) optio-oikeuksilla 2020A on 1.7.–30.9.2022 merkitty yhteensä 21 264 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 42 528,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma on 80 000,00 euroa merkinnän jälkeen.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen Nexstim Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 6 715 019 osaketta. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista merkinnän jälkeen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 17.10.2022. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 18.10.2022 alkaen.

Optio-ohjelmien ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nexstim.com/fi/sijoittajat/.

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

