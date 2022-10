Gabriel Holding A/S: Foreløbige resultater, og ændrede forventninger, til hele regnskabsåret 2021/22.

English Danish

Koncernomsætningen realiseres som forventet mens det primære resultat (EBIT) ikke lever op til tidligere forventninger.

Årsrapporten offentliggøres som planlagt den 17. november 2022.



Efter 9 måneder af regnskabsåret 2021/22 forventede ledelsen en omsætning i niveauet 1.060 mio.kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 73 mio. kr. De foreløbige, og endnu ikke reviderede, resultater for hele regnskabsåret 2021/22 udviser en omsætning på 1.065 mio. kr. (809,7 mio. kr. sidste år) og et primært resultat (EBIT) på ca. 65 mio. kr. (58,6 mio. kr.).

Det svarer til en vækst i omsætning på 31% og en stigning i det primære resultat på 11%. Resultat før skat, som er positivt påvirket af valutaudsving i regnskabsåret, stiger med ca. 38% til ca. 81 mio. kr. (58,8 mio. kr.).

Nedjusteringen fremkommer som et resultat af at resultatskabelsen i årets sidste to måneder ikke lever op til de indregnede forventninger. Årsagerne til den manglende resultatskabelse er en kombination af flere faktorer.

Koncernens realiserede bruttoavance realiseres under forventningerne på baggrund af omkostningsstigninger til specielt råvarer og energi, samt som følge af forskydninger i koncernens produktmix.

I slutningen af året oplevedes et fald i ordreindgangen i særligt FurnMaster forretningsenhederne, hvilket betød at belægningen i produktionsenhederne faldt pludseligt og således medførte et fald i produktiviteten.

Dertil kommer at koncernens eksterne omkostninger var påvirket negativt af inflationen som rammer alle omkostningsposter bredt, men særligt gas og elektricitet til drift af koncernens fysiske faciliteter og produktion.

Som reaktion på den faldende ordreindgang igangsattes en proces med henblik på tilpasning af organisation og struktur. Der er således, i slutningen af året, afholdt større enkeltstående tilpasningsomkostninger som påvirker koncernens vareforbrug og personaleomkostninger negativt.

Udvalgte kommentarer til hele årsregnskabet:

Den realiserede omsætning er den største i koncernens historie og det 8. rekordår i træk. Det realiserede EBIT-resultat og resultat før skat er tillige de største i koncernens historie.

De konjunkturmæssige forudsætninger for vækst var stabile gennem året, men udviste en negativ tendens i årets sidste kvartal.

Det primære resultat er, for hele regnskabsåret, negativt påvirket af omkostningsstigninger på råvarer, komponenter, fragt og energi, der ikke til fulde er kompenseret gennem regulering af koncernens salgspriser. Hertil kommer forskydninger i koncernens produktmix samt afholdte tilpasningsomkostninger.

I regnskabsåret 2021/22 blev koncernens finansielle poster netto positiv med ca. 15,5 mio. kr. mod en udgift i 2020/21 på 2,8 mio. kr., som følge af valutaudsving i perioden der primært relateres til koncernintern finansiering til det amerikanske og det mexicanske datterselskab. Den koncerninterne finansiering reguleres ikke fremadrettet da de pr. 1 oktober 2022 betragtes som langfristede tilgodehavender, hvorved kurseffekten placeres i totalindkomsten som regulering til egenkapitalen.

Foreløbige forventninger til regnskabsåret 2022/23

Det er ledelsens opfattelse, at omsætning og resultat i det kommende regnskabsår 2022/23 fortsat vil være udfordret af den internationale politiske situation, inflation og deraf afledte markedsmæssige og logistiske udfordringer og usikkerheder. På den baggrund forventer ledelsen en omsætning i niveauet 1.000 – 1.100 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 50-60 mio. kr.

