Arco Vara alustab Botanica Lozen Residences esimese etapi ehitust

Arco Vara AS-i tütarfirma Botanica Lozen EOOD on sõlminud ehituslepingu Strabag EAD-ga Botanica Lozen Residences elukondliku arendusprojekti esimese etapi teostamiseks. Ehitustöödega alustatakse novembrikuus.

Sofia linna lähistele Lozeni külla rajatakse esimese etapi raames 16 eramaja. Majad on kahe- või kolmekordsed - majades on 4-5 magamistuba, kontoriruum, kaks garaaži. Majade suurus on vahemikus 300-430 m2. Hooned projekteeris Vamos OOD arhitektuuribüroo.

Arco Vara Bulgaaria juht Kaloyan Radosslavov: “Peatöövõtja valikul olid oluliseks teguriks pakutud hind ja maksetingimused, kuid Strabag EAD laialdased kogemused ja tugev rahvusvaheline kaubamärk andsid talle konkurentide ees eelise.” Strabag EAD on olnud kaasatud selliste suurprojektide arendamisse nagu Sofia rahvusvaheline lennujaam ja kaubanduskeskus Mega Mall Sofia.

Hooned valmivad 2024. aasta kevadel ja projekti oodatav tulu on 11 mln eurot.