Worldline - Chiffre d'affaires du T3 2022 - Communiqué

Croissance organique de 10% au T3 2022

avec un chiffre d’affaires de 1 158 millions d’euros

4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

Finalisation de la cession de TSS aux fonds Apollo,

se traduisant pour Worldline par une structure financière forte

Transaction effective à compter de la fin du 3eme trimestre 2022

Encaissement de 1,4 milliard d’euros1 et jusqu'à 0,9 milliard en actions de préférence2

Acquisitions d’actifs technologiques renforçant

l’offre de Worldline

Prise de participations dans SoftPos et OPP

ouvrant de nouveaux segments de marché très dynamiques

Objectifs 2022 confirmés

8% à 10% de croissance organique du chiffre d’affaires

100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021

Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 45%

Paris La Défense, le 25 octobre 2022 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Au cours du troisième trimestre, Worldline a affiché une forte croissance organique de 10%, tirant parti de son positionnement concurrentiel supérieur, principalement attribuable à la forte dynamique commerciale associée à des gains continus de parts de marché et une croissance régulière des volumes dans les services aux commerçants.

En parallèle, nous avons finalisé la cession de TSS comme prévu. Cette réalisation importante simplifie la structure de Worldline et renforce notre bilan de façon significative. Cela permettra à Worldline de continuer à mener la consolidation du marché européen, tirant avantage des nombreuses opportunités actuellement examinées.

Nous continuons également à enrichir notre proposition de valeur pour le commerce en ligne et physique avec l'acquisition de 40% de Online Payment Platform B.V. qui nous permet de cibler les besoins spécifiques des places de marché C2C ainsi que les opportunités de croissance significatives des places de marché B2B et B2C. Dans le cadre de notre stratégie annoncée d'acquisitions technologiques, nous avons acquis 55% de SoftPos.eu, une fintech qui convertit les appareils Android en terminaux de paiement sécurisés, permettant aux commerçants d'accepter les paiements par carte sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Worldline fournit ainsi des solutions de paiement adaptées à toutes les typologies de commerçants pour soutenir leurs ambitions commerciales.

Grâce à cette exécution sans faille et des volumes de transactions toujours robustes, nous confirmons nos objectifs 2022 et continuons à faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan au cœur de l'écosystème européen des paiements. »

Chiffre d’affaires du T3 2022 par Ligne de Services

En millions d'euros T3 2022 T3 2021* Variation organique Services aux Commerçants 828 729 +13,6% Services Financiers 241 237 +1,5% Mobilité & Services Web Transactionnels 89 86 +3,4% Worldline 1 158 1 053 +10,0%

* at constant scope and exchange rates

Le chiffre d'affaires de Worldline au troisième trimestre 2022 a atteint 1 158 millions d'euros, soit une solide croissance organique de +10,0%. Cette performance a notamment été réalisée grâce à une forte dynamique commerciale dans les Services aux Commerçants délivrant une croissance organique de +13,6% alimentée par des gains de parts de marché et la hausse des volumes d’acquisition commerçants. Mobilité & Services Web Transactionnels a également contribué à la croissance avec une bonne tendance commerciale appliquée à une base de comparaison élevée. Les Services Financiers ont cru de +1,5%, en phase avec la trajectoire prévue pour l'ensemble de l'année.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T3 2022 s'est élevé à 828 millions d’euros, représentant une croissance organique de +13,6%, soutenue par la forte régulière des volumes d’acquisition commerçants en hausse annuelle de +17% au T3 (+33% par rapport au T3 2019). Par division, la croissance a été principalement portée par :

L’Acquisition Commerçants a délivré une forte croissance à deux chiffres dans presque toutes les géographies et pour typologies de commerçants, en particulier les PME et la grande distribution. La division a également bénéficié d’une forte performance des solutions de conversion dynamique des devises (DCC) et du dynamisme observé pendant la saison estivale ayant stimulé les secteurs du voyage et de l'hôtellerie ;

Les activités d’Acceptation de Paiement ont également contribué à la croissance des Services aux Commerçants grâce à une forte croissance à un chiffre. La croissance a été tirée par Global Sales & Vertical et les clients numériques, soutenus par la reprise du voyage compensant de l'arrêt des activités en Russie en mars. Excluant l'effet de l'arrêt des activités en Russie, les activités d’Acceptation de Paiement auraient affiché une croissance organique à deux chiffres au T3 2022 ; et

Les Services Numériques ont délivré une croissance à deux chiffres avec une situation contrastée par géographie. La tendance a été particulièrement porteuse en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ce qui a permis de surcompenser la faible performance du marché de la santé numérique.





Au cours du troisième trimestre de l’année, l’activité commerciale des Services aux Commerçants a été forte avec de nombreux contrats gagnés dans l’Acquisition Commerçants et l’Acceptation de Paiement, dans le commerce physique et en ligne, avec de nouveaux clients ainsi que pour des ventes additionnelles auprès de clients existants tel que, entre autres, Lufthansa, MSC Cruises, FIVE, Webhallen.com, ou Eurowag.



Au T3, Worldline a continué à s’engager dans des partenariats prometteurs tels que :

La certification par Zebra de de l'application de paiement Worldline Tap on Mobile permettant aux intégrateurs et partenaires spécialisés d'ajouter le paiement sur leurs appareils Android ;

L'intégration de l'API unique d'UpStream Pay dédiée aux e-commerçants autorisant la connexion à une gamme de méthodes de paiement très complète et permettant une forte augmentation du taux de conversion ; et

Avec BigCommerce, une solution SaaS de gestion des paniers d'achat en ligne qui intégrera nativement les solutions e-commerce de Worldline sur sa plateforme. Ce partenariat permettra à tous les commerçants de BigCommerce, qu'il s'agisse de start-ups ou de très grands commerçants, d'avoir accès aux services paneuropéens d'acceptance et acquisition commerçant de Worldline.





Services Financiers

Dans un contexte de chiffre d'affaires encore impacté par la baisse des prix sur les grands contrats avec les anciens actionnaires d'Equens, la performance affichée par les Services Financiers s'est inscrite dans la trajectoire attendue pour l'ensemble de l'année. Les solides niveaux de volumes traités et de nouveaux développements commerciaux ont ainsi permis à la Ligne de Services de délivrer une croissance organique de +1,5% au T3 2022 et un chiffre d'affaires de 241 millions d'euros. Les performances de chaque division ont continué d'être contrastées :

Les activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) ont affiché une croissance organique positive, tirée par une bonne dynamique en Asie-Pacifique et une amélioration des volumes de transactions, principalement en Belgique et en Finlande, compensant l’impact de la concession tarifaire des grands contrats renouvelés ; Les Paiements Non-cartes ont délivré une croissance organique faible avec une moindre activité de projets ce trimestre mais un bon développement du contrat UniCredit, désormais en phase d’exécution ;

Les Services Bancaires Numériques ont été tirés par la hausse continue des volumes d'authentifications liés aux transactions de commerce électronique en raison de l'application de la réglementation DSP2, ainsi que par les services d’authentification, en particulier en France.





Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 89 millions d’euros, en croissance organique de +3,4%, avec une bonne tendance commerciale appliquée à une base de comparaison élevée, grâce à une forte activité de projet avec des clients existants et nouveaux et à une augmentation des revenus transactionnels. La performance par division a été :

Services Numériques de Confiance: croissance à deux chiffres soutenue par les nouveaux projets signés, des volumes plus élevés en collecte des impôts et services de santé numérique et une bonne dynamique dans les activités de support et de projet dans la santé connectée.

