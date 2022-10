Incap Oyj: Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 ja webcast-tilaisuus 27.10.2022

English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 20.10.2022 kello 10.00

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 ja webcast-tilaisuus 27.10.2022

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 julkistetaan torstaina 27.10.2022 noin klo 9.00. Suomen- ja englanninkieliset raportointimateriaalit ovat tuolloin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Webcast-tilaisuus

Yhtiö järjestää englanninkielisen webcast -tilaisuuden torstaina 27.10.2022 klo 10.15 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen. Lisäksi Viron toiminnoista vastaava johtaja Greg Grace esittelee Incapin Viron toimintoja.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q3-2022-results. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

http://www.incapcorp.com/

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.