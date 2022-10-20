Swift Navigation完成1億美元D輪融資，將為地球上每輛車帶來安全、精準的導航

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三藩市, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Swift Navigation 是一家總部位於三藩市的科技公司，為自動ADAS（高級輔助駕駛系統）、無人駕駛汽車、工業機器控制、商業運輸、行動和新興大眾市場應用重新定義GNSS（全球導航衛星系統）和精確定位技術。公司今日宣佈完成1億美元融資。此次D輪融資由SK Inc.和Potentum Partners領投，並獲得New Enterprise Associates (NEA)、Eclipse Ventures和EPIQ Capital Group等現有投資者的大力支援。此次D輪融資的新加入投資者包括：FM Capital、OVN Capital、TELUS Ventures、TWM Venture Co.、Buckley Venture、 Schox Venture Capital及其他獨立投資者。迄今為止，公司已募集逾2億美元融資。



「我們背後有一個優秀的投資者群體，同時我們非常榮幸看到許多客戶正在大量使用Swift技術，構建運輸和自動化的未來，」Swift執行長Timothy Harris表示。「感謝我們在NEA、Eclipse和EPIQ的忠誠合作夥伴和投資者，並歡迎新投資者提供支援，幫助我們在全球範圍內提供精確定位。」

「很高興成為本次融資交易的領投方，此乃我們面向高科技軟體公司投資戰略的一部分，」SK Inc的Subeom Lee表示。「Swift的高精確定位解決方案以其領先、具成本效益且獨立於硬體的技術，成為汽車、智慧型手機、機器人和未來的智慧型裝置的最佳之選。我們相信，Swift將助力推進新時代無人駕駛技術。」

「能在全大陸範圍內實現厘米級精確定位已然引人矚目，而真正令我們讚歎的是，Swift提供的精確定位極其可靠，將絕對位置數據作為汽車、自動化和機器控制的重大安全功能的核心關鍵。」Potentum Partners的創始合夥人David Simons表示：「Tim及其團隊已構建一項引人矚目的業務，我們很高興成為其中一份子。」

自C輪融資以來，Swift不斷完善其全球厘米級精度的精確定位服務，並將其覆蓋範圍擴大到各大洲，以滿足需要更高自動駕駛水平的按需經濟的需求。Swift的客戶遍佈全球，包括汽車原始設備製造商和一級供應商、最後一哩交付服務商、行動電話和應用程式供應商以及為大衆市場應用構建鐵路、工業機器控制和物聯網平台的客戶。

Swift的技術正在為當前多個最大的陸上汽車和商用車隊提供助力，支援增強型導航和ADAS功能。Swift的技術不僅改善車輛定位，帶來更高效的用戶體驗和簡化的導航路線，並成為ADAS系統的重要組成部分，且提高了安全性，從而節約成本。標準GNSS提供的精度為3-30米，而Swift的精確定位方案提供的精度為厘米級。

Swift提供全面的GNSS平台，包括 Skylark ™（Swift基於雲端的全球GNSS精確定位服務）、 Starling ®（Swift獨立於接收器的客戶軟體定位引擎）以及廣泛的Swift與第三方兼容接收器選項。Swift的平台搭配單頻和多頻、多星座汽車和商業級GNSS測量引擎和晶片組，為企業在選擇自主感應器套件的最佳組件時提供選擇。

Skylark現已形成一個全球網路，在美國、歐洲、日本、韓國、澳洲及全球愈來愈多的國家或地區（包括加拿大和台灣）提供實時、安全且高度可用的精確定位數據，以在各大洲提供絕對定位，滿足當今重大安全應用之需。相比其他CORS（連續運行參考站）網路，Skylark獲獨立 評定 為提供最高級別的安全性、準確性和可用性。

認識到每個行業使用不同的精確定位方式，Swift已為從汽車、行動到工業機器控制等每個應用領域建立特定的軟體及接收器平台，以解決該等領域在精確定位方面的特有問題。

此外，Swift的技術正在引領行動電話定位的改進，支援導航、交通和擴增實境等新型應用。Swift支援客戶追蹤並提高全大陸鐵路網路的安全性，為農業、建築和機器人的下一代機器控制和指導系統以及新興和傳統GNSS市場的大量其他應用提供精確定位（增強型RTK）。

如欲瞭解有關如何將 Swift的解決方案輕鬆整合至自身應用的更多資訊，請造訪 swiftnav.com 或聯絡 sales@swiftnav.com 。

關於SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation 正在改變我們導航和認識地球的方式。Swift的精確定位技術平台將定位精度從數米提升至厘米級，可供全球數以百萬計的裝置使用。Swift的技術已獲得各行各業用戶信任，帶來更安全的駕駛體驗，提高最後一哩交付和商業運輸業務的效率及行動裝置的準確性，並為鐵路、機器人和機器控制帶來更多新契机。如欲瞭解Swift如何構建更安全、更互聯的未來，請造訪 swiftnav.com 。在Twitter上關注Swift @Swiftnav