Billetterie Electronique : croissance à deux chiffres tirée par la hausse des volumes en Amérique latine et le développement de plusieurs projets.

e-Consommateur & Mobilité : la montée en charge de nouveaux contrats et la hausse de l’activité de la nouvelle solution de cloud sécurisé ont partiellement compensé l’effet de la forte base de comparaison en e-Consommateur & Mobilité et la ré-internalisation d'un contrat Contact avec un opérateur télécom. La dynamique de la solution WL Contact observée au cours des périodes précédente reste forte, comme l'illustre le gain de l'appel d'offres public de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) pour la fourniture d'une solution de centre d'appels. Worldline va mettre en place et déployer la solution Contact pour la gestion des appels entrants et sortants de l'organisme national d'aide sociale pour une période de 8 ans. Le service améliorera le traitement des appels grâce à une infrastructure robuste et évolutive grâce à des interfaces plus conviviales.





Finalisation de la cession de TSS aux fonds Apollo

Tel qu’annoncé le 3 octobre 2022, Worldline a finalisé avec succès la cession et l'apport d'environ 85% de sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (« TSS ») aux fonds d’investissement gérés par Apollo (les « fonds Apollo »), la cession d’environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier 2023, conformément au calendrier prévu. L’entreprise désormais autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico. Cette transaction vient soutenir Ingenico dans son plan de transformation et marque une étape-clef dans la stratégie de Worldline, simplifiant la structure du Groupe et lui permettant de se concentrer davantage sur ses activités de services de paiement, d'accélérer son développement et d'ancrer encore davantage son leadership dans les services de paiement. La transaction comprend également un accord de partenariat consolidant la relation stratégique et à long terme entre Worldline et Ingenico pour les 5 prochaines années.

Le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l’ordre de 2,3 milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence. Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d’environ 1,4 milliard d'euros3 et restera exposé à la création de valeur future d’Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros (environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de signature).

Worldline enrichit sa proposition de valeur dans le commerce physique et en ligne avec deux nouveaux actifs technologiques

Au troisième trimestre 2022, Worldline a enrichi sa proposition de valeur pour les commerçants en magasin et en ligne, grâce à l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V. et de 55% dans SoftPos.eu.

Online Payment Platform (OPP) est un PSP en ligne néerlandais qui se concentre sur les paiements numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le segment C2C en particulier. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes, telles que eBay Kleinanzeigen, Marktplaats (qui font toutes deux partie d'Adevinta), Gumtree, Royal FloraHolland et PayPal. OPP bénéficie d'une forte expertise en matière de support client pour les places de marché, y compris en matière d'onboarding rapide des commerçants et de gestion des litiges.

Dans ce secteur en rapide évolution, OPP est parfaitement positionné pour cibler de manière exhaustive le besoin d'externalisation des paiements des places de marché C2C et pour se concentrer sur les opportunités de croissance significatives des places de marché B2B (Business to Business - Entreprise à Entreprise) et B2C.

Cette transaction est parfaitement en ligne avec la feuille de route stratégique de Worldline qui étend ainsi son exposition au e-commerce et apporte une brique technologique éprouvée avec une solution unique conçue de toutes pièces. Elle

La transaction s'inscrit parfaitement dans la feuille de route stratégique de Worldline en lui permettant de cibler de manière exhaustive le besoin d'externalisation des paiements des places de marché C2C et pour se concentrer sur les opportunités de croissance significatives des places de marché B2B et B2C avec une technologie de pointe et évolutive.

Dans le cadre de sa stratégie visant à explorer de nouvelles adjacences au moyen d'acquisitions technologiques ciblées, Worldline a également conclu l'acquisition d'une participation de 55% dans SoftPos.eu, une fintech basée à Varsovie qui convertit les appareils Android en terminaux de paiement sécurisés, permettant ainsi aux commerçants d'accepter des paiements par carte sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Worldline a également acquis une option d'achat pour acheter dans 24 mois les 45% restants détenus par les deux fondateurs et les principales parties prenantes de la société.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Worldline de fournir des solutions de paiement adaptées à toutes les formes de commerce et au service des ambitions commerciales de ses clients. Tirant profit des compétences de SoftPos.eu, Worldline a lancé un nouveau produit à l'international : Worldline Tap on Mobile. Cette solution unique et de bout-en-bout est basée sur le système Android et permet aux commerçants de toutes tailles d'accepter facilement les paiements à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. La solution est conçue pour accepter de petits montants par simple contact mais aussi des montants plus importants avec la saisie d'un code PIN sur l'écran.

