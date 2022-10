BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

Brøndby, den 28. oktober 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2022

Brøndby IF offentliggør Global Football Holdings, L.P.’s intention om at fremsætte betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF

Selskabet kan oplyse, at selskabet netop har modtaget en meddelelse fra Global Football Holdings L.P. (”GFH”), der har intentioner om at fremsætte et betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud (”tilbudsbekendtgørelsen”). Selskabet henviser til vedhæftede meddelelse fra GFH, som hermed offentliggøres i overensstemmelse med § 20 i tilbudsbekendtgørelsen.

Brøndby IF og GFH afholder en fælles pressekonference i dag, 28. oktober 2022, kl. 13:30. Pressekonferencen finder sted i Laudrup Loungen, Brøndby Stadion 30, DK-2605 Brøndby.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

