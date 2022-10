English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Osavuosikatsaus) 25.10.2022 klo 9.40

UPM osavuosikatsaus Q3 2022:

UPM teki ennätyksellisen osavuosituloksen – kaikki liiketoiminnot menestyivät erinomaisesti

Q3 2022 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 3 420 (Q3 2021: 2 523) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 84 % ja oli 779 (424) miljoonaa euroa eli 22,8 % (16,8 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli -201 (318) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta. Muilta osin liiketoiminnan rahavirta oli pääasiassa odotusten mukainen

Energiafutuurihintojen nousu jatkui, mikä aiheutti lyhyen aikavälin rahavirtavaikutusta energiasuojauksista. Vastaavasti se luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia

Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 5,2 miljardia euroa katsauskauden lopussa. UPM allekirjoitti 4,3 miljardin euron luottolimiitit vuoden kolmannen neljänneksen aikana

Elokuussa EcoVadis nimesi vastuullisuusarvioinnissaan UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle

Syyskuussa UPM Raflatac sai AMC AG:n oston päätökseen

Lokakuussa uusi selluterminaali Montevideon satamassa Uruguayssa vihittiin käyttöön





Q1–Q3 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 8 489 (Q1–Q3 2021: 7 141) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 43 % ja oli 1 443 (1 010) miljoonaa euroa, mikä oli 17,0 % (14,1 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli -1 068 (844) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa

Nettovelka nousi 3 133 (667) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,39 (0,38). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista

UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan

Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin vuoden alkupuolella. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen koko vuoden tulokseen

Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset

Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän aikavälin markkinakehitykseen

Tunnuslukuja

Q3/2022 Q3/2021 Q2/2022 Q1–Q3/2022 Q1–Q3/2021 Q1–Q4/2021 Liikevaihto, milj. euroa 3 420 2 523 2 562 8 489 7 141 9 814 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 894 535 506 1 777 1 351 1 821 % liikevaihdosta 26,1 21,2 19,7 20,9 18,9 18,6 Liikevoitto, milj. euroa 781 564 335 1 299 1 147 1 562 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 779 424 387 1 443 1 010 1 471 % liikevaihdosta 22,8 16,8 15,1 17,0 14,1 15,0 Voitto ennen veroja, milj. euroa 766 558 361 1 306 1 128 1 548 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 764 418 413 1 449 991 1 457 Kauden voitto, milj. euroa 622 497 292 1 053 968 1 307 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 629 359 329 1 190 832 1 204 Tulos per osake (EPS), euroa 1,15 0,92 0,53 1,93 1,78 2,41 Vertailukelpoinen EPS, euroa 1,16 0,66 0,60 2,18 1,53 2,22 Oman pääoman tuotto (ROE), % 21,1 19,9 10,5 12,0 12,9 12,7 Vertailukelpoinen ROE, % 21,3 14,3 11,8 13,6 11,1 11,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 18,7 17,9 10,0 11,4 12,5 12,4 Vertailukelpoinen ROCE, % 18,6 13,4 11,5 12,6 11,0 11,7 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -201 318 -879 -1 068 844 1 250 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa -0,38 0,60 -1,65 -2,00 1,58 2,34 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 22,35 19,08 20,57 22,35 19,08 20,34 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 18 052 13 039 15 637 18 052 13 039 13 759 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 3 133 667 2 688 3 133 667 647 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 1,39 0,38 1,42 1,39 0,38 0,35 Henkilöstö kauden lopussa 17 289 17 085 17 601 17 289 17 085 16 966





Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:

“UPM ylsi Q3:lla kaikkien aikojen osavuositulokseen. Liiketoimintamallimme vahvuus näkyi selvästi siinä, että UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac, UPM Energy ja UPM Biofuels tekivät kaikki samanaikaisesti ennätystuloksen. Myös UPM Fibresin ja UPM Plywoodin tulokset olivat vahvat. Kaiken kaikkiaan kolmas vuosineljännes oli suuri menestys, kun otetaan huomioon erittäin epävarma ja epävakaa liiketoimintaympäristö.

Hyvä kysyntä jatkui useimmissa liiketoiminnoissa. Myyntihinnat nousivat enemmän kuin muuttuvat kustannukset. Toimitusmäärät normalisoituivat poikkeuksellisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla. Merkittäviä riskejä ei toteutunut vuosineljänneksen aikana.

Liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 3 420 (Q3 2021: 2 523) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 84 % ja oli 779 (424) miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen tavoin energiasuojausten rahavirta vaikutti merkittävästi liiketoiminnan rahavirtaan, joka oli -201 miljoonaa euroa. Suojaustemme luonteesta johtuen tämän rahavirran odotetaan kääntyvän tulevaisuudessa.

Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 5,2 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Nettovelan suhde EBITDAan oli terveellä tasolla 1,39. Näin vankalta pohjalta on hyvä luovia vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä.

