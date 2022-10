Michelin: Les ventes à fin septembre 2022 augmentent de 20,5 % à 20,7 Mds €. Dans un environnement fortement inflationniste, le Groupe confirme sa guidance de résultat opérationnel et révise sa guidance de cash-flow libre structurel.

English French

Clermont-Ferrand, 25 octobre 2022 – 17h45

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 30 septembre 2022

Les ventes à fin septembre 2022 augmentent de 20,5 % à 20,7 milliards d’euros.

Dans un environnement fortement inflationniste, le Groupe confirme sa guidance de Résultat Opérationnel et révise sa guidance de cash-flow libre structurel.

Dans un environnement de marché caractérisé par la poursuite des perturbations opérationnelles, une inflation généralisée et une visibilité limitée sur la demande future, Michelin a enregistré une croissance de ses ventes et pilote ses opérations pour assurer un niveau de stock approprié.



Les marchés à fin septembre sont restés orientés à la hausse :

L a demande des clients utilisateurs ( sell-out ) s’est maintenue dans la plupart des régions et segments .

En sell-in , l e s m archés Tourisme c amionnette ont progress é de 1,4 % , soutenu s par un rebond de la demande en Première monte essentiellement en Amérique du Nord et en Chine ; le marché du Remplacement est resté stable , avec un mix temporairement impacté par une hausse des imports d’origine asiatique.

L es marchés Poids lourd hors Chine ont crû de 6 , 0 % , avec une accélération au troisième trimestre .

Les marchés de Spécialités sont restés dynamiques à l’exception de l’Agricole et de la Construction au troisième trimestre ; la demande reste soutenue en Minier.

Les ventes consolidées à fin septembre 2022 ont atteint 20,7 milliards d’euros, en hausse de 20,5 % par rapport à 2021, dont un impact parités favorable de 6,5 % :

Effet prix pneus de + 1 3,4 % , reflétant la politique du Groupe de répercussion systématique des facteurs d’inflation sur les prix ainsi que l’impact croi s sant des clauses d’indexation de prix.

Effet mix pneus de + 0,9 % , lié à la croissance du Mini er et du segment Tourisme 18 pouces et plus , en partie compensé par un mix OE/RT défavorable en Tourisme camionnette .

V olumes en baisse de 2,4 % , impactés par la sortie du marché russe et les restrictions sanitaires en Chine , dans un contexte de p erturbations opérationnelles persistantes .

E ffet périmètre favorable de 1 ,0 % , principalement lié à la consolidation d’Allopneus.com.

Hausse de 22 % des Activités hors pneus contribuant pour +1,1 % à la croissance des ventes du Groupe, validant la stratégie engagée Michelin in Motion.





Guidance annuelle

Les projections d’évolutions de marchés pour l’année complète sont comprises entre – 2 % et + 2 % en Tourisme camionnette, entre + 2 % et + 6 % en Poids lourd (hors Chine), et entre + 3 % et + 7 % pour les Activités de spécialités.

Dans ce scénario, Michelin confirme sa guidance de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards € à parités constantes, et révise à 0,7 milliard € sa guidance de cash-flow libre structurel1.



Évolution des ventes au 30 septembre 2022





Ventes

(en millions €) Neuf mois

2022 Neuf mois

2021 % Variations

(à parités courantes) SR1 – Automobile* 10 238 8 603 + 19,0 % SR2 – Transport routier* 5 403 4 503 + 20,0 % SR3 – Activités de spécialités* 5 091 4 098 + 24,2 % Total Groupe 20 732 17 204 + 20,5 %

* et distribution associée

Évolution des marchés de pneumatiques

Tourisme camionnette

Neuf mois

2022/2021

(en nombre de pneus) Europe de

l’Ouest & centrale* AmÉrique du Nord & centrale Chine Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 1 %







+ 5 %



+ 11 %







- 2 %



+ 9 %







- 12 %



+ 7 %







+ 0 %





Troisième trimestre

2022/2021

(en nombre de pneus) Europe de

l’Ouest & centrale* AmÉrique du Nord

& centrale Chine Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 26 %







- 1 %



+ 25 %







- 7 %



+ 29 %







- 3 %







+ 26 %







- 1 %

* Y compris Turquie

Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en légère progression à + 1 % à fin septembre 2022, avec une demande stable en remplacement (+ 0 %), et une croissance de 7 % en Première monte.

PremiÈre monte

En Première monte, la demande mondiale, en légère baisse sur le premier semestre par rapport à 2021 (- 2 %), a progressé sur le troisième trimestre (+26 %) sur des bases de comparaison très favorables, tirée par l’amélioration des chaînes d’approvisionnement en particulier en semi-conducteurs. Celles-ci restent néanmoins en forte tension, et le marché mondial du troisième trimestre 2022 est inférieur de 2 % à celui du troisième trimestre 2019.

Après un retrait d’environ 8 % sur le premier semestre par rapport à 2021, notamment en raison du conflit en Europe orientale qui a pénalisé les approvisionnements des constructeurs, la demande en Europe affiche sur le troisième trimestre une hausse de 26 %, mais reste 19 % inférieure à son niveau du troisième trimestre 2019.

En Chine, la résurgence de la crise sanitaire en avril et mai a entraîné la demande vers des points bas, avant un fort rebond en juin suite à la levée des mesures de restrictions sanitaires. Sur le troisième trimestre, la demande est en hausse de 29 %, tirée par les subventions gouvernementales à l’achat de véhicules neufs, ainsi que par la croissance rapide du parc de véhicules électriques, et ressort ainsi 19 % supérieure à son niveau du troisième trimestre 2019.

En Amérique du Nord et centrale, le marché, qui avait montré sur le premier semestre une croissance de 5 %, atteint à fin septembre une croissance de 11 % dans un contexte de stocks de véhicules neufs encore très bas. Sur le troisième trimestre 2022, la demande est en retrait de 7 % par rapport à la même période de 2019.

À fin septembre 2022, la demande chez les constructeurs asiatiques hors Chine est en hausse de 4 % par rapport à 2021, et 15 % inférieure à la même période de 2019.

Remplacement

En Remplacement, la demande mondiale à fin septembre est à son niveau de 2021, traduisant un troisième trimestre en léger retrait (- 1 %). Cette stabilité est le résultat de situations contrastées selon les régions.

En Europe, le marché affiche une progression de 5 % à fin septembre, avec un premier semestre 2022 à + 7 % et un troisième trimestre légèrement en dévers (- 1 %). Après deux mois d’été positifs (+ 2 %), la croissance s’est infléchie en septembre (- 7 %) sur des bases de comparaison défavorables en raison des hausses de prix passées au 1er octobre 2021.

En Chine, la demande à fin septembre est 12 % en-dessous de son niveau de 2021. Après un premier semestre marqué par une baisse de 16 % liée aux restrictions de mobilité à la suite des confinements du printemps, le troisième trimestre montre une demande en retrait de 3 %, illustrant une reprise progressive dans un contexte encore marqué par la résurgence du Covid-19 et des confinements localisés.

En Amérique du Nord et centrale, le marché à fin septembre affiche un dévers de 2 %. Suite à un premier semestre légèrement positif (+ 1 %), la demande a ralenti sur le troisième trimestre (- 7 %). En parallèle, le mix du marché sell-in est temporairement perturbé par une forte hausse des imports d’origine asiatique résultant de la fluidification des chaînes d’approvisionnement mondiales (notamment la réouverture des ports chinois).

Les autres régions affichent des taux de croissance soutenus : + 10 % en Asie hors Chine (dont + 17 % sur le troisième trimestre) et + 5 % en Amérique du Sud (dont + 6 % sur le troisième trimestre).

