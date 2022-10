AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2022

English Finnish

09:30 Lontoo, 11:30 Helsinki, 31 Lokakuuta 2022 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



Tuotantoraportti Q3 2022

Afarak Group toteutti laajan kunnossapidon kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö vähensi erikoismetalliseosten tuotantoaan 25 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Kysynnän ja myyntihintojen positiivinen markkinatilanne jatkui vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Q3/2022 Q3/2021 Muutos Q1-Q3/ 2022 Q1-Q3/ 2021 Muutos 2021 Erikoismetalliseostuotanto mt 17 790 23 716 -25,0% 64 084 75 002 -14,6% 99 843 Jalostus mt 4 417 5 295 -16,6% 21 062 16 866 24,9% 23 252 Kaivostoiminta mt 13 373 18 421 -27,4% 43 022 58 135 -26,0% 76 591 Etelä-Afrikan kaivokset mt 17 545 7 852 123,5% 27 005 21 678 24,6% 26 379 Kaivostoiminta mt 17 545 7 852 123,5% 27 005 21 678 24,6% 26 379

Jalostustoiminta

Saksan tuotantolaitos toteutti pidemmän aikavälin suunnitellun huoltoseisokin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Tuotantomäärät laskivat 16,6 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. On huomattava, että Afarak rajoitti siten erittäin korkeiden energiahintojen vaikutusta mainitulla ajanjaksolla. Tuotanto käynnistyi jälleen lokakuussa 2022.

Kaivostoiminta

Kaivostoiminta kasvoi 17,7 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kun Turkin kaivosten kaivostoiminta oli kunnossapidon vuoksi 27,4 % alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, Etelä-Afrikassa tuotanto puolestaan kasvoi suotuisan markkinatilanteen ansiosta.

Turkin kaivostoiminta ei tähän mennessä ole vielä palannut entiselle tasolle, mutta se ei aiheuta häiriöitä jalostuslaitokselle.





Helsinki, lokakuu 31, 2022

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Talousraportit ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite