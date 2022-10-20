Swift Navigation D轮融资筹集1亿美元，力图为地球上的每部车辆提供安全精准导航

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旧金山, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部坐落在旧金山的科技公司 Swift Navigation 力图重新定义面向汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）和自动驾驶、工业机器控制、商用交通，移动和新兴大众市场应用的全球导航卫星系统（GNSS）和精确定位技术。今天，该公司宣布完成1亿美元融资。D轮融资由SK Inc.和Potentum Partners领投，并得到了Swift现有投资者的大力支持，包括New Enterprise Associates（NEA）、Eclipse Ventures和EPIQ Capital Group。D轮融资吸引的新投资者包括：FM Capital、OVN Capital、TELUS Ventures、TWM Venture Co.、Buckley Ventures、Schox Venture Capital以及其他独立投资人。到目前为止，该公司总共筹集了超过2亿美元的资金。



Swift首席执行官Timothy Harris表示：“我们拥有一群令人惊叹的投资者，并荣幸地看到在打造运输和自动化未来的过程中，使用Swift技术的客户多到令人难以置信。谨向我们在NEA、Eclipse和EPIQ的忠实合作伙伴和投资者表示感谢，我们欢迎新投资者的支持，他们帮助我们在全球范围内提供精确定位服务。”

SK Inc.的Subeom Lee表示，“作为我们对高科技软件公司投资战略的一部分，我们很高兴成为这项融资交易的领投者。Swift的高精度定位解决方案采用尖端、经济高效以及与硬件无关的通用技术，最适合用于汽车、智能手机、机器人和未来智能设备。我们相信，Swift将为推进无人驾驶技术的新时代作出贡献。”

Potentum Partners的创始合作伙伴David Simons表示，“在整个大陆范围内实现厘米级位置精度足以令人印象深刻，但真正令我们感到振奋的是Swift能够为其提供卓越的可靠性，将绝对位置数据置于汽车、自动化和机器控制等领域内对于安全至关重要的功能的核心。Tim和他的团队建立了一项了不起的业务，我们很高兴能够参与其中。”

自其C轮融资以来，Swift已经改进了其全球厘米级精度精确定位服务，并在各大洲扩大了覆盖范围，以满足要求更高级别自动驾驶的“按需经济”需求。Swift的客户遍及全球，包括汽车OEM和一级汽车制造商、最后一英里交付提供商、移动设备及应用提供商以及为大众市场应用建设铁路运输、工业机器控制和物联网平台的提供商。

Swift的技术目前正在为当今公路上最大的几家车队和商用车队提供支持，为其提供增强型导航和汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）。Swift的技术改进了车辆定位，从而在导航时提供更高效的用户体验并理顺了线路，同时它也是ADAS系统的关键组件并提高了安全性，所有这些都可节省成本。标准GNSS提供的精度为3-30米，而Swift的精确定位解决方案提供厘米级精度。

Swift提供一个综合GNSS平台，它由Swift覆盖全球的全球广域、基于云的GNSS精确定位服务 Skylark ™、Swift的与接收器无关通用客户端软件定位引擎 Starling ®以及各种Swift和第三方兼容接收器选项组成。Swift平台可与单频和多频、多系列汽车和商用级GNSS测量引擎和芯片组配合使用，为各公司提供选择，为其自动驾驶传感器套件选择最佳元件。

Skylark目前是一个全球性网络，在毗邻的美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚和世界各地越来越多的国家或地区（包括加拿大和台湾）范围内提供实时、安全和高度可用的精确位置数据，以实现当今安全关键应用所需的大陆级绝对定位。通过与其他持续运行参考站（CORS）网络对比而进行的独立 评定 ，Skylark具有最高的安全性、准确性和可用性。

Swift认识到每个行业都以不同的方式使用精确定位，因此为每个应用（从汽车到移动到工业机器控制）构建了特定的软件和接收器平台，以解决精密定位为其带来的独特问题。

Swift的技术也处于手机定位改进的前沿，支持导航、交通和增强现实等众多新应用。Swift支持客户跟踪和提高整个大陆铁路网络的安全性，为面向农业、建筑和机器人以及众多新兴和传统GNSS市场的其他应用的下一代机器控制和导航系统提供精确位置（增强型RTK）。

如需详细了解如何将Swift解决方案便捷集成到您的应用中，请访问 swiftnav.com ，或联系 sales@swiftnav.com 。

关于SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation 正在改变我们导航和理解我们所在星球的方式。Swift的精确定位技术平台将定位精度从几米提高到了厘米级，全球数百万台设备都在使用这个平台。Swift的技术深受各行业用户的信赖，可实现更安全的驾驶，提高最后一英里交付和商业运输操作的效率，提高移动设备的准确性，并为铁路运输、机器人和机器控制创造新的可能性。如需了解Swift如何构建一个更安全、更互联的未来，请访问 swiftnav.com 。在Twitter上关注Swift（ @Swiftnav ）