Poids lourd (radial & bias)

Neuf mois

2022/2021

(en nombre de pneus) Europe de

l’Ouest & centrale* AmÉrique du Nord

& centrale AmÉrique du Sud



Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 5 %







+ 9 %



+ 10 %







+ 12 %



+ 13 %







+ 4 %

+



- 21 %







- 0 %





Troisième trimestre

2022/2021

(en nombre de pneus) Europe de

l’Ouest & centrale* AmÉrique du Nord

& centrale AmÉrique du Sud



Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 14 %







- 3 %



+ 12 %







+ 15 %



+ 15 %







- 3 %

%



+ 3 %







+ 4 %

* Y compris Turquie

Le marché mondial des pneumatiques pour Poids lourd affiche un retrait de 5 % à fin septembre, avec un dévers de 9 % au premier semestre et une croissance de 4 % au troisième trimestre.

En dehors de la Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés affichent une croissance de 6 % à fin septembre.

PremiÈre monte

En Première monte, le marché mondial est en retrait de 21 % à fin septembre 2022 ; hors Chine, la demande mondiale est en progression de 10 % sur les neuf premiers mois de l’année

Les marchés d’Europe (+ 5 % à fin septembre, + 14 % sur le troisième trimestre), d’Amérique du Nord et centrale (+ 10 % en cumulé, + 12 % sur le troisième trimestre) et d’Amérique du Sud (+ 13 % à fin septembre, + 15 % sur le trimestre) restent très bien orientés : les réglementations environnementales et la pénurie de chauffeurs continuent en effet à inciter les flottes au renouvellement de leur parc, remplissant les carnets de commandes des constructeurs jusqu’en 2023.

Remplacement

En Remplacement, le marché mondial est à son niveau de fin septembre 2021, incluant – 19 % sur la Chine. Hors Chine, le marché est ainsi en progression de 5 % sur les neuf premiers mois de l’année.

Malgré un troisième trimestre légèrement en retrait, le marché européen affiche une croissance de 9 % par rapport à fin septembre 2021, fondée sur une activité de fret toujours bien orientée.

En Amérique du Nord et centrale, la croissance atteint 12 % sur les neuf mois par rapport à 2021, avec un troisième trimestre à + 15 %, sur des bases de comparaison plus favorables.

Malgré un ralentissement sur le trimestre (- 3 %), la demande en Amérique du Sud est en croissance de 4 % à fin septembre.

En Asie hors Chine, la croissance est également soutenue, + 11 % à fin septembre et + 18 % sur le trimestre.

ActivitÉs de spÉcialitÉs

Mines : dans un contexte d’amélioration sensible des chaînes d’approvisionnement sur le troisième trimestre, la demande en minerais reste toujours soutenue. Le marché bénéficie de stocks encore bas chez les opérateurs miniers.

dans un contexte d’amélioration sensible des chaînes d’approvisionnement sur le troisième trimestre, la demande en minerais reste toujours soutenue. Le marché bénéficie de stocks encore bas chez les opérateurs miniers. Agricole et Construction : les marchés du Remplacement qui étaient dynamiques sur le premier semestre ont connu un ralentissement sur le troisième trimestre, tandis que la Première monte a bénéficié sur le trimestre d’une meilleure disponibilité en composants et pièces. L’activité Manutention reste bien orientée.

les marchés du Remplacement qui étaient dynamiques sur le premier semestre ont connu un ralentissement sur le troisième trimestre, tandis que la Première monte a bénéficié sur le trimestre d’une meilleure disponibilité en composants et pièces. L’activité Manutention reste bien orientée. Deux-roues : le marché est en croissance par rapport à 2021, mais est pénalisé par la remontée des stocks dans la distribution en raison d’un sell-out moins dynamique, dans un contexte d’inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, notamment dans le segment Loisir.

le marché est en croissance par rapport à 2021, mais est pénalisé par la remontée des stocks dans la distribution en raison d’un sell-out moins dynamique, dans un contexte d’inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, notamment dans le segment Loisir. Avion : sur des bases de comparaison favorables, le marché des pneumatiques pour avions est en croissance, notamment sur le segment de l’aviation commerciale qui a repris avec vigueur sur le début de l’année. Le redémarrage reste cependant fragilisé par l’instabilité géopolitique et la situation sanitaire en Chine. Le marché General Aviation reste dynamique, dans la continuité de 2021.