Vuosineljännestä leimasi vahvasti Euroopan energiakriisi. Energiamarkkinoilla hinnat ja vaihtelu olivat ennennäkemättömällä tasolla. Markkinoiden hintasignaalit ovat ensiarvoisen tärkeitä koko energiajärjestelmälle sekä UPM:n energiantuotannolle ja -kulutukselle. Optimoimme jatkuvasti sähkönkulutusta tunneille, jolloin hinnat ja yhteiskunnan energiantarve ovat alimmillaan, ja lisäämme vesivoimatuotantoa energiatarpeen ollessa suurinta. Osallistumme näin sähkömarkkinoiden tasapainottamiseen erityisesti Suomessa. Samalla tämä kaikki luo merkittävää arvoa ja kilpailuetua paitsi energialiiketoiminnallemme myös paljon energiaa käyttäville liiketoiminnoillemme.

UPM Energy ylsi ennätystulokseen. Se hyötyi korkeista markkinahinnoista, epävakailla markkinoilla optimoidusta vesivoimatuotannosta ja OL3-ydinvoimalaitosyksikön toimittamista ensimmäisistä merkittävistä tuotantomääristä.

UPM Fibresin osavuositulos oli erinomainen vakaana jatkuneen kysynnän ja sellun korkeiden hintojen ansiosta. Sahatavaraliiketoimintaan vaikutti rakentamisen loppukäyttöjen kysynnän selvä hidastuminen.

UPM Communication Papersin erinomainen tulostaso on huomionarvoinen saavutus. Tuotantokustannukset, erityisesti energian ja kuitujen hinnat, ovat nousseet radikaalisti, mutta kustannusnousu on onnistuttu kattamaan myyntihinnoilla. Liiketoiminta on siirtynyt päättäväisesti aiempaa ketterämpään toimintamalliin erittäin epävarmoilla markkinoilla.

UPM Specialty Papers teki kaikkien aikojen parhaan osavuosituloksensa huolimatta historiallisen korkeista raaka-ainekustannuksista. Irroke- ja pakkauspaperien markkinat jatkuivat vahvoina. Aasian hienopaperimarkkinat olivat yhä haastavat.

Markkinat olivat edelleen suotuisat UPM Raflatacille. Tarrojen asiakaskysyntä jatkui hyvänä, ja liiketoiminta menestyi todella hienosti. Saksalaisen AMC AG:n osto saatiin päätökseen syyskuussa, ja se vauhdittaa liiketoiminnan kasvua sekä laajentaa tuotetarjontaa.

UPM Plywoodin vuosineljännes oli hyvä, vaikka rakennusteollisuuden tuotteiden kysyntä hiipui. Useimpien tuotteiden myyntihinnat nousivat.

Muista liiketoiminnoista UPM Biofuelsin tuotanto ja kannattavuus ylsivät ennätystasolle vahvoilla uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla. Strategiamme, joka perustuu erittäin vastuullisten uusiutuvien polttoaineiden valmistamiseen omista integroiduista raaka-aineista ja ainutlaatuisella teknologialla, tuottaa todellakin tulosta.

Uruguayssa Paso de los Torosin sellutehtaan on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2023. Investointi kasvattaa selluliiketoimintaamme yli 50 %. Hankkeessa saavutettiin lokakuussa tärkeä merkkipaalu, kun Montevideon sataman uusi selluterminaali vihittiin käyttöön. Suora yhteys tehtaalta maailmanmarkkinoille on keskeistä selluliiketoiminnan kilpailukyvylle.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön koekäyttö jatkuu. Kaupalliseen tuotantoon päästyään yksikkö kasvattaa energialiiketoimintaamme lähes 50 % ja tuo markkinoille kaivattua päästötöntä sähköä.

Biokemikaalijalostamon rakentaminen jatkuu suunnitellusti Leunassa, Saksassa. Uusi kasvuliiketoiminta tarjoaa kestäviä ratkaisuja korvaamaan fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia materiaaleja monissa loppukäytöissä. Asiakkaiden kiinnostus innovatiivisia biokemikaalituotteitamme kohtaan on innostavaa. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon perussuunnittelu jatkuu.

Vuosineljänneksen aikana saimme ennätyksellisen korkeat pisteet johtavalta toimitusketjujen vastuullisuutta arvioivalta EcoVadis-luokituslaitokselta ja pääsimme jälleen Platinum-tasolle, jolle yltää vain yksi prosentti arvioiduista 90 000 yhtiöstä. Kestävä kehitys on UPM:n Biofore-strategian ytimessä. Tarjoamme maailmalle vastuullisesti tuotettuja, uusiutuvia materiaaleja lukuisiin loppukäyttökohteisiin sekä kilpailukykyistä päästötöntä sähköä.

Kun katsomme eteenpäin, liiketoimintaympäristössä on edelleen monia epävarmuuksia, mutta UPM on hyvissä asemissa kohtaamaan ne. Liiketoimintojemme suorituskyky on hyvä, toimintamallimme ketterä ja taseemme vahva. Lisäksi kasvuhankkeemme ovat lähellä käynnistymistään ja tuovat merkittävää uutta tulosta tulevaisuudessa. Tänä vuonna odotamme vuosituloksemme olevan ennätyksellinen.”

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2021. Ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen jälkeen UPM:n tuloksentekokyvyn odotetaan jatkuvan viime vuotta parempana.

Näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin, saatavuuteen ja energiasääntelyyn Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

