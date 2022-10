Incap Oyj: Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 (tilintarkastamaton): Vahva suorittaminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 kello 9.30

Liiketoimintakatsaus

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 (tilintarkastamaton): Vahva suorittaminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin liiketoimintakatsauksesta tammi–syyskuulta 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com .

Heinä–syyskuun 2022 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 50,0 % ja oli 70,6 milj. euroa (7–9/2021: 47,0 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 41,7 % ja oli 11,2 milj. euroa (7,9 milj. euroa) eli 15,9 % liikevaihdosta (16,9 %).

Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Liikevoitto (EBIT) kasvoi 40,2 % ja oli 10,9 milj. euroa (7,8 milj. euroa) eli 15,5 % liikevaihdosta

(16,6 %).

Katsauskauden tulos oli 7,7 milj. euroa (6,4 milj. euroa).

Lokakuussa 2022 Incap täsmensi näkymiään ja arvioi nyt vuoden 2022 liikevaihdon olevan 262–270 milj. euroa ja liikevoiton (EBIT) 38–42 milj. euroa.

Tammi–syyskuun 2022 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 56,4 % ja oli 185,1 milj. euroa (1–9/2021: 118,3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,2 % ja oli 27,1 milj. euroa (18,1 milj. euroa) eli 14,6 % liikevaihdosta (15,3 %).

Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,7 % ja oli 26,3 milj. euroa (17,6 milj. euroa) eli 14,2 % liikevaihdosta

(14,8 %).

Katsauskauden tulos oli 18,9 milj. euroa (14,1 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,48 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/22 7–9/21 Muutos 1–9/22 1–9/21 Muutos 1–12/21 Liikevaihto 70,6 47,0 50,0 % 185,1 118,3 56,4 % 169,8 Kertaluonteiset erät 0,2 0,0 774,1 % 0,4 0,2 117,0 % 0,3 Liikevoitto (EBIT) 10,9 7,8 40,2 % 26,3 17,6 49,7 % 26,0 EBIT, % liikevaihdosta 15,5 % 16,6 % 14,2 % 14,8 % 15,3 % Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 11,2 7,9 41,7 % 27,1 18,1 49,2 % 26,8 Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 15,9 % 16,9 % 14,6 % 15,3 % 15,8 % Katsauskauden tulos 7,7 6,4 21,6 % 18,9 14,1 34,1 % 21,1

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2022 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2021. Liikevaihdon arvioidaan olevan 262–270 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 38–42 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

” Haluan aloittaa kiittämällä koko Incapin tiimiä eri puolilla maailmaa. Olemme jälleen kerran yltäneet kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen, ja jälleen kerran se on mahtavan henkilöstömme ansiota.

Nykyisten ja uusien asiakkaidemme kysyntä kasvaa edelleen useissa segmenteissä. Tämä vaikutti liikevaihtomme kasvuun kolmannella neljänneksellä 70,6 miljoonaan euroon. Kasvua on erityisesti teollisuuselektroniikassa, vihreässä energiassa ja vihreässä liikkuvuudessa. Tehokkaan ja hajautetun toimintamallimme ansiosta kannattavuutemme oli kaikkien aikojen paras.

Materiaalien saatavuudessa on edelleen haasteita, ja hankintatiimimme työskentelevät ahkerasti yhdessä asiakkaidemme kanssa löytääkseen erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja toimitusten turvaamiseksi. Markkinatilanne on nyt kuitenkin vähitellen paranemassa, mikä luo uskoa tulevalle vuodelle.

Pandemia, Euroopassa käynnissä oleva sota sekä jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteissa aiheuttavat edelleen häiriöitä markkinoille. Monet markkinat ovat nyt taantumassa, ja kiihtyvä inflaatio aiheuttaa palkkapaineita. Energian ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet kaikissa yksiköissämme. Kaikki merkittävät muutokset kustannus-rakenteessamme välittyvät sopimustemme mukaisesti edelleen asiakkaillemme. Haluaisin korostaa, että tämä koskee sekä hintojen korotuksia että laskuja.

Insinöörimme työskentelevät ahkerasti joka päivä löytääkseen tapoja optimoida tuotantoamme ja tehdäkseen siitä tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa sekä löytääkseen parempia ja kilpailukykyisemmin hinnoiteltuja komponentteja ja materiaaleja. Olemme edelleen sitoutuneita tarjoamaan kaikkein korkeatasoisimpia palveluita ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuottaaksemme heille arvoa pitkäaikaisena kumppanina.

Olemme vuoden kuluessa jatkaneet investoimista tehtaisiimme Euroopassa ja Intiassa. Euroopan yksiköissämme olemme jatkaneet investointeja tuotantokyvykkyyteen ja kapasiteettiin, ja näiden investointien positiiviset vaikutukset alkavat näkyä. Intian kolmannen tehtaan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja tällä hetkellä arvioimme sen valmistuvan suunnitelmien mukaisesti huolimatta seudun viimeaikaisista haastavista sääolosuhteista.

Taloudellinen tilanteemme on edelleen vakaa, ja meillä on hyvät edellytykset jatkaa orgaanista kasvua sekä hakea aktiivisesti kasvua yritysostojen kautta. Keskitymme kannattaviin yrityksiin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme. Haemme mahdollisuuksia maantieteelliseen laajentumiseen ensisijaisesti hyvin toimiville markkinoille kuten Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Järjestämme 17. marraskuuta ensimmäisen pääomamarkkinapäivämme Helsingissä. Tapahtuma järjestetään samanaikaisesti Slushin kanssa, ja toivotamme sijoittajamme tervetulleiksi paikalle tai seuraamaan webcast-lähetystä. Lisätietoja saa seuraamalla tiedotteitamme ja verkkosivujamme.

Kaiken kaikkiaan viime ajat ovat olleet haastavia ja tulevat todennäköisesti pysymään haastavina. Vaikka jotkin asiat paranevat, muita haasteita tulee tilalle. Teollisuudenalamme pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin edelleen positiiviset, ja uskomme elektroniikan kasvun jatkuvan. Luotan tiimiimme ja liiketoimintamalliimme, ja olen varma, että jatkamme erinomaisten palveluidemme tarjoamista asiakkaillemme myös tulevaisuudessa.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Incap julkaisee vuoden 2023 taloudellisen raportointiaikataulunsa joulukuussa 2022.

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden torstaina 27.10.2022 klo 10.15 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen. Lisäksi Viron toiminnoista vastaava johtaja Greg Grace esittelee Incapin Viron toimintoja.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q3-2022-results. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 27.10.2022

INCAP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