sur des bases de comparaison favorables, le marché des pneumatiques pour avions est en croissance, notamment sur le segment de l’aviation commerciale qui a repris avec vigueur sur le début de l’année. Le redémarrage reste cependant fragilisé par l’instabilité géopolitique et la situation sanitaire en Chine. Le marché General Aviation reste dynamique, dans la continuité de 2021. Bandes transporteuses : le marché reste dynamique dans toutes les régions, aussi bien sur le segment minier tiré par la forte demande de commodités, que sur le segment industriel soutenu par des investissements élevés.

le marché reste dynamique dans toutes les régions, aussi bien sur le segment minier tiré par la forte demande de commodités, que sur le segment industriel soutenu par des investissements élevés. PolymÈres de spÉcialitÉ : les principaux marchés sont toujours bien orientés, notamment l'industrie, l'aéronautique, l'énergie et le médical.

Ventes de Michelin

Variations 9 mois 2022 / 9 mois 2021

en millions € Neuf mois 2022 Ventes 20 732 Variation totale + 3 528 + 20,5 % Volumes pneus* - 408 - 2,4 % Prix-mix pneus + 2 459 + 14,3 % Activités hors pneus + 185 + 1,1 % Variation des taux de change + 1 116 + 6,5 % Ecart de périmètre + 176 + 1,0 %

* en tonnes

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes s’établissent à 20 732 millions €, en augmentation de 20,5 % par rapport à 2021, sous l’effet des facteurs suivants :

Un e baisse des volume s de 2,4 % ( - 40 8 millions € ) qui s’explique par l’arrêt de nos activités en Russie depuis le mois de mars et la faible demande en Chine au deuxième trimestre notamment, lors des phases de confinement à grande échelle du pays. En dehors de ces facteurs exogènes, les volumes sont stables d’une année sur l’autre, traduisant la priorité donnée par le Groupe à la défense de sa marge unitaire en valeur, dans un contexte de mix du marché sell-in perturbé par des imports d’origine asiatiques au 3 ème trimestre et des stocks élevés dans la distribution.





qui s’explique par l’arrêt de nos activités en Russie depuis le mois de mars et la faible demande en Chine au deuxième trimestre notamment, lors des phases de confinement à grande échelle du pays. En dehors de ces facteurs exogènes, les volumes sont stables d’une année sur l’autre, traduisant la priorité donnée par le Groupe à la défense de sa marge unitaire en valeur, dans un contexte de mix du marché sell-in perturbé par des imports d’origine asiatiques au 3 trimestre et des stocks élevés dans la distribution. Un effet prix-mix de + 14,3 % , + 2 459 m illions € , combinant deux effets :



effet prix de + 1 3,4 % , traduisant la politique du Groupe de répercussion systématique des facteurs d’inflation sur les prix ainsi que l’impact au 1 er juillet des clauses d’indexation de prix.



effet mix de + 0,9 % , traduisant la croissance continue de la part de pneumatiques 18 pouces et plus dans les ventes du secteur Automobile, ainsi que le dynamisme attendu des ventes au sein de l’activité Mines ; ces effets favorables sont en partie compensés par l’évolution défavorable du mix entre les activités de Première monte et Remplacement au sein des segments Automobile et Transport routier.





, combinant deux effets : Une croissance de 2 2 % des A ctivités hors pneus , traduisant le dynamisme des activités de Fenner et de la gestion de flottes ; ces activités contribuent à hauteur de + 1,1 % à la croissance des ventes du Groupe.





, traduisant le dynamisme des activités de Fenner et de la gestion de flottes ; ces activités contribuent à hauteur de + 1,1 % à la croissance des ventes du Groupe. Un impact favorable des parit é s mon é taires à hauteur de + 1 116 millions €, soit + 6,5 % , notamment dû à l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.





, notamment dû à l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro. Une évolution favorable du périmètre de consolidation de + 1,0 % lié principalement à l’intégration d’Allopneus.com depuis le 30 décembre 2021.





Ventes par secteur opÉrationnel

Automobile2

Les ventes à fin septembre 2022 s’élèvent à 10 238 millions €, en augmentation de 19,0 %.

