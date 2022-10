Boralex fait évoluer son modèle de gestion : Une équipe de direction renforcée et des unités d’affaires géographiques pour soutenir la croissance de Boralex

English French

MONTRÉAL, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse de présenter son nouveau modèle de gestion, qui vise à accroître son agilité dans ses principaux marchés dans un contexte de forte croissance. Boralex annonce également de nouvelles nominations à son comité de direction afin de soutenir les ambitieux objectifs de son Plan stratégique 2025.



Boralex se dote d’un modèle de gestion géographique. En plus de l’unité d’affaires existante en Europe, consolidée en tant que vice-présidence, unité d’affaires Europe, Boralex met en place une unité d’affaires en Amérique du Nord. Les unités d’affaires régionales regrouperont les activités de développement organique, d’affaires publiques, de ressources humaines, de construction, de gestion des actifs, de finance et comptabilité opérationnelle, de vente d’énergie, et de fusions et acquisitions locales. Il s’agit d’une évolution naturelle pour Boralex, alors que les succès passés de l’entreprise reposent sur son travail de proximité avec les milieux, sur sa compréhension fine des particularités des marchés et sur son agilité à saisir les opportunités d’affaires.

Au niveau corporatif, Boralex ajoute à son comité de direction une vice-présidence, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Cette fonction est créée afin de concentrer la vigie sur l’exposition aux risques dans l’environnement changeant et toujours plus complexe de l’énergie. Elle matérialise la volonté de Boralex de saisir les opportunités avec encore plus de confiance et de résilience, en plus de continuer à déployer la stratégie globale de RSE, fondamentale à Boralex.

La Société consolide également dans son comité de direction une vice-présidence, stratégie corporative et performance d’affaires. Cette fonction vise à augmenter la vélocité d’exécution de la stratégie d’affaires et à assurer une cohérence forte pour Boralex dans un contexte de régionalisation de son modèle d’affaires. Cette nouvelle fonction sera également consacrée à la gestion de la performance globale de Boralex.

« Pour s’assurer de l’atteinte de nos objectifs stratégiques et saisir les opportunités grandissantes dans le secteur des énergies renouvelables, il est important pour Boralex de pouvoir compter sur un modèle de gestion à la fois rigoureux et agile. Ces changements nous permettront d’être encore plus proactifs et près des réalités de nos différents marchés régionaux. Nous aurons également la capacité de prendre des décisions éclairées encore plus rapidement, d’accentuer nos forces concurrentielles, de saisir les meilleures opportunités et de contribuer de la meilleure façon possible à la transition énergétique en cours », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

Nomination de Hugues Girardin à la tête de la nouvelle vice-présidence, unité d’affaires Amérique du Nord

Hugues Girardin, jusqu’alors vice-président, développement, est nommé premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord. Chez Boralex depuis plus de 30 ans, il a activement contribué aux succès de la Société par sa vaste connaissance et sa grande expérience du secteur de l’énergie en Amérique du Nord. Il a mis cette expertise en pratique en occupant plusieurs postes, notamment aux opérations, en dirigeant certains des plus importants projets de l’histoire de Boralex, dont les parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, l’un des plus grands parcs éoliens en Amérique du Nord, et en orchestrant l’entrée de Boralex aux États-Unis.

Nomination de Julie Cusson à la tête de la nouvelle vice-présidence, gestion intégrée des risques et RSE

Julie Cusson occupait depuis deux ans le poste de vice-présidente, affaires publiques et corporatives chez Boralex. Arrivée dans l’entreprise en 2016, elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie, des ressources naturelles et du manufacturier. Au cours de sa carrière, Julie Cusson a bâti des équipes d’affaires publiques et communications de calibre international se démarquant par leur acuité stratégique et leurs capacités à générer de la croissance pour l’organisation. Sa formation d’économiste et ses champs d’intérêts variés l’ont conduite à mener plusieurs projets transversaux ces dernières années dont, plus récemment, le déploiement interne de la planification stratégique de Boralex.

Nomination de Pascal Laprise-Demers à la tête de la nouvelle vice-présidence, stratégie corporative et performance d’affaires

Pascal Laprise-Demers devient aujourd’hui vice-président principal, stratégie corporative et performance d’affaires de la Société. Il a rejoint Boralex en janvier 2021 comme conseiller au président et chef de la direction et a mené le développement du plus récent plan stratégique. Pascal Laprise-Demers s’est rapidement démarqué par ses grandes compétences analytiques et stratégiques, sa capacité de résolution de problèmes et sa façon de mener des projets transversaux complexes. Il est un ingénieur passionné de l’énergie et a passé 6 ans dans l’une des grandes firmes de conseil en stratégie où il a servi plusieurs joueurs clés de l’industrie des énergies renouvelables.

Nomination d’Isabelle Fontaine à la tête de la vice-présidence, affaires publiques et communications corporatives

Isabelle Fontaine a fait son entrée chez Boralex au poste de directrice, affaires gouvernementales en novembre 2019. Rapidement promue au titre de directrice, affaires publiques et communications en juin 2020, elle succède aujourd’hui à Julie Cusson en tant que vice-présidente, affaires publiques et communications corporatives de la Société. Stratège réputée, Isabelle Fontaine a collaboré tout au long de sa carrière au développement et à la mise en œuvre de plans stratégiques d’affaires publiques et de relations gouvernementales pour des entreprises d’envergure nationale et internationale, notamment dans le domaine de l’énergie et des ressources naturelles.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de plus de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Renseignements :

Médias Relations avec les investisseurs Camille Laventure

Conseillère, Communications numériques

Boralex inc.

438-883-8580

camille.laventure@boralex.com

Stéphane Milot

Directeur principal – relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.