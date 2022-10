Bedre mobilinntekter i Norden

English Norwegian

– Vi ser positiv utvikling innen mobiltjenester i Norden, med en vekst på 4 prosent i tredje kvartal, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.



For konsernet er høye energipriser, spesielt i Norge, Danmark og Pakistan, fortsatt en utfordring. I dette kvartalet veies denne negative effekten opp av en reversert avsetning knyttet til simkort-avgift i Pakistan, og gir en EBITDA-vekst på 2,5 prosent. Fri kontantstrøm var på 5 milliarder kroner, noe som bidrar til en kontantstrøm på 10 milliarder kroner så langt i 2022.

På kapitalmarkedsdagen i september presenterte Telenor strategien og ambisjonene for de neste tre årene. Konsernet vil fokusere på verdiskaping innenfor fire forretningsområder: Telenor Nordics, Telenor Asia, Telenor Infrastructure og Telenor Amp. Salget av en minoritetsandel på 30 prosent i Telenors nyetablerte fiberinfrastrukturselskap i Norge dette kvartalet er et viktig steg for å levere på denne strategien.

– I Norden er salg av tilleggstjenester et viktig bidrag til mobilveksten i kvartalet. Vi ser en trend der kunder i Norden fortsetter å etterspørre sikker og trygg kommunikasjon i et sterkt økende digitalt risikobilde, sier Brekke.

Økt databruk var den viktigste driveren både for 7 prosent økning i tjenesteinntekter og solid EBITDA-vekst i Grameenphone. I Malaysia fikk den planlagte sammenslåingen av Digi og Celcom godkjenning fra Security Commission. Avtalen forventes gjennomført innen utgangen av året etter godkjenning fra selskapenes generalforsamlinger.

Når det gjelder utsiktene for året, opprettholder Telenor forventningen om lav ensifret vekst i tjenesteinntektene. Selv om en betydelig økning i energiprisene påvirker EBITDA, bidrar en positiv engangseffekt i Pakistan dette kvartalet til å opprettholde utsiktene for organisk EBITDA rundt fjorårets nivå. Driftsinvesteringene ventes fortsatt å ligge mellom 16-17 prosent.

NØKKELTALL TELENOR GROUP Tredje kvartal Første tre kvartal År Millioner kroner 2022 2021 2022 2021 2021 Driftsinntekter 28 428 27 411 83 473 82 087 110 241 Organisk inntektsvekst (%) 4,5 0,3 2,4 1,0 1,2 Tjenesteinntekter 21 914 21 496 64 460 63 764 84 828 Organisk vekst i tjenesteinntekter (%) 2,5 0,5 1,4 -0,3 -0.1 EBITDA før andre inntekter og andre kostnader 13 059 12 856 37 221 37 418 49 162 Organisk EBITDA-vekst (%) 2,5 -2,2 0,2 0,1 -0.2 EBITDA før andre inntekter og andre utgifter/Driftsinntekter (%) 45,9 46,9 44,6 45,6 44,6 Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 1 549 2 642 7 006 942 1 528 Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 088 4 014 13 013 12 077 17 942 Totale investeringer 4 267 4 025 15 948 14 323 22 345 Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 3 955 6 169 7 319 11 286 11 015 Total fri kontantstrøm 5 211 7 182 9 657 13 138 12 668 Mobilabonnementer - endring i kvartal / total (millioner) -2,6 1,8 172,4 172,1 172,2

Sammendrag av tredje kvartal*

Samlede rapporterte inntekter var på 28,4 milliarder kroner. Det er en økning på en milliard kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesteinntekter hadde en organisk vekst på 2,5 prosent.

Rapporterte driftskostnader økte med 0,4 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,5 milliarder kroner.

Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 13,1 milliarder kroner. Det er en økning på 1,6 prosent. Organisk EBITDA økte med 2,5

Energikostnader økte med 0,5 milliarder og hadde en negativ innvirkning på EBITDA tilsvarende 3 prosentpoeng. Denne effekten ble kompensert for av reverseringen av en avsetning på 0,6 milliarder kroner knyttet til en simkort-skatt i Pakistan. Avsetningen er reversert som følge av en dom i Pakistans High Court i Telenor Pakistans favør.

Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,1 milliarder kroner. Driftsinvesteringene utgjorde dermed 14 prosent av inntektene.

Resultat til aksjonærer i Telenor ASA endte på 1,5 milliarder kroner i kvartalet, og ble påvirket av valutatap på 2,4 milliarder kroner som følge av en styrket amerikansk dollar mot den norske kronen.

Total fri kontantstrøm var 5,2 milliarder kroner i kvartalet. Før fusjoner og overtakelser (M&A) var kontantstrømmen på 4 milliarder.

Gjeldsgraden ble redusert til 2,1x fra 2,2x ved utgangen av forrige kvartal, hovedsakelig som følge av at fri kontantstrøm veide opp for negative valutaeffekter.

*Se side 24 i kvartalsrapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

