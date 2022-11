English Finnish

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

1.11.2022 klo 8.15

Heli Lindfors nimitetty Vaisalan talousjohtajaksi

Heli Lindfors (KTM) on nimitetty Vaisalan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.5.2023 ja raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Kaarina Muurinen jää eläkkeelle talousjohtajan tehtävästään, jossa hän on ansiokkaasti johtanut ja kehittänyt Vaisalan taloushallintoa yli 10 vuoden ajan.



Heli Lindfors siirtyy Vaisalaan Cargotecista, jossa hän on toiminut useissa taloushallinnon johtotehtävissä. Hänen viimeisin tehtävänsä Cargotecissa on Kalmarin liiketoiminta-alueen talousjohtajana.

“Heli tuo mukanaan monipuolista taloushallinnon ja johtamisen kokemusta sekä toimintaprosessien jatkuvan kehittämisen osaamista . Lisäksi hänellä on vahva tausta sekä teknologian että eri liiketoimintamallien parissa toimimisesta. Odotan suuresti, että pääsen työskentelemään Helin kanssa ja toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi Vaisalaan”, sanoo Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö.

“Haluan myös kiittää Kaarinaa hänen panoksestaan ja saavutuksissaan Vaisalassa. Hän on kehittänyt erittäin osaavan talousorganisaation, joka on pysynyt yhtiön kasvun vauhdissa ja vastannut alati muuttuviin vaatimuksiin. On ollut ilo työskennellä Kaarinan kanssa ja toivotan hänelle parhainta onnea tulevaisuudessa”, Kai Öistämö jatkaa.

“On kunnia liittyä Vaisalan tiimiin”, sanoo Heli Lindfors. “Vaisala on sekä teknologian edelläkävijä että globaali ilmastojohtaja. Odotan innolla pääseväni osaksi yrityksen kasvutarinaa ja työskentelemään taloushallinnon tiimin sekä Vaisalan yli 2 000 asiantuntijan kanssa”, Lindfors jatkaa.

