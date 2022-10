English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 31.10.2022 klo 15.30

Incap Oyj: Incapin pääomamarkkinapäivä 17.11.2022

Incap järjestää pääomamarkkinapäivän 17.11.2022 klo 17.30–19.30 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtumapaikka on Messukeskuksen Siipi 102 -kokoustila. Tapahtumaan voi osallistua myös verkossa.

Messukeskuksessa on SLUSH 17.–18.11., mutta Incapin pääomamarkkinapäivään osallistumiseen ei vaadita SLUSH-passia.

Tapahtumassa on mahdollisuus tavata Incapin hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä kuulla yhtiön strategiasta ja suunnitelmista. Lisäksi Dieter Weiss In4Masta kertoo elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoiden tilanteesta.

Ohjelma:

17.30 Tervetuloa Incapin sijoittajien backstagelle Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 17.35 Incap Rocks tänään ja huomenna Otto Pukk, toimitusjohtaja ja Antti Pynnönen, talousjohtaja 18.00 Katsaus elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinoihin Dieter Weiss, In4ma 18.20 Päivitys globaalista komponenttien saatavuudesta Hanno Septer, hankintajohtaja 18.40 Johtoryhmä esittäytyy Greg Grace, Murthy Munipalli, Jamie Maughan, Miroslav Michalik 19.00 Q&A 19.30 Tapahtuma päättyy

Messukeskuksen tapahtumaan voit rekisteröityä täällä .

Webcast-lähetykseen voit ilmoittautua tästä .

Incap osallistuu myös SLUSHiin. Tervetuloa Incapin osastolle nro 7A.3 pääsalissa.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.