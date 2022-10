Meddelelse nr. 13 – 2022

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2022 i alt 1.328,6 mio. kr., hvilket er 214,2 mio. kr. eller 19,2 % højere end i 3. kvartal 2021. Den organiske vækst i 3. kvartal var 14,6 % drevet af B2B-forretningen. For 1.-3. kvartal 2022 udgør omsætningen 3.898,8 mio. kr., hvilket er 364,9 mio. kr. eller 10,3 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2021 er bruttomarginen for 1.-3. kvartal øget med 0,8 %-point.



Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2022 i alt 93,9 mio. kr. og overskudsgraden 7,1 % mod henholdsvis 75,1 mio. kr. og 6,7 % i 3. kvartal 2021. I 1.-3. kvartal 2022 udviser resultat af primær drift 271,1 mio. kr. og overskudsgraden 7,0 % mod henholdsvis 233,8 mio. kr. og 6,6 % i 2021. Den øgede indtjening er i den øvre ende af de tidligere udmeldte forventninger og er drevet af den stigende omsætning samt stigningen i bruttomarginen.

Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2022 på 91,6 mio. kr. er 14,1 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år. I 1.-3. kvartal 2022 udgør resultat før skat 268,5 mio. kr., svarende til en stigning på 30,2 mio. kr.



Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2022 udgør 3.299,9 mio. kr., hvilket er 702,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Stigningen kan hovedsageligt henføres til købet af EA Værktøj, investeringer på centrallageret samt øgede varebeholdninger og tilgodehavender i forhold til samme periode sidste år.



Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september 2022 i alt 1.322,9 mio. kr., hvilket er 148,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Soliditetsgraden udgør 40,1 % mod 45,2 % pr. 30. september 2021. Den reducerede soliditetsgrad kan henføres til købet af EA Værktøj og øgede udbyttebetalinger.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten før ændring i arbejdskapital udgør i 3. kvartal 121,6 mio. kr. mod 102,3 mio. kr. i 3. kvartal 2021. For 1.-3. kvartal 2022 udgør pengestrømme fra driftsaktiviteten før ændringer i arbejdskapital 351,3 mio. kr. mod 309,7 mio. kr. for samme periode 2021. Pengestrømme fra driftsaktiviteten efter ændringer i arbejdskapital udgør i 3. kvartal 2022 -12,4 mio. kr. og -48,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022, hvilket er henholdsvis 145,8 mio. kr. højere og 23,3 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år. Udviklingen er drevet af forskydninger i arbejdskapitalen som følge af øget omsætning og periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2022 udgør 21,0 mio. kr. og 268,6 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022 mod 66,4 mio. kr. og 183,6 mio. kr. i 2021.



Koncernens finansielle gearing (financial leverage), målt som forholdet mellem rentebærende nettogæld og de seneste 12 måneders EBITDA, udgør 1,6 pr. 30. september 2022 mod 1,2 på samme tidspunkt sidste år og 0,5 pr. 31. december 2021. Den finansielle gearing ventes at falde i resten af 2022.



Forventninger til året



Omsætningen og indtjeningen i 3. kvartal var i den øvre ende af det forventede ved de senest udmeldte forventninger til årets resultat. Forløbet i salgsudviklingen i kvartalet betyder, at forventningerne til årets salg og resultat opjusteres.



Omsætning

AO forventer en omsætning i niveauet 5.300-5.400 mio. kr. imod den tidligere udmeldte forventning på 5.200-5.300 mio. kr. I 2021 var omsætningen 4.800,5 mio. kr.

EBITDA

AO forventer et EBITDA i niveauet 480-495 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 8,9 % - 9,3 %. Den tidligere forventning var et EBITDA i niveauet 455-485 mio. kr. I 2021 var EBITDA 417,2 mio. kr.

EBT

AO forventer et EBT i niveauet 365-380 mio. kr. svarende til en EBT-margin på 6,8 % - 7,2 %. Den tidligere forventning var et EBT i niveauet 345-375 mio. kr. I 2021 var EBT 326,1 mio. kr.

Den høje omkostningsinflation og rentestigning er indikatorer på en fremtidig reduktion af købekraft og efterspørgsel, men i ovenstående opjustering er det forventet, at der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau i 4. kvartal 2022.