Dans des marchés en croissance de 1 %, le Groupe affiche des volumes en retrait de 4 % sur la période, traduisant à la fois l’exposition significative du secteur à la Russie et à la Chine et l’effet de la forte volatilité du mix du marché sell-in au cours du troisième trimestre notamment en Amérique du Nord et dans une moindre mesure en Europe3.

Les ventes du secteur bénéficient par ailleurs d’un effet prix très favorable, tiré à la fois par les hausses de prix passées au premier semestre en Remplacement pour compenser les facteurs d’inflation ainsi que l’impact au 1er juillet des clauses d’indexation de prix en Première monte.

Le mix est soutenu par la croissance continue de la part de pneumatiques 18 pouces et plus dans les ventes du secteur et un mix géographique favorable. L’accélération relative des ventes en Première monte atténue ces effets favorables.

Les ventes du segment sont également impactées favorablement par l’intégration des activités d’Allopneus.com, ainsi que par les parités monétaires.

Transport routier2

À fin septembre, les ventes s’établissent à 5 403 millions €, en hausse de 20,0 %.

Dans des marchés hors Chine en hausse de 6 %, le Groupe affiche une stabilité de ses volumes (- 0,5 %) reflétant la forte volatilité du mix du marché sell-in notamment au troisième trimestre3, ainsi que la poursuite du déploiement de la stratégie du Groupe qui consiste à cibler les segments de marché les plus créateurs de valeur au sein du secteur.

Les ventes bénéficient d’un effet prix favorable résultant des hausses passées pour compenser les facteurs d’inflation et de l’activation des clauses d’indexation.

Le mix toutefois est pénalisé par la très bonne tenue relative des ventes en Première monte par rapport à celles en Remplacement.

Activités de spécialités2

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes atteignent 5 091 millions €, en hausse de 24,2 %.

Le secteur affiche des volumes en léger retrait de - 1,2 % à fin septembre, avec une progression sur le troisième trimestre tirée notamment par la reprise attendue des expéditions de pneus au sein de l’activité Mines.

Le secteur enregistre également un effet prix positif, reflétant l’ajustement au 1er juillet des clauses d’indexation dont les délais d’ajustement sont en moyenne plus longs au sein de ce secteur que dans les autres activités B2B du Groupe.

Activités Hors la r oute : les ventes continuent de bénéficier des hausses de prix passées au premier semestre, malgré un contexte de perturbations au sein de la supply chain qui se poursuivent.

les ventes continuent de bénéficier des hausses de prix passées au premier semestre, malgré un contexte de perturbations au sein de la supply chain qui se poursuivent. Pneus m iniers : dans des marchés qui demeurent dynamiques, les volumes vendus atteignent les niveaux attendus au troisième trimestre et les ventes bénéficient des ajustements de prix indexés mis en œuvre depuis le 1 er juillet.

: dans des marchés qui demeurent dynamiques, les volumes vendus atteignent les niveaux attendus au troisième trimestre et les ventes bénéficient des ajustements de prix indexés mis en œuvre depuis le 1 juillet. Deux-roues : l’activité est toujours portée par un prix-mix très favorable dans un contexte de marché où la demande reste élevée mais avec un rythme de croissance qui ralentit.

: l’activité est toujours portée par un prix-mix très favorable dans un contexte de marché où la demande reste élevée mais avec un rythme de croissance qui ralentit. Avion : les ventes restent bien orientées dans un contexte de reprise de l’activité qui se poursuit, notamment sur le segment General aviation.

: les ventes restent bien orientées dans un contexte de reprise de l’activité qui se poursuit, notamment sur le segment General aviation. Fenner : les activités de bandes transporteuses sont en croissance soutenue ainsi que les activités de polymères de précision et de joints techniques. Les ventes bénéficient également d’un effet prix favorable.





Performance extra-financière

Michelin figure dans les principaux indices d’Investissement Socialement Responsable (ISR) de référence. Évalué depuis 2003 pour ses performances environnementales, sociétales et en matière de gouvernance par des agences de notations extra-financières, le Groupe est aujourd’hui largement reconnu pour son engagement et ses performances.





Agences

de notation



Sustainalytics

MSCI

CDP

Ecovadis

ISS ESG

Vigeo Eiris

Moody’s Scores*

2022 Low Risk AAA A

Climate

change B

Water

security 75/100



Platinum B- 73/100

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Publications au cours de la période :

- Août 2022 – [ECOVADIS] : EcoVadis renouvelle à Michelin le statut Platinum, la plus haute distinction qui représente le Top 1 % des entreprises les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

Faits marquants

14 juillet 2022 – [Au-delà du Pneu] - Fenner Conveyors acquiert 100 % de la société CPS (Conveyor Products & Solutions) basée en Australie, leader mondial dans le domaine de la conception innovante, de l'ingénierie et de la fabrication de rouleaux et de poulies de haute qualité. Fenner Conveyors renforce ainsi son accès aux marchés mondiaux et complète son offre de services.

Août / Octobre 2022 – [Au-delà du Pneu] - Le Guide MICHELIN s’enrichit de nouvelles sélections avec l’entrée de Tainan et Kaohsiung (Taïwan), Toronto (Canada) et Istanbul (Turquie).

12 septembre 2022 – [Groupe] - Réduction du capital social : suite à l’annulation de 4 326 536 actions auto-détenues, soit 0,61 % du nombre total de titres, les actions composant le capital social sont ramenées à 709 795 312 actions. Cette réduction de capital résulte de la politique anti-dilutive du Groupe visant à compenser l’impact des plans d’actionnariat salarié et des plans d’attribution d’actions de performance.

14 au 29 septembre 2022 – [Groupe] - Plan d’actionnariat salarié « BIB’Action 2022 » : une nouvelle offre très bien accueillie. Ouvert à plus de 120 000 employés dans 47 pays, ce nouveau plan, plus attractif, traduit la volonté de Michelin de faire de ses salariés l’un des principaux actionnaires du Groupe. Le succès de ce plan illustre la confiance et l’engagement des salariés : un sur deux s’est porté acquéreur, dont 30 % sont de nouveaux actionnaires.

5 octobre 2022 – [Pneu] - Michelin dévoile en première mondiale deux pneumatiques homologués pour la route, l’un destiné aux voitures, l’autre aux bus, contenant respectivement 45 % et 58 % de matériaux durables. Le Groupe démontre une nouvelle fois son leadership technologique dans le domaine des matériaux et compte commercialiser cette innovation d’ici 2025.

5 octobre 2022 – [Groupe] - Michelin présente les mutations des marchés du pneumatique et la transformation de ses usines à l’occasion de l’édition 2022 du Media Day. Michelin a également rappelé les grandes transformations engagées face aux défis environnementaux, technologiques et humains dans ses sites de production et ses objectifs : cible de Zéro Emission Nette de CO 2 en 2050 tout en visant une réduction des émissions de 50 % entre 2010 et 2030, performance économique catalysée par la digitalisation, l’intelligence artificielle, et une plus grande responsabilisation des équipes.

6 octobre 2022 – [Au-delà du Pneu] - Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène, confirme la création effective avec Schaeffler de leur co-entreprise Innoplate destinée à la production de plaques bipolaires intégrées à des solutions globales de mobilité et d’énergie. Localisée à Haguenau en Alsace, Innoplate commencera à produire début 2024.

6 octobre 2022 – [Au-delà du Pneu] - Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène, dévoile l’étendue globale de HyMotive, projet de rupture accélérant la feuille de route de Symbio vers un leadership du marché global de la pile à hydrogène. HyMotive a été sélectionné dans le cadre de la vague Hy2Tech du PIIEC hydrogène (Projet Important d’Intérêt Européen Commun) et du programme France Relance / France 2030. Cela permettra à Symbio d’accélérer son industrialisation et son innovation de rupture, tout en portant sa capacité totale de production en France à 100 000 systèmes par an à l’horizon 2028, et en créant 1 000 postes. La giga-factory de Saint-Fons débutera sa production fin 2023.

