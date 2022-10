Midland et SOQUEM annoncent de nouveaux résultats sur leur récente découverte de cuivre-or au Nunavik

English French

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats sur la minéralisation en Cu à haute teneur ainsi qu’en Au et Ag qui avait été découverte à l'été 2022. Ces résultats s’inscrivent dans le cadre de l’alliance stratégique conclue entre Midland et SOQUEM (« l’Alliance ») dans la Fosse du Labrador au Nunavik, Québec.



Un nouveau système minéralisé à haute teneur en Cu, Au et Ag avait été découvert en prospection par l’équipe Midland-SOQUEM en août 2022 dans le secteur sud du lac Nachicapau. Ce système consistait en plusieurs horizons minéralisés observés en surface sur une aire minimum de 160 mètres par 170 mètres. Les meilleurs résultats avaient titré jusqu’à 25,6% Cu, 4,90 g/t Au et 162 g/t Ag (29,97 % Éq.Cu*) sur un échantillon choisi en affleurement. Des travaux de rainurage sur ce secteur ont été entrepris et ont rapporté 1,49% Cu, 0,54 g/t Au, 11,41 g/t Ag (1,93% Éq.Cu*) sur 4,0 mètres (rainure #1) et 0,90% Cu, 0,45 g/t Au et 6,50 g/t Ag (1,25% Éq.Cu*) sur 3,0 mètres (rainure #2). Étant donné la présence d’une couverture végétale, la minéralisation demeure ouverte dans toutes les directions et les dimensions de ce nouveau système minéralisé ne sont pas encore connues à ce jour.

Des résultats d’analyses viennent confirmer le potentiel du secteur en rapportant 8 nouveaux échantillons d’intérêt titrant jusqu’à 10,05% Cu, 0,19 g/t Au, 62,90 g/t Ag ainsi que 1,26% Cu, 5,80 g/t Au et 10,90 g/t Ag sur des échantillons choisis. Ces nouveaux échantillons à haute teneurs en Cu-Au-Ag sont localisés dans l’extension des horizons et des veines minéralisés en malachite et en bornite. Un nouveau secteur situé à 350 mètres au sud des horizons minéralisés présente également des veines de carbonates minéralisées en chalcopyrite et bornite rapportant 0,11% Cu, 0,03 g/t Au et 0,20 g/t Ag.

Le tableau suivant rapporte les meilleurs résultats obtenus sur des échantillons choisis.

Tableau 1 : Meilleurs résultats d'analyses sur des échantillons choisis

N°

échantillon Coord UTM E Coord UTM N Cu Au Ag Éq. Cu* m m % g/t g/t % C879186 558634 6277122 10,05 0,19 62,90 10,60 C879107 558658 6277011 3,24 1,97 23,60 4,72 C878897 558716 6277122 1,26 5,80 10,90 5,22 C879076 558658 6276988 0,50 0,29 4,63 0,72 C878995 558485 6277287 0,38 0,18 2,46 0,51 C878983 558705 6277145 0,28 0,14 1,70 0,39 C879108 558655 6276991 0,22 0,14 1,70 0,32 C879026 558708 6276628 0,11 0,03 0,20 0,13

*Prix des métaux utilisés pour calculer la teneur en éq.Cu : Au : 1 500 $/oz, Cu 3,25 $/lb, Ag 15 $/oz. Une récupération de 100 % des métaux est présumée

Un programme d’exploration sera lancé à l’été 2023 et ciblera le secteur des horizons minéralisés à Cu-Au-Ag et ses extensions le long de la formation volcanosédimentaire de Murdoch. Ce secteur a fait l’objet de très peu de travaux d’exploration par le passé. Les travaux pourront inclure l’échantillonnage de sols et de roches, du décapage, du rainurage et un levé de polarisation provoquée.

Mises en garde

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

L’épaisseur réelle des intersections de rainures rapportées ne peut être déterminée avec l’information disponible actuellement.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-MS avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel en minéraux critiques et métaux précieux du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. Pour 2022, un budget annuel conjoint de 1 Million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM) est prévu pour compléter l’ensemble des travaux.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3be143d-bf87-4d0d-b24f-a8657af3f527

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c41c7715-5285-4512-8e1f-8b271f792377

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce533ebf-4033-4e2f-96dc-7a2bb8eb0e29