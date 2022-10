Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 17 octobre 2022 à 18h

CATANA GROUP

En croissance de 46%, CATANA GROUP renoue avec l’hypercroissance d’avant COVID

Pas de ralentissement enregistré de la dynamique commerciale malgré le contexte géopolitique et économique

En milliers d’euros 2021 / 2022 2020 / 2021 Bateaux







Brokerage et divers



Ventes reprises d’occasion



Ventes de bateaux neufs 142 810







2 570







140 240 96 947







2 119







94 828



Services



5 374



4 824 CA ANNUEL 148 184 101 771









CATANA GROUP enregistre la plus forte croissance de son histoire (+ 46%), confirmant la force de son modèle stratégique, ce malgré les pénuries de pièces et de main d’œuvre ayant généré des décalages de livraison représentant 18 M€ de facturations reportées sur N+1. Sur le plan commercial, les voyants sont toujours au vert en dépit d’un contexte mondial complexe.

Totalement recentré sur le marché des multicoques à voile depuis 10 ans, et littéralement propulsé par le succès de sa stratégie d’audace et d’innovation avec le développement du concept BALI en 2014/2015, CATANA GROUP enregistre depuis 8 ans une croissance sans précédent qui l’a hissé en quelques années seulement au troisième rang mondial des constructeurs de catamarans.

Si la violence de la crise sanitaire COVID 19 a ralenti ce rythme, CATANA GROUP n’a pas pour autant rompu avec la croissance, réalisant une augmentation de 6% en 2020 malgré les confinements et fermetures d’usines, et 23% en 2021, tout en procédant à une accélération de son plan de développement de nouveaux modèles afin de se mettre dans les meilleures dispositions commerciales au moment de la reprise.

Fort de cette stratégie, et dès les premiers signes de sortie de crise sanitaire en 2021, CATANA GROUP a ainsi observé une accélération massive de ses ventes générant une multiplication par 5 de son carnet de commandes. Ce dernier ayant la double qualité de donner une grande visibilité dans le temps mais aussi de garantir des taux de croissance conséquents sur le moyen terme.

Démarrant l’exercice 2021/2022 sur ces excellentes bases commerciales, le Groupe a cependant dû faire face, comme la plupart des entreprises manufacturières, à d’importantes difficultés d’approvisionnements.

Dans le même temps, dans un exercice nécessitant une importante augmentation de ses productions, le Groupe a également été confronté à la pénurie grandissante de la main d’œuvre et à l’important turn over induit. Il est toutefois parvenu, grâce à une campagne dynamique de recrutement, à intégrer 400 nouveaux collaborateurs dont 300 en France sur un total, tous sites industriels confondus de 1 200 salariés.

Ces deux événements combinés ont été très perturbants et douloureux pour les organisations industrielles, générant un allongement significatif des délais de livraison et une érosion de la productivité

Cependant, dans ce contexte industriel dégradé, CATANA GROUP a pu une nouvelle fois relever le défi, grâce à des équipes mobilisées et très agiles, préservant l’essentiel des objectifs de l’année.

Sur ces bases, et avec un chiffre d’affaires global de 148 M€, en croissance de 46%, le Groupe enregistre un exercice historique avec notamment un bond de ses ventes de bateaux neufs dont la croissance atteint 48%. Cette performance est d’autant plus notable qu’une trentaine de bateaux n’ont pas pu être livrés sur l’exercice comme prévu, ce qui représente un chiffre d’affaires de plus de 18 M€. Ces facturations seront ainsi décalées sur l’exercice 2022/2023.

Par ailleurs, les activités du pôle SERVICES de la filiale PORT PIN ROLLAND (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels du « day charter ») affiche également une croissance très dynamique (+ 11%).

Adaptation de CATANA GROUP au contexte inflationniste

Comme l’ensemble de l’économie mondiale, CATANA GROUP a dû également s’adapter à un contexte inflationniste recrudescent.

Sur le plan social, le Groupe a su être réactif avec ses salariés et répondre au mieux à la fragilisation de leur pouvoir d’achat en lien avec l’inflation. Ainsi, lors des dernières négociations salariales de juin dernier, au travers de différents leviers de rémunération, une hausse moyenne de 6 % des salaires a été appliquée. En complément, CATANA GROUP a aussi largement utilisé les dispositifs de primes Macron pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés qui bénéficient par ailleurs de la rentabilité grandissante de l’entreprise par l’augmentation de la participation aux bénéfices.

Outre les pénuries de pièces qui ont perturbé les organisations industrielles et allongé les délais de livraison des bateaux, le Groupe a dû affronter une augmentation importante du prix des composants.

Ainsi, face à une forte hausse du prix de ses matières premières (lesquelles représentent entre 40 et 50% du prix de vente d’un bateau), le Groupe a opté pour une répercussion quasi-totale de cette augmentation. CATANA GROUP a donc procédé au cours de l’exercice dernier à une hausse de ses tarifs de 7 à 9% en fonction des modèles.

Des carnets de commandes pleins dans un contexte géopolitique et économique pourtant tendu

Dans une actualité géopolitique anxiogène et avec des perspectives économiques marquées par les conséquences de l’inflation, le Groupe ne note pas à ce stade le moindre ralentissement de ses ventes.

Malgré la hausse de ses prix de vente, il a pu au contraire observer dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton) que les intentions d’achats de la part des particuliers et des professionnels restaient encore vives.

L’évolution du carnet de commandes du Groupe traduit d’ailleurs bien cette tendance puisque celui-ci s’établit aujourd’hui à 450 M€ répartis sur les exercices 2023 et 2024.

En restant prudent sur les conditions industrielles qui devraient être difficiles encore cette année, et dans un contexte de pénurie encore présent, ce carnet de commandes permettra à CATANA GROUP d’obtenir à nouveau une croissance importante, proche de 40% sur l’exercice en cours.

Poursuivant sa conquête, CATANA GROUP signe un exercice historique. Au-delà de la confirmation du succès commercial du Groupe, ce dernier a une nouvelle fois montré sa résistance et son agilité dans un contexte industriel pénalisé par les pénuries, en parvenant à préserver une croissance exceptionnelle qui consolidera d’autant plus la rentabilité du Groupe et contribuera à renforcer une trésorerie déjà confortable.