Objectifs 2022 confirmés

Croissance organique du chiffre d’affaires : 8% à 10%

: 8% à 10% EBO : 100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021 estimé

: 100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021 estimé Flux de trésorerie disponible : Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 45%







Annexes

Performance du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2022 par Ligne de Service

L’évolution organique du chiffre d’affaires de Worldline par Ligne de Service sur les neuf premiers mois de l’année 2022 a été la suivante :

En millions d'euros 9M 2022 9M 2021* Variation organique Services aux Commerçants 2 206 1 910 +15,6% Services Financiers 698 682 +2,3% Mobilité & Services Web Transactionnels 274 255 +7,3% Worldline 3 178 2 847 +11,6%

* At constant scope and exchange rates

Réconciliation du chiffre d’affaires statutaire du T3 2021avec le chiffre d’affaires du T3 2021 à périmètre et taux de change constants

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T3 2022 sont comparés avec le chiffre d’affaires du T3 2021 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

En millions d'euros T3 2021 Effet de

périmètre** Effet des taux de change T3 2021* Services aux Commerçants 639 +80,4 +10,4 729 Services Financiers 234 +2,8 237 Mobilité & Services Web Transactionnels 88 -1,1 86 Worldline 960 +80,4 +12,1 1 053

* à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2022

** aux taux de change moyens de décembre 2021

Les effets de change au T3 sont principalement liés à la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Les effets de périmètre sont liés aux acquisitions d’ANZ, Axepta Italie, Eurobank, Handelsbanken et Cardlink d’une part, et aux cessions effectuées dans le cadre de l’autorisation de la Commission européenne pour l'acquisition d'Ingenico d’autre part.

Pro forma 2021

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2022 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2021 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires et l’EBO publiés de 2021 et le chiffre d’affaires et l’EBO à périmètre et taux de change 2022 est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :

Chiffre d'affaires proforma estimé EBO proforma estimé En millions d'euros T1 T2 S1 T3 T4 S2 2021 S1 S2 2021 Services aux Commerçants 542 639 1 180 729 760 1 490 2 670 264 408 672 Services Financiers 217 228 445 237 252 489 934 129 166 295 Mobilité & Services Web Transactionnels 83 86 168 86 91 177 345 25 27 52 Coûts centraux - - - - - - - -18 -21 -39 Worldline 841 952 1 794 1 053 1 103 2 156 3 949 401 580 980

* aux taux de change moyen de septembre 2022

Composantes des effets de périmètre estimés sur le proforma 2021 estimé :

Cession des actifs du Benelux et de l'Autriche liée à l'acquisition d'Ingenico pour 10 mois (exclus pour 2 mois du 2021 statutaire)

Ajout de Cardlink et Handelsbanken sur 9 mois (intégrées sur 3 mois en 2021 statutaire)

Axepta Italie intégrée pour 12 mois (à partir du 1 er janvier 2022)

janvier 2022) ANZ intégrée pour 9 mois (à partir du 1 er avril 2022)

avril 2022) Eurobank intégrée pour 6 mois (à partir du 1er juillet 2022)





Prochains événements

21 février 2023 Résultats annuels 2022

26 avril 2023 Chiffre d’affaires du T1 2023

8 juin 2023 Assemblée générale annuelle des actionnaires

26 juillet 2023 Résultats du S1 2023

25 octobre 2023 Chiffre d’affaires du T3 2023





A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000 collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.



