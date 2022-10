(Selskabsmeddelelse 29/2022)



Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Benchmark for afdeling Danmark Indeks KL ændres fra OMXC ALL CAP GI til OMXC ALL CAP NI.

Redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt er vedlagt. Opdateret Central Investorinformation for Danmark Indeks KL kan findes på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk.

