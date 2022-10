Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S ("Blue Vision"), den 27. oktober 2022

Den 27. oktober 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision med følgende dagsorden:

Præsentation af dirigent Forslag fra bestyrelsen Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede fondsandele Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede fortegningsretter

På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:

Dagsordenens pkt. 2a:





Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen i selskabets vedtægter indtil 30. september 2027 til, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 22.449.450 ved udstedelse af fondsandele til selskabets eksisterende aktionærer fordelt forholdsmæssigt således, at én (1) eksisterende A-aktie à nominelt DKK 1,00 giver aktionæren ret til at modtage én (1) ny A-aktie à nominelt DKK 1,00, og én (1) eksisterende B-aktie à nominelt DKK 1,00 giver aktionæren ret til at modtage én (1) ny B-aktie à nominelt DKK 1,00.

Dagsordenens punkt 2b:





Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen i selskabets vedtægter indtil 30. september 2027 til, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse fortegningsretter til selskabets eksisterende aktionærer til kurs pari (kurs 100) lig med den pålydende værdi på nominelt DKK 1,00 pr. A-aktie og B-aktie, svarende til - efter bestyrelsens skøn – at én (1) eksisterende A-aktie eller B-aktie giver ret til tegning af henholdsvis én (1) ny A-aktie eller B-aktie i Blue Vision, eller – efter bestyrelsens skøn – at pr. to (2) eksisterende A-aktier eller B-aktier giver ret til tegning af henholdsvis én (1) ny A-aktie eller B-aktie i Blue Vision.

Selskabets vedtægter vil blive opdateret som følge af ovenstående beslutninger og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: peter.ole.jensen@gmail.com.